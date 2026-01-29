Océans propres

Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Protéger les océans

Les océans sont indispensables à notre survie. Ils nous nourrissent, produisent l’air que nous respirons et maintiennent nos économies à flot. Pourtant, des décennies de réchauffement, de surpêche, de pollution et d’autres activités nuisibles menacent leur santé. C’est pourquoi il est plus important que jamais de les protéger. En tant que banque du climat, la BEI est déterminée à soutenir une économie bleue durable en finançant des projets qui préservent la santé et la productivité de nos océans.

Notre offre  
CorPower Ocean

Qu’est-ce que l’économie bleue ?

L’économie bleue joue un rôle important dans tous les domaines, qu’il s’agisse des systèmes alimentaires, de l’atténuation des changements climatiques, de la compétitivité européenne ou de la sécurité régionale. Elle englobe tous les secteurs ayant un lien direct ou indirect avec les océans. La protection des côtes, les énergies renouvelables, le transport maritime et la pêche en sont des exemples. Si l’économie bleue était un pays, elle serait la cinquième économie mondiale, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Les océans en chiffres

Les océans couvrent 70 % de la surface de notre planète. Abritant une abondante biodiversité, ils contribuent à réguler notre climat et subviennent aux besoins de milliards de personnes dans le monde.

25 %

des émissions de carbone

dues à l’activité humaine sont piégées par les océans, ce qui en fait le plus grand puits de carbone au monde.

90 %

du surplus de chaleur

dans notre atmosphère est absorbé par les océans, ce qui contribue à maintenir notre planète au frais.

50 %

de l’oxygène

que nous respirons est produit par la vie marine, notamment le plancton océanique.

12 Mio

de tonnes de déchets plastiques

sont déversés dans les océans chaque année.

ZOOM

Soutien de la BEI à une économie bleue durable

We invested €12.9 billion in sustainable blue economy operations between 2021 and 2025, supporting a total of €66 billion. Nos financements contribuent à l’aménagement de littoraux plus résistants, à la production d’énergie renouvelable, au développement de technologies bleues innovantes, à l’écologisation du transport maritime et à la préservation de nos océans. Ces projets doivent répondre à nos normes de durabilité afin de se conformer aux principes et objectifs de la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat, à la taxinomie de l’UE et à l’accord de Paris. Ils contribuent aussi directement à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies.

Notre façon de travailler  

Investissements dans l’économie bleue

Nous soutenons un large éventail de projets liés à l’économie bleue, allant des solutions à faible émission de carbone à la recherche et à l’innovation.

Solutions à faible émission de carbone

Nous soutenons des infrastructures portuaires durables et un transport maritime plus vert. Nous avons cofinancé environ 40 % de l’ensemble des capacités de production d’énergie renouvelable en mer en Europe et nous investissons dans des câbles sous-marins qui rendent les réseaux électriques plus résilients.

Résilience climatique côtière

Nous investissons pour aider les villes, les régions et les pays à se protéger et à s’adapter aux effets des changements climatiques, notamment l’élévation du niveau de la mer, l’érosion côtière, les ondes de tempête et l’intrusion d’eau salée.

Recherche et innovation

Nous soutenons les innovations qui aident les industries traditionnelles de l’économie bleue à adopter des pratiques plus durables. Nous investissons également dans des technologies de surveillance des océans, telles que la robotique marine et les navires de recherche.

Préservation des océans

Nous finançons des projets qui contribuent à la gestion des eaux usées, des eaux pluviales et des déchets solides afin de réduire la quantité de pollution qui se déverse dans les océans. Nous soutenons également l’exploitation durable des produits de la mer.

Qui peut solliciter une intervention du Groupe BEI ?

Nous avons mis au point un ensemble d’outils financiers pour soutenir la croissance, l’innovation et la compétitivité de l’économie bleue.

Jeunes pousses

Le Fonds européen d’investissement, qui fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement, finance des investissements en capital-risque à l’appui de l’économie bleue dans le cadre du programme InvestEU de la Commission européenne.

Entreprises en expansion

Nous fournissons des quasi-fonds propres sous la forme de prêts d’amorçage-investissement pour soutenir la croissance de nos prochains porte-étendards de l’économie bleue.



Petites entreprises

Nous disposons d’une ligne de crédit dédiée aux petites et moyennes entreprises qui s’engagent à préserver la propreté et la santé de nos océans.



Nos partenariats

Nous travaillons en étroite collaboration avec d’autres institutions financières en Europe et au-delà pour soutenir l’économie bleue.

Initiative Clean Oceans

Nous avons lancé l’initiative Clean Oceans en 2018 en partenariat avec la banque de développement allemande KfW et l’Agence française de développement (AFD). Elle soutient la réduction de la pollution plastique.

Découvrez l’initiative  

Initiative Champions de l’économie bleue

Nous travaillons avec la Commission européenne pour aider les entreprises en expansion de l’économie bleue à surmonter les difficultés de financement et à accéder aux services de conseil dont elles ont besoin pour réussir.

Lisez notre rapport  

Partenariat bleu pour la Méditerranée

Nous avons uni nos forces à celles de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et de l’Union pour la Méditerranée afin de favoriser une économie bleue durable en Méditerranée.

Découvrez nos actualités les plus récentes  

Finance en commun : coalition pour les océans

Nous collaborons avec douze autres banques publiques de développement pour élaborer et mettre en œuvre une feuille de route de la finance bleue, qui s’appuie sur nos connaissances et notre expérience collectives en matière d’investissements à l’appui de la protection des océans.

Découvrez la coalition  

Principes de financement de l’économie bleue durable

Nous nous sommes associés à la Commission européenne, au WWF et au World Resources Institute pour définir des principes et créer des lignes directrices en matière d’investissement dans l’utilisation durable des ressources océaniques.

Découvrez les principes  

Nos réalisations

Quelques histoires pour illustrer les réalisations de la BEI au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment notre action ouvre la voie à des océans plus propres.

  •
    24 avril 2025

    La première île énergétique artificielle au monde

    La Belgique stimule l’éolien marin grâce à la première île énergétique au monde, un meilleur raccordement au réseau et un appui à la transition verte de l’UE.

    Éolien marin Environnement Énergie éolienne Changements climatiques Climat Décarbonation Énergies renouvelables Action en faveur du climat Combustibles fossiles Transformation énergétique Belgique Union européenne Climat et environnement Énergie
  • 18 décembre 2024

    Une vague d’innovation

    La BEI stimule l’innovation dans l’économie bleue, en promouvant les technologies permettant une exploitation durable des ressources marines

    Biomasse Océans Environnement Gestion de l'eau et des eaux usées Suède France Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Énergie
  • 3 décembre 2024

    Un produit délicieux

    Avec son approche de l’aquaculture durable fondée sur la haute technologie, Oceanloop, basée à Munich, fait entrer l’élevage de crevettes dans le XXIe siècle.

    Capital-risque et capital-investissement Océans Capital-risque Foresterie PME Bioéconomie Environnement Climat Industrie alimentaire Venture debt Action en faveur du climat Espagne Allemagne Union européenne Agriculture et bioéconomie Climat et environnement
  • 19 novembre 2024

    Esbjerg se réinvente

    Le port danois d’Esbjerg s’agrandit pour accueillir les navires militaires et renforcer son rôle de premier plan pour les parcs éoliens de la mer du Nord.

    Éolien marin Danemark Union européenne Climat et environnement Énergie
  • 5 septembre 2024

    Solidarité à l'égard des petites îles et bon sens climatique

    Nadia Calviño, présidente de la BEI, et Jutta Urpilainen, commissaire européenne : « Global Gateway nous montre ce qu’est un véritable soutien aux petits états insulaires ».

    Océans Entretiens Environnement Le Comité de direction Nadia Calviño Cap Vert Barbade Kiribati Asie et Pacifique Amérique latine et Caraïbes Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement
  • 4 juillet 2024

    Poisson végétalien

    BettaF!sh produit des substituts végétaliens de poisson à partir d’algues, une alternative durable à la pêche.

    Océans Eau Environnement Gestion de l'eau et des eaux usées Durabilité Allemagne Union européenne Climat et environnement
  • 15 avril 2024

    Changer nos habitudes à l’égard du plastique

    D’ici à 2050, 12,5 milliards de tonnes de déchets plastiques pollueront nos sols et nos eaux. Voici comment éviter cette situation.

    Océans Eau Environnement Santé et sciences de la vie Traitement de l’eau Gestion de l'eau et des eaux usées Climat et environnement Infrastructures sociales
  • 27 octobre 2023

    Quand l’eau de mer devient potable

    Une jeune pousse crée un procédé unique de dessalement thermique à énergie solaire pour lutter contre la rareté de l’eau au Moyen-Orient

    Océans Institutional Environnement Institut BEI Gestion de l'eau et des eaux usées Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement
  • 22 mai 2023

    Appliquer les principes de la circularité à tout ce que nous faisons

    Nous devons passer d’un modèle économique linéaire (« extraire-produire-jeter ») à une approche circulaire. Au cours des cinq dernières années, la BEI a fourni plus de 3 milliards d’euros de financements à l’appui de projets d’économie circulaire.

    Océans Environnement Économie circulaire Climat et environnement
  • 15 mars 2023

    L’océan loin de l’océan

    Une entreprise suédoise prévoit d’élever du saumon à terre, et de fournir à la Suède du saumon local nourrissant et durable

    Capital-risque et capital-investissement Océans Capital-risque Environnement Venture debt Suède Union européenne Agriculture et bioéconomie Climat et environnement
  • 28 juin 2022

    Soutenir la gestion de l’eau dans les Caraïbes

    L’Union européenne et la Banque européenne d’investissement s’associent pour utiliser les ressources de la Facilité d’investissement pour les Caraïbes à l’appui de projets essentiels dans les domaines de l’eau et de la propreté des océans dans la région.

    Océans Environnement Partenariats Gestion de l'eau et des eaux usées Facilité d’investissement pour les Caraïbes Mandats et partenariats République dominicaine Amérique latine et Caraïbes Développement - international Climat et environnement
  • 13 juin 2022

    Soutien à la recherche et à l’innovation dans l’économie bleue

    En étroite collaboration avec la direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne, l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) et le service Copernicus de surveillance du milieu marin, la BEI étudie les défaillances du marché qui pourraient être corrigées pour permettre le développement de technologies numériques bleues de surveillance et de protection des océans. Ces technologies peuvent contribuer à améliorer les services de sauvetage, à prévenir les effets des tempêtes et à produire de l’énergie propre à partir des océans.

    Océans Institutional Commission européenne Environnement Partenariats Partenaires Climat et environnement

Nos publications

Comprendre l’économie bleue est essentiel pour agir. Découvrez nos dernières recherches, études économiques, enquêtes et autres ressources.

