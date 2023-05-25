Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Mali and the EIB

The EIB has worked with Mali since 1978.

Our work has direct impact on the local communities. Through our financing, citizens in the country have better access to drinking water and sanitation systems but also to energy supply. Investments in modern infrastructure are crucial to ensure health and economic development.

Supporting small entrepreneurs across Africa is one of our focuses, and thus at the heart of our contribution to the Team Europe Global Response to COVID-19. We aim to strengthen financial inclusion by boosting private sector investments and entrepreneurship, through selected local banks and financial institutions.

To this end, through our €10 million loan to Kafo Jiginew, the leading microfinance institution in Mali, over 15,000 entrepreneurs and farmers, especially women, can benefit from 60,000 microloans, to start-up or expand. One of these is Yiriwaton dairy, a small agricultural business that buys milk from 150 local families and makes it safe and sellable. The microloan helped to ensure electricity supply, essential to ensure milk cooling and storage, which led to an increase in milk production and jobs, thus improving lives in rural areas.

At a glance

The EIB provides finance and expertise for sound and sustainable investment projects in Mali.

1978

START OF OPERATIONS

16

PROJECTS FINANCED LIFETIME

0.14 Mrd €

FINANCED LIFETIME

2

LOCAL PARTNERS

EIB activity in Mali by sector

(since start of operations)

EIB stories in Mali

Individual stories speak far louder than figures and charts. Discover how our work improves the quality of life in Mali and beyond

  •
    25 May 2023

    Le Fonds pour l’inclusion financière | L’histoire d’Avi Mali

    La trajectoire de Mamadou a connu un tournant positif grâce à un prêt obtenu auprès de Cofina Mali, avec le soutien du Fonds pour l’inclusion financière, qui a transformé sa situation.

    PME Fonds pour l'inclusion financière (FIF) Partenariats Microfinance Mandats et partenariats Mali Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement
  • 24 April 2023

    Que la lumière soit !

    À Madagascar, seuls 15 % de la population disposent d’électricité en zone rurale. WeLight apporte de l’énergie propre à ces foyers grâce à ses miniréseaux.

    Infrastructures Électricité Climat Énergies renouvelables Sécurité énergétique Madagascar Mali Afrique subsaharienne Climat et environnement Énergie
  • 19 April 2022

    Les transports au service du développement

    Dans les pays en développement, les transports favorisent la croissance économique et l’inclusion sociale. Voici comment les projets de transport améliorent la qualité de vie dans le monde – et luttent contre les émissions qui engendrent les changements climatiques.

    Infrastructures Transports Ouzbekistan Turkmenistan Kirghizistan Zambie Viêt Nam Salomon Vanuatu Brésil Papouasie-Nouvelle-Guinée Maldives Îles Sandwich du Sud Costa Rica Saint-Martin République dominicaine Wallis-et-Futuna Trinité-et-Tobago Tonga Nigéria Paraguay Yemen Îles Caïman Madagascar Gabon Suriname Éthiopie Malawi Îles Turks-et-Caïcos Saint-Christophe-et-Niévès Samoa Aruba Bénin Panama Nouvelle Calédonie Guinée-Bissau Côte d'Ivoire Tadjikistan Somalie Antigua-et-Barbuda Mongolie Pakistan Sao Tomé-et-Principe Bahamas Congo Palaos Laos Pérou Botswana Libéria Sénégal Malaisie Inde Sri Lanka Cap Vert Régional - Pacifique Burundi Cambodge Burkina Faso Comores Chine Ghana Seychelles Érythrée Corée du Sud Timor-Oriental Macao Guatemala Niger Territoire britannique de l’océan Indien Nicaragua Mozambique Angola Chili Togo Cameroun Barbade Soudan Dominique Brunei Uruguay Bangladesh Sainte Lucie Sainte-Hélène et dépendances Îles Pitcairn Guinée El Salvador Jamaïque Gambie Îles Vierges britanniques Mayotte (collectivité territoriale) Venezuela Bonaire, Saint Eustache, Saba Honduras Fidji Curaçao Îles Cook Guinée équatoriale Anguilla Mauritanie Saint-Vincent-et-les-Grenadines Maurice Saint-Pierre-et-Miquelon Sierra Léone Kiribati Haïti Mexique Indonésie Népal Zimbabwe Micronésie Kazakhstan Montserrat Singapour Djibouti Bolivie Îles Falkland (Malouines) Tchad Kenya Lesotho Grenade Tuvalu Congo (Rép. démocratique) Thaïlande Mali Ouganda Philippines Antilles néerlandaises Tanzanie Rwanda Polynésie française Royaume d’Eswatini Colombie Guyana Namibie Bélize Asie et Pacifique Amérique latine et Caraïbes Pays et territoires d'outre-mer Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales
  • 12 April 2022

    Sortir la tête de l’eau

    Dans les pays en développement, l’assainissement de l’eau est essentiel pour la santé et la croissance économique. Voici comment les projets relatifs à la gestion de l’eau et à l’assainissement améliorent la qualité de vie des populations du monde entier et les protègent contre les effets des changements climatiques

    Infrastructures Eau Santé et sciences de la vie Assainissement Traitement de l’eau Gestion de l'eau et des eaux usées Ouzbekistan Turkmenistan Kirghizistan Zambie Viêt Nam Salomon Vanuatu Papouasie-Nouvelle-Guinée Maldives Îles Sandwich du Sud Costa Rica Saint-Martin République dominicaine Wallis-et-Futuna Trinité-et-Tobago Tonga Nigéria Paraguay Yemen Îles Caïman Madagascar Gabon Suriname Éthiopie Malawi Îles Turks-et-Caïcos Saint-Christophe-et-Niévès Samoa Aruba Bénin Panama Nouvelle Calédonie Guinée-Bissau Côte d'Ivoire Tadjikistan Somalie Antigua-et-Barbuda Mongolie Pakistan Sao Tomé-et-Principe Bahamas Congo Palaos Laos Pérou Botswana Libéria Sénégal Malaisie Inde Sri Lanka Cap Vert Régional - Pacifique Burundi Cambodge Burkina Faso Comores Chine Ghana Seychelles Érythrée Corée du Sud Timor-Oriental Macao Guatemala Niger Territoire britannique de l’océan Indien Nicaragua Mozambique Angola Chili Togo Cameroun Barbade Soudan Dominique Brunei Uruguay Bangladesh Sainte Lucie Sainte-Hélène et dépendances Îles Pitcairn Guinée El Salvador Jamaïque Gambie Îles Vierges britanniques Mayotte (collectivité territoriale) Venezuela Bonaire, Saint Eustache, Saba Honduras Fidji Curaçao Îles Cook Guinée équatoriale Anguilla Mauritanie Saint-Vincent-et-les-Grenadines Maurice Saint-Pierre-et-Miquelon Sierra Léone Kiribati Haïti Mexique Indonésie Népal Zimbabwe Micronésie Kazakhstan Montserrat Singapour Djibouti Bolivie Îles Falkland (Malouines) Tchad Kenya Lesotho Grenade Tuvalu Congo (Rép. démocratique) Thaïlande Mali Ouganda Philippines Antilles néerlandaises Tanzanie Rwanda Polynésie française Royaume d’Eswatini Colombie Guyana Namibie Bélize Asie et Pacifique Amérique latine et Caraïbes Pays et territoires d'outre-mer Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales
  • 27 January 2022

    BEI Monde – Vers une coopération renforcée à l’extérieur de l’UE

    La Banque européenne d’investissement s’attache à améliorer les conditions de vie à l’échelle mondiale. Du Mali au Cambodge, de l’Argentine au Maroc, de l’Inde à l’Ukraine, nos projets dans le monde entier contribuent à la lutte contre les changements climatiques, ils soutiennent les entrepreneurs locaux, améliorent les systèmes de santé nationaux, favorisent l’innovation et contribuent à l’égalité entre les sexes. Les grands défis mondiaux actuels demandent une attention encore plus grande et des efforts renouvelés. C’est pourquoi la Banque a créé BEI Monde, sa branche spécialisée dans les activités à l’extérieur de l’UE.

    Institutional Partenariats Partenaires Équipe Europe Argentine Ukraine Inde Cambodge Maroc Mali Asie et Pacifique Voisinage oriental Amérique latine et Caraïbes Voisinage méridional Afrique subsaharienne Pays de l’élargissement Développement - international
  • 19 May 2021

    SheInvest pour l’Afrique (nouvelle vidéo)

    Les femmes peinent souvent à accéder aux financements et à d’autres services économiques. Les investissements en faveur de l’égalité entre les sexes peuvent vraiment changer la donne ! C’est pourquoi l’UE et sa banque, la Banque européenne d’investissement, veulent encourager les investissements soucieux de l’égalité entre les femmes et les hommes en Afrique. Découvrez comment dans notre vidéo !

    Diversité et égalité hommes-femmes Zambie Salomon Vanuatu Papouasie-Nouvelle-Guinée Îles Sandwich du Sud Saint-Martin Wallis-et-Futuna Trinité-et-Tobago Tonga Nigéria Îles Caïman Madagascar Gabon Suriname Éthiopie Malawi Îles Turks-et-Caïcos Saint-Christophe-et-Niévès Samoa Aruba Bénin Nouvelle Calédonie Guinée-Bissau Côte d'Ivoire Somalie Antigua-et-Barbuda Sao Tomé-et-Principe Bahamas Congo Palaos Botswana Libéria Sénégal Cap Vert Régional - Pacifique Burundi Burkina Faso Comores Ghana Seychelles Érythrée Timor-Oriental Niger Territoire britannique de l’océan Indien Mozambique Angola Togo Cameroun Barbade Soudan Dominique Sainte Lucie Sainte-Hélène et dépendances Îles Pitcairn Guinée Jamaïque Gambie Îles Vierges britanniques Mayotte (collectivité territoriale) Bonaire, Saint Eustache, Saba Fidji Curaçao Îles Cook Guinée équatoriale Anguilla Mauritanie Saint-Vincent-et-les-Grenadines Maurice Saint-Pierre-et-Miquelon Sierra Léone Kiribati Haïti Zimbabwe Micronésie Montserrat Djibouti Îles Falkland (Malouines) Tchad Kenya Lesotho Grenade Tuvalu Congo (Rép. démocratique) Mali Ouganda Antilles néerlandaises Tanzanie Rwanda Polynésie française Royaume d’Eswatini Guyana Namibie Bélize Asie et Pacifique Amérique latine et Caraïbes Pays et territoires d'outre-mer Afrique subsaharienne
  • 1 July 2020

    Comment gagner la guerre contre la pauvreté dans les pays en développement ?

    La moitié de la population pauvre du monde vit dans des pays fragiles ou touchés par des conflits. Pour mettre fin à la pauvreté, nous devons briser le cycle de la fragilité grâce à des solutions pour le développement adaptées aux situations de conflit

    Infrastructures Institutional Partenaires Économie SDG United Nations Impact Solutions de développement Ukraine Palestine* Mali Colombie Voisinage oriental Amérique latine et Caraïbes Voisinage méridional Afrique subsaharienne Pays de l’élargissement Développement - international
  • 15 May 2020

    Microfinance au Mali : des solutions pour les entrepreneuses

    Le soutien aux petits indépendants dans toute l’Afrique figure au cœur de la contribution de la BEI à la réponse mondiale de « Team Europe » à la pandémie de COVID-19. Le partenariat de la BEI avec l’organisme de microfinance Kafo Jiginew, au Mali, améliorera l’accès aux financements de 90 000 petits exploitants agricoles qui pourront agrandir leur activité.

    Microfinance Covid-19 Mali Afrique subsaharienne
  • 15 May 2020

    Microfinance au Mali : des solutions pour les agriculteurs et les coopératives

    Grâce à notre solide partenariat avec des institutions de microfinance en Afrique, comme Kafo Jiginew au Mali, nous aidons les populations de pays vulnérables à faire face aux conséquences économiques, sociales et sanitaires de la pandémie. La BEI est prête à soutenir encore davantage la réponse mondiale de « Team Europe » à la crise du COVID-19.

    Microfinance Covid-19 Mali Afrique subsaharienne
  • 12 November 2024

    L’action pour le climat, au-delà de la politique

    La COP29 à Bakou doit remobiliser les dirigeants pour lutter contre les changements climatiques et accélérer la transition écologique.

    Entretiens Institutional COP 29 Partenaires Climat Action en faveur du climat Le Comité de direction United Nations Nadia Calviño Durabilité Ouzbekistan Turkmenistan Cuba Kirghizistan Zambie Viêt Nam Salomon Vanuatu Brésil Papouasie-Nouvelle-Guinée Maldives Îles Sandwich du Sud Costa Rica Slovaquie Saint-Martin Iles Feroe République dominicaine Wallis-et-Futuna Trinité-et-Tobago Iran Tonga Nigéria Paraguay Yemen Îles Caïman Madagascar Iraq Gabon Suriname Taiwan Italie Éthiopie États-Unis d'Amérique Malawi Biélorussie Croatie Norvège Îles Turks-et-Caïcos Saint-Christophe-et-Niévès Qatar Argentine Samoa Afghanistan Saint-Marin Azerbaïdjan Autriche Aruba Gibraltar Bénin Espagne Panama Roumanie Nouvelle Calédonie Équateur Irlande Guinée-Bissau Nouvelle-Zélande Côte d'Ivoire Tadjikistan Somalie Allemagne Suède Antigua-et-Barbuda Mongolie Monténégro Japon Slovénie Lituanie Pakistan Nauru Sao Tomé-et-Principe Bahamas Congo Palaos Israël Laos Bulgarie Islande Ukraine Pérou Botswana Libéria Sénégal Albanie Malte Malaisie Inde Sri Lanka Cap Vert Jordanie Finlande Régional - Pacifique Burundi Géorgie Cambodge Burkina Faso Comores Bermudes Canada Chine Ghana Seychelles Érythrée Andorre Corée du Sud Timor-Oriental Macao Guatemala Niger Territoire britannique de l’océan Indien Turquie Nicaragua Birmanie (Myanma) Mozambique Russie Angola Chili Togo Arménie Cameroun Barbade Soudan Iles Anglo-Normandes Tunisie Koweit Dominique Brunei Macédoine du Nord Uruguay Bangladesh Sainte Lucie Bahrein Sainte-Hélène et dépendances Liban Îles Pitcairn Guinée Belgique Maroc Libye El Salvador Hongrie Jamaïque Égypte Grèce Gambie Îles Vierges britanniques Saint-Siège (Vatican) Mayotte (collectivité territoriale) Venezuela Bonaire, Saint Eustache, Saba Danemark Honduras Bhoutan Australie Luxembourg Liechtenstein Fidji Chypre Iles Vierges Américaines Pays-Bas Afrique du Sud Curaçao Îles Cook Guinée équatoriale Groenland Anguilla Mauritanie Saint-Vincent-et-les-Grenadines Maurice Portugal Corée du Nord Saint-Pierre-et-Miquelon Syrie Sierra Léone Kiribati Haïti Pologne Mexique Palestine* Indonésie Népal Suisse France Zimbabwe Serbie Ile de Man Algérie Micronésie Kazakhstan Montserrat Singapour Porto Rico Djibouti Lettonie Bolivie Moldavie Îles Falkland (Malouines) Tchad Kenya Lesotho Grenade Tuvalu Congo (Rép. démocratique) Thaïlande Mali Monaco Ouganda Royaume-Uni Philippines Antilles néerlandaises Tanzanie Rwanda Tchéquie Polynésie française Arabie Saoudite Oman Bosnie-et-Herzégovine Kosovo* Royaume d’Eswatini Colombie Guyana Émirats arabes unis Namibie Bélize Estonie Asie et Pacifique Voisinage oriental Amérique latine et Caraïbes Union européenne Pays de l’AELE Ancien états membres EU Amérique du Nord Pays et territoires d'outre-mer Voisinage méridional Afrique subsaharienne Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Climat et environnement

