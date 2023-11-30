La rénovation d’hôpitaux néerlandais améliore les soins de santé et réduit les émissions de carbone
Le centre médical de Haaglanden fait partie des meilleurs hôpitaux des Pays-Bas. En plus d’offrir des soins de base, il traite les traumatismes, les troubles neurologiques, les maladies infectieuses et pédiatriques ainsi que les formes de cancer les plus complexes. Pour continuer à prodiguer des soins optimaux tout en améliorant son empreinte environnementale, l’établissement doit rénover plusieurs bâtiments.
« Les habitants de La Haye, tout comme ceux des villes voisines, dépendent de notre hôpital », explique Martijn Wiesenekker, directeur financier du centre hospitalier qui se situe à La Haye, la troisième ville des Pays-Bas.
Étant donné l’importance des trois bâtiments principaux de l’hôpital, construits dans les années 70 et 80, pour les services médicaux du pays, la direction prévoit de les rénover sur dix ans, des travaux qui permettront également d’économiser beaucoup d’énergie. L’hôpital, connu sous le nom de HMC (Haaglanden Medisch Centrum), a signé un prêt de 110 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement en juin 2023. Ce financement servira à rénover deux de ses principaux sites et à acquérir des fournitures et du matériel médical dernier cri, ainsi qu’à installer de nouveaux systèmes de chauffage et de refroidissement. L’objectif est de réduire les émissions de carbone de 64 %.
Outre les économies d’énergie, la rénovation permettra aux résidents de rester en meilleure santé. Le centre accueille chaque année plus de 170 000 patients qui viennent de tout le pays pour consulter ses spécialistes en traumatologie, neurologie ou cancérologie. Les investissements dans la rénovation et la modernisation permettront à HMC de maintenir son statut d’établissement de premier plan qui offre des soins optimaux pour les patients venant de La Haye et d’ailleurs, ainsi qu’un environnement de travail attrayant pour son personnel.
« La clinique, les salles d’opération et notre unité de soins intensifs sont obsolètes », explique Patrick de Bruijn, directeur financier de HMC. « Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à fournir les meilleurs soins à nos patients grâce à cette rénovation. »
Améliorer le parcours des patients
Dans un contexte de resserrement des budgets de santé et de forte concurrence sur le marché du travail, les pénuries de personnel médical sévissent aux Pays-Bas et dans le reste de l’Europe. Pour HMC, ce manque se fait particulièrement ressentir dans les services infirmiers et les salles d’opération.
Le personnel soignant joue un rôle important tant pour les soins ambulatoires les plus élémentaires que pour les grands traumatismes qui nécessitent un long séjour et de nombreuses chirurgies compliquées. Le prêt de la Banque européenne d’investissement contribue également à créer un environnement de travail moderne qui permettra d’atténuer le problème de la pénurie de personnel.
L’amélioration du parcours des patients au sein de l’hôpital et la modernisation des installations seront bénéfiques pour l’expérience et la perception globales des visiteurs et des employés. En tant qu’établissement de premier plan, l’hôpital mène également de nombreuses recherches scientifiques. Des installations modernes contribueront à attirer et à retenir des chercheurs et professionnels de la santé de haut niveau.
Au cours de la première phase des travaux (commencée en 2023), deux bâtiments – HMC Westeinde et HMC Antoniushove – seront rénovés et agrandis, et tous les services hospitaliers seront rassemblés sur ces deux sites. Le site actuel de Bronovo présentera un nouveau concept de soins avancés. Lors de la seconde phase, qui s’étendra de 2030 à 2035, HMC renouvellera les installations de soins ambulatoires, les services de cardiologie et de pneumologie, ainsi que les services d’appui tels que les laboratoires et la radiologie.
HMC compte plus de 4 000 employés. La modernisation des infrastructures et de l’environnement de travail permettra également aux professionnels de la santé d’améliorer leurs traitements. Les patients bénéficieront de technologies médicales plus avancées et se rétabliront plus rapidement dans un environnement confortable et agréable.
« La modernisation de l’hôpital aide la ville de La Haye et ses habitants, et peut contribuer à améliorer les soins de santé au fil du temps », explique Patrick de Bruijn.
Une empreinte carbone réduite au minimum
L’hôpital HMC se lance également dans ces travaux de modernisation parce qu’il se soucie de l’environnement et des changements climatiques.
En juillet 2023, l’État néerlandais a exigé des établissements de soins de santé qu’ils disposent d’une feuille de route sur le climat montrant leurs progrès vers une réduction des émissions de carbone. Les hôpitaux ont une empreinte carbone considérable, et HMC a compris que les soins de santé vont de pair avec la gestion des déchets.
L’hôpital vise à s’aligner sur les objectifs de développement durable 5, 7, 10, 12, 13 et 17 des Nations unies, qui ont trait à la bonne santé et au bien-être, à la consommation et à la production responsables et à l’action pour le climat. En coopération avec ses fournisseurs, HMC s’efforce de réduire les déchets hospitaliers. Le simple passage à un système de pompe à chaleur en hiver et à une installation de refroidissement hybride en été permettra à l’établissement de réaliser de grandes économies d’énergie.
« En investissant dans des pompes à chaleur et dans le refroidissement hybride pour réduire la consommation d’énergie et les coûts », explique Martijn Wiesenekker, directeur financier, « nous en profitons également pour examiner notre impact environnemental. »
