Améliorer le parcours des patients

Dans un contexte de resserrement des budgets de santé et de forte concurrence sur le marché du travail, les pénuries de personnel médical sévissent aux Pays-Bas et dans le reste de l’Europe. Pour HMC, ce manque se fait particulièrement ressentir dans les services infirmiers et les salles d’opération.

Le personnel soignant joue un rôle important tant pour les soins ambulatoires les plus élémentaires que pour les grands traumatismes qui nécessitent un long séjour et de nombreuses chirurgies compliquées. Le prêt de la Banque européenne d’investissement contribue également à créer un environnement de travail moderne qui permettra d’atténuer le problème de la pénurie de personnel.

L’amélioration du parcours des patients au sein de l’hôpital et la modernisation des installations seront bénéfiques pour l’expérience et la perception globales des visiteurs et des employés. En tant qu’établissement de premier plan, l’hôpital mène également de nombreuses recherches scientifiques. Des installations modernes contribueront à attirer et à retenir des chercheurs et professionnels de la santé de haut niveau.

Au cours de la première phase des travaux (commencée en 2023), deux bâtiments – HMC Westeinde et HMC Antoniushove – seront rénovés et agrandis, et tous les services hospitaliers seront rassemblés sur ces deux sites. Le site actuel de Bronovo présentera un nouveau concept de soins avancés. Lors de la seconde phase, qui s’étendra de 2030 à 2035, HMC renouvellera les installations de soins ambulatoires, les services de cardiologie et de pneumologie, ainsi que les services d’appui tels que les laboratoires et la radiologie.

HMC compte plus de 4 000 employés. La modernisation des infrastructures et de l’environnement de travail permettra également aux professionnels de la santé d’améliorer leurs traitements. Les patients bénéficieront de technologies médicales plus avancées et se rétabliront plus rapidement dans un environnement confortable et agréable.

« La modernisation de l’hôpital aide la ville de La Haye et ses habitants, et peut contribuer à améliorer les soins de santé au fil du temps », explique Patrick de Bruijn.

Une empreinte carbone réduite au minimum

L’hôpital HMC se lance également dans ces travaux de modernisation parce qu’il se soucie de l’environnement et des changements climatiques.

En juillet 2023, l’État néerlandais a exigé des établissements de soins de santé qu’ils disposent d’une feuille de route sur le climat montrant leurs progrès vers une réduction des émissions de carbone. Les hôpitaux ont une empreinte carbone considérable, et HMC a compris que les soins de santé vont de pair avec la gestion des déchets.

L’hôpital vise à s’aligner sur les objectifs de développement durable 5, 7, 10, 12, 13 et 17 des Nations unies, qui ont trait à la bonne santé et au bien-être, à la consommation et à la production responsables et à l’action pour le climat. En coopération avec ses fournisseurs, HMC s’efforce de réduire les déchets hospitaliers. Le simple passage à un système de pompe à chaleur en hiver et à une installation de refroidissement hybride en été permettra à l’établissement de réaliser de grandes économies d’énergie.

« En investissant dans des pompes à chaleur et dans le refroidissement hybride pour réduire la consommation d’énergie et les coûts », explique Martijn Wiesenekker, directeur financier, « nous en profitons également pour examiner notre impact environnemental. »