Océans propres

Protéger les océans
Qu’est-ce que l’économie bleue ?
L’économie bleue joue un rôle important dans tous les domaines, qu’il s’agisse des systèmes alimentaires, de l’atténuation des changements climatiques, de la compétitivité européenne ou de la sécurité régionale. Elle englobe tous les secteurs ayant un lien direct ou indirect avec les océans. La protection des côtes, les énergies renouvelables, le transport maritime et la pêche en sont des exemples. Si l’économie bleue était un pays, elle serait la cinquième économie mondiale, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques.
Les océans en chiffres
Les océans couvrent 70 % de la surface de notre planète. Abritant une abondante biodiversité, ils contribuent à réguler notre climat et subviennent aux besoins de milliards de personnes dans le monde.
25 %
des émissions de carbone
dues à l’activité humaine sont piégées par les océans, ce qui en fait le plus grand puits de carbone au monde.
90 %
du surplus de chaleur
dans notre atmosphère est absorbé par les océans, ce qui contribue à maintenir notre planète au frais.
50 %
de l’oxygène
que nous respirons est produit par la vie marine, notamment le plancton océanique.
12 Mio
de tonnes de déchets plastiques
sont déversés dans les océans chaque année.
Investissements dans l’économie bleue
Nous soutenons un large éventail de projets liés à l’économie bleue, allant des solutions à faible émission de carbone à la recherche et à l’innovation.
Solutions à faible émission de carbone
Nous soutenons des infrastructures portuaires durables et un transport maritime plus vert. Nous avons cofinancé environ 40 % de l’ensemble des capacités de production d’énergie renouvelable en mer en Europe et nous investissons dans des câbles sous-marins qui rendent les réseaux électriques plus résilients.
Résilience climatique côtière
Nous investissons pour aider les villes, les régions et les pays à se protéger et à s’adapter aux effets des changements climatiques, notamment l’élévation du niveau de la mer, l’érosion côtière, les ondes de tempête et l’intrusion d’eau salée.
Recherche et innovation
Nous soutenons les innovations qui aident les industries traditionnelles de l’économie bleue à adopter des pratiques plus durables. Nous investissons également dans des technologies de surveillance des océans, telles que la robotique marine et les navires de recherche.
Préservation des océans
Nous finançons des projets qui contribuent à la gestion des eaux usées, des eaux pluviales et des déchets solides afin de réduire la quantité de pollution qui se déverse dans les océans. Nous soutenons également l’exploitation durable des produits de la mer.
Qui peut solliciter une intervention du Groupe BEI ?
Nous avons mis au point un ensemble d’outils financiers pour soutenir la croissance, l’innovation et la compétitivité de l’économie bleue.
Jeunes pousses
Le Fonds européen d’investissement, qui fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement, finance des investissements en capital-risque à l’appui de l’économie bleue dans le cadre du programme InvestEU de la Commission européenne.
Entreprises en expansion
Nous fournissons des quasi-fonds propres sous la forme de prêts d’amorçage-investissement pour soutenir la croissance de nos prochains porte-étendards de l’économie bleue.
Petites entreprises
Nous disposons d’une ligne de crédit dédiée aux petites et moyennes entreprises qui s’engagent à préserver la propreté et la santé de nos océans.
Nos partenariats
Nous travaillons en étroite collaboration avec d’autres institutions financières en Europe et au-delà pour soutenir l’économie bleue.
Initiative Clean Oceans
Nous avons lancé l’initiative Clean Oceans en 2018 en partenariat avec la banque de développement allemande KfW et l’Agence française de développement (AFD). Elle soutient la réduction de la pollution plastique.
Initiative Champions de l’économie bleue
Nous travaillons avec la Commission européenne pour aider les entreprises en expansion de l’économie bleue à surmonter les difficultés de financement et à accéder aux services de conseil dont elles ont besoin pour réussir.
Partenariat bleu pour la Méditerranée
Nous avons uni nos forces à celles de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et de l’Union pour la Méditerranée afin de favoriser une économie bleue durable en Méditerranée.
Finance en commun : coalition pour les océans
Nous collaborons avec douze autres banques publiques de développement pour élaborer et mettre en œuvre une feuille de route de la finance bleue, qui s’appuie sur nos connaissances et notre expérience collectives en matière d’investissements à l’appui de la protection des océans.
Principes de financement de l’économie bleue durable
Nous nous sommes associés à la Commission européenne, au WWF et au World Resources Institute pour définir des principes et créer des lignes directrices en matière d’investissement dans l’utilisation durable des ressources océaniques.
Nos réalisations
Quelques histoires pour illustrer les réalisations de la BEI au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment notre action ouvre la voie à des océans plus propres.
-
La première île énergétique artificielle au monde
La Belgique stimule l’éolien marin grâce à la première île énergétique au monde, un meilleur raccordement au réseau et un appui à la transition verte de l’UE.
-
Une vague d’innovation
La BEI stimule l’innovation dans l’économie bleue, en promouvant les technologies permettant une exploitation durable des ressources marines
-
Un produit délicieux
Avec son approche de l’aquaculture durable fondée sur la haute technologie, Oceanloop, basée à Munich, fait entrer l’élevage de crevettes dans le XXIe siècle.
-
Esbjerg se réinvente
Le port danois d’Esbjerg s’agrandit pour accueillir les navires militaires et renforcer son rôle de premier plan pour les parcs éoliens de la mer du Nord.
-
Solidarité à l'égard des petites îles et bon sens climatique
Nadia Calviño, présidente de la BEI, et Jutta Urpilainen, commissaire européenne : « Global Gateway nous montre ce qu’est un véritable soutien aux petits états insulaires ».
-
Poisson végétalien
BettaF!sh produit des substituts végétaliens de poisson à partir d’algues, une alternative durable à la pêche.
-
Changer nos habitudes à l’égard du plastique
D’ici à 2050, 12,5 milliards de tonnes de déchets plastiques pollueront nos sols et nos eaux. Voici comment éviter cette situation.
-
Quand l’eau de mer devient potable
Une jeune pousse crée un procédé unique de dessalement thermique à énergie solaire pour lutter contre la rareté de l’eau au Moyen-Orient
-
Appliquer les principes de la circularité à tout ce que nous faisons
Nous devons passer d’un modèle économique linéaire (« extraire-produire-jeter ») à une approche circulaire. Au cours des cinq dernières années, la BEI a fourni plus de 3 milliards d’euros de financements à l’appui de projets d’économie circulaire.
-
L’océan loin de l’océan
Une entreprise suédoise prévoit d’élever du saumon à terre, et de fournir à la Suède du saumon local nourrissant et durable
-
Soutenir la gestion de l’eau dans les Caraïbes
L’Union européenne et la Banque européenne d’investissement s’associent pour utiliser les ressources de la Facilité d’investissement pour les Caraïbes à l’appui de projets essentiels dans les domaines de l’eau et de la propreté des océans dans la région.
-
Soutien à la recherche et à l’innovation dans l’économie bleue
En étroite collaboration avec la direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne, l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) et le service Copernicus de surveillance du milieu marin, la BEI étudie les défaillances du marché qui pourraient être corrigées pour permettre le développement de technologies numériques bleues de surveillance et de protection des océans. Ces technologies peuvent contribuer à améliorer les services de sauvetage, à prévenir les effets des tempêtes et à produire de l’énergie propre à partir des océans.
Nos publications
Comprendre l’économie bleue est essentiel pour agir. Découvrez nos dernières recherches, études économiques, enquêtes et autres ressources.