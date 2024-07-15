Enfant dans les années 1980, Jurij Dreo avait pour habitude de regarder Star Trek à la télévision. « À chaque fois qu’il y avait un blessé grave », se souvient-il, « soit un médecin arrivait, soit la personne était emmenée au cabinet du médecin. Celui-ci prenait alors un petit gadget, l’agitait au-dessus du corps du patient et savait immédiatement ce qui n’allait pas. »

Une fois adulte, Jurij Dreo s’est rendu compte que la réalité était souvent à des années-lumière de la science-fiction, du moins en ce qui concerne le traitement des troubles cérébraux. Alors que les médecins avaient la possibilité de pratiquer sur le lieu de soins des examens concernant d’autres organes (poumons, foie, reins, cœur), pour les problèmes affectant le cerveau, aucun test clinique permettant d’établir un diagnostic définitif, ou d’effectuer une détection précoce, n’était facilement accessible. Au lieu de cela, les médecins demandaient aux patients de compléter au stylo un test cognitif sur papier, ou bien les envoyaient faire d’onéreux examens comme une imagerie par résonance magnétique (IRM) ou une image tomographique du cerveau.

Bien qu’ayant étudié la médecine dans sa Slovénie natale, Jurij Dreo a pu constater que ses atouts résidaient dans la traduction des résultats scientifiques en pratique clinique. C’est en travaillant comme chercheur dans un laboratoire de neurosciences qu’il a rencontré David Sakić, spécialiste des sciences cognitives.

Les deux passionnés du cerveau ont décidé de quitter le monde universitaire pour celui des start-up, en créant la société BrainTrip afin de « donner plus de moyens aux médecins en mettant l’imagerie cérébrale à disposition sur le lieu de soins ».

En 2023, BrainTrip a été finaliste du concours de l’innovation sociale de l’Institut BEI, qui récompense des jeunes pousses ayant un impact social, éthique ou environnemental positif.