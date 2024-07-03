Belgique : la « medtech » Nyxoah obtient un prêt d’amorçage-investissement de 37,5 millions d’euros de la BEI pour traiter l’apnée obstructive du sommeil

EIB

La BEI octroie un prêt d’amorçage-investissement de 37,5 millions d’euros à Nyxoah, une entreprise belge spécialisée dans les technologies médicales, pour le développement de solutions innovantes en vue du traitement de l’apnée obstructive du sommeil.

L’entreprise utilisera ces fonds pour ses activités de recherche-développement et augmentera ses capacités de production afin de répondre à la demande en Europe et aux États-Unis.

L’accord de financement est soutenu dans le cadre du programme InvestEU pour les sciences de la vie.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt d’amorçage-investissement de 37,5 millions d’euros à la société belge Nyxoah, spécialisée dans les technologies médicales, en vue du traitement de l’apnée obstructive du sommeil. L’opération s’inscrit dans le droit fil de l’objectif prioritaire de la BEI visant à favoriser la recherche et l’innovation technologique, conformément aux politiques de l’Union européenne.

Nyxoah axe ses travaux sur la mise au point et la commercialisation de traitements novateurs de l’apnée obstructive du sommeil, le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde, associé à un risque de mortalité accru et à des comorbidités cardiovasculaires. La principale solution de Nyxoah est le système Genio, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse sans sonde et sans batterie.

Robert de Groot, Vice-Président de la BEI, a déclaré : « La Belgique est à la pointe de l'innovation dans le domaine des sciences de la vie et des technologies médicales. En tant que BEI, nous sommes fiers de soutenir cette industrie florissante et de favoriser la croissance. Nyxoah, avec son approche novatrice, apporte une contribution précieuse. Nous sommes impatients de voir la société progresser, au bénéfice des patients du monde entier. »

Olivier Taelman, Chief Executive Officer de Nyxoah : « Nous nous réjouissons du soutien apporté à notre technologie de pointe et remercions la Banque européenne d’investissement de sa confiance. Ce prêt fait suite à notre récente offre publique d’actions, qui a été couronnée de succès et a permis de lever 48,5 millions d’euros. Ces montants combinés serviront à commercialiser Genio aux États-Unis et en Europe, mais aussi à augmenter les capacités de production et à soutenir l’innovation. »

Le prêt de 37,5 millions d’euros de la BEI se divise en trois tranches de 10 millions d’euros, 13,75 millions d’euros et 13,75 millions d’euros respectivement. Le décaissement des différentes tranches sera soumis à certaines conditions.

La BEI propose des prêts d’amorçage-investissement qui répondent aux besoins de financement uniques des entreprises innovantes à croissance rapide. Les opérations telles que celle signée avec Nyxoah bénéficient d’une garantie au titre du programme InvestEU pour les sciences de la vie.

Informations générales

À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter l’apnée obstructive du sommeil. La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse sans sonde et sans batterie, centrée sur le patient et destinée à traiter l’apnée obstructive du sommeil, le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde, associé à un risque de mortalité accru et à des comorbidités cardiovasculaires. La vision de Nyxoah est que les patients souffrant de ce trouble du sommeil doivent pouvoir profiter de nuits réparatrices et vivre pleinement leur vie.

À la suite de la réussite de l’étude BLAST OSA, le système Genio® a reçu son marquage CE européen en 2019. Nyxoah a réalisé deux introductions en bourse réussies : sur Euronext Bruxelles en septembre 2020 et sur le NASDAQ en juillet 2021. Suite aux résultats positifs de l’étude BETTER SLEEP, Nyxoah a reçu l’approbation du marquage CE pour l’élargissement de ses indications thérapeutiques aux patients atteints de collapsus concentrique complet, actuellement contre-indiqués dans la thérapie des concurrents. En outre, la société a fait état de résultats positifs concernant l’étude pivot DREAM IDE en vue de l’approbation de la FDA et d’une commercialisation aux États-Unis.

Pour plus d’informations, prière de consulter le rapport annuel pour l’exercice 2023 et le site web suivant : http://www.nyxoah.com/.

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme en faveur d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Elle a ainsi accordé 2,1 milliards d’EUR à l’appui de projets menés en Belgique en 2023. La BEI est très active dans le secteur des sciences de la vie et soutient l’écosystème biotechnologique belge (à qui elle a fourni plus de 200 millions d’EUR de financement sous forme de prêts d’amorçage-investissement au cours des six dernières années). Vous trouverez davantage d’informations sur le site web www.eib.org et sur sa page consacrée aux prêts d’amorçage-investissement.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires. Des informations complémentaires sur InvestEU sont disponibles ici.