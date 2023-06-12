© HMC

Haaglanden Medisch Centrum, un hôpital de haut niveau de La Haye, signe un prêt avec la Banque européenne d’investissement à l’appui d’investissements durables dans ses principaux sites.

HMC utilisera ces fonds pour rénover et moderniser ses établissements de Westeinde et Antoniushove, et pour créer, avec des partenaires, un pôle de soins innovant à Benoordenhout-Scheveningen.

Une attention particulière sera accordée à l’efficacité énergétique et à la durabilité, en vue de réduire les émissions de CO 2 de 64 %.

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) (le centre médical de Haaglanden) a signé un accord de prêt de 110 millions d’EUR avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce financement sera utilisé dans le cadre du « Plan intégré relatif aux bâtiments » de HMC qui court jusqu’en 2030 et verra l’hôpital rénover deux de ses principaux sites. Plus précisément, le plan prévoit une modernisation des sites et une redistribution des services médicaux entre eux, en vue d’une meilleure efficacité, d’une amélioration globale de la qualité des services médicaux et d’un bien-être accru tant pour les patients que pour le personnel. En ce qui concerne l’environnement, les mesures prévues devraient réduire les émissions de CO 2 de HMC d’environ 64 % par rapport aux niveaux de 2013.

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Cette opération montre à quel point les financements européens sont importants pour les Pays-Bas. La Banque européenne d’investissement finance depuis plusieurs années des hôpitaux universitaires, des hôpitaux généraux et des hôpitaux de haut niveau tels que le HMC. En tant que banque européenne du climat, nous nous félicitons de pouvoir soutenir en même temps des soins de qualité supérieure et des mesures visant la durabilité, ce qui prouve que les uns n’excluent pas les autres. »

Martijn Wiesenekker, membre du conseil d’administration de HMC : « Nous nous réjouissons particulièrement de la confirmation officielle du financement de la BEI. Outre l’apport de ressources proprement dit, il s’agit également d’une preuve de confiance dans les projets et la situation financière de HMC. En fin de compte, le plus important, c’est que ces fonds nous permettent d’effectuer des investissements cruciaux pour continuer à garantir la prise en charge de tous les habitants de Haaglanden et des environs. »

Selon les projets de HMC, les sites de Westeinde et Antoniushove seront progressivement rénovés et modernisés. Construits entre les années 60 et 70, ces établissements ont besoin d’une mise à niveau pour améliorer l’efficacité des opérations, optimiser l’offre de soins de santé et répondre aux attentes du personnel et des patients. Le troisième site, Bronovo, restera ouvert jusqu’en 2030 en tant qu’hôpital destiné aux soins déjà programmés. En collaboration avec divers partenaires médicaux, tels que des médecins généralistes, HMC met en place un pôle de soins de santé innovant destiné à la prévention et à d’autres services de santé pour les patients de la zone de Benoordenhout – Scheveningen.

Informations générales

Ces cinq dernières années, la BEI a financé des projets dans le secteur de la santé aux Pays-Bas, notamment des centres hospitaliers universitaires, des hôpitaux de haut niveau et des établissements de soins de longue durée, pour un montant de plus de 1,1 milliard d’EUR.

HMC fait partie des principaux hôpitaux de haut niveau aux Pays-Bas ; il prodigue des soins médicaux de base et des soins spécialisés à environ 718 000 habitants de la ville de La Haye et de la zone métropolitaine de Haaglanden. HMC offre une gamme complète de services médicaux allant des services hospitaliers généraux aux soins tertiaires complexes. Les centres de traumatologie, de neurologie et de traitement du cancer de HMC présentent un certain degré de spécialisation et prennent en charge les patients au niveau suprarégional. HMC exploite environ 540 lits et emploie 4 241 personnes, dont environ 8 % de médecins. En 2019, HMC a soigné environ 172 000 patients.