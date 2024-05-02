Le Centre médical de Haaglanden (HMC) entame sa transformation en vue de se moderniser. HMC a obtenu un prêt de 110 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement, le bras financier de l’UE, afin de rénover ses infrastructures qui datent des années 1960 et 1970. L’objectif : garantir des services de santé de pointe et un environnement médical plus durable et inclusif pour tous les habitants de La Haye et des Pays-Bas.

« La population de La Haye, mais aussi des Pays-Bas, est tributaire de notre hôpital », affirme Martijn Wiesenekker, directeur financier de HMC. « Nous ne pouvons pas nous permettre de la laisser tomber. »

La rénovation réduira les émissions de CO 2 de 64 % grâce à l’installation de pompes à chaleur et de systèmes de refroidissement hybrides. Les améliorations apportées à l’établissement permettront également de remédier aux pénuries de personnel chez HMC et d’améliorer les soins apportés aux patients.

La Banque européenne d’investissement, qui est détenue par les 27 États membres de l’UE, prête 110 millions d’euros pour financer la modernisation d’HMC dans le cadre d’un accord signé en 2023. Ce n’est là qu’un des nombreux investissements soutenus aux Pays-Bas par le bras financier de l’Union européenne. L’année dernière, nous avons investi 2,68 milliards d’euros aux Pays-Bas.

