L’entreprise belge de technologie médicale Nyxoah a vu dans l’apnée obstructive du sommeil un marché essentiel en raison des vastes besoins des patients et des limites des possibilités de traitement actuelles. Cette observation l’a incitée à mettre au point un nouvel appareil qui traite ce trouble du sommeil.

« Nous avons été principalement motivés par le taux élevé d’abandon associé à la thérapie par pression des voies respiratoires, qui est le traitement de première intention classique des patients atteints d’apnée obstructive du sommeil », explique Olivier Taelman, PDG de Nyxoah. « Face à ce besoin évident non satisfait d’une solution axée sur le patient, nous avons mis au point un dispositif de neurostimulation peu invasif. »

La conception innovante de Genio, le dispositif de Nyxoah, pourrait constituer une avancée majeure pour les personnes souffrant d’apnée du sommeil modérée à sévère – 14 % des hommes et 7 % des femmes, selon les estimations.

Le traitement classique repose sur un appareil à « pression positive continue des voies respiratoires » et nécessite le port d’un masque inconfortable toute la nuit. De nombreux patients ne tolèrent pas le traitement, estimant qu’il est inconfortable ou qu’il perturbe leur sommeil. La moitié des utilisateurs abandonnent le traitement dans les premières années.

La Banque européenne d’investissement a reconnu la capacité de Genio à faire évoluer le traitement de l’apnée du sommeil et, en juillet 2024, elle a investi 37,5 millions d’euros pour soutenir la poursuite de la recherche-développement et accroître la production.

« Notre technologie de neurostimulation, conçue pour améliorer le confort et l’observance, permettra aux patients de bénéficier d’une meilleure qualité de vie grâce à une solution efficace et confortable qui répond à un important besoin médical non satisfait », explique Olivier Taelman.