BEI Monde – Vers une coopération renforcée à l’extérieur de l’UE

La Banque européenne d’investissement s’attache à améliorer les conditions de vie à l’échelle mondiale. Du Mali au Cambodge, de l’Argentine au Maroc, de l’Inde à l’Ukraine, nos projets dans le monde entier contribuent à la lutte contre les changements climatiques, ils soutiennent les entrepreneurs locaux, améliorent les systèmes de santé nationaux, favorisent l’innovation et contribuent à l’égalité entre les sexes. Les grands défis mondiaux actuels demandent une attention encore plus grande et des efforts renouvelés.

C’est pourquoi la Banque a créé BEI Monde, sa branche spécialisée dans les activités à l’extérieur de l’UE.

BEI Monde rassemble l’ensemble des ressources de la BEI afin de soutenir les transitions écologique et numérique au moyen des partenariats mondiaux de l’Europe. En tant que partie intégrante de l’Équipe Europe, BEI Monde permettra d’établir des partenariats plus solides avec les institutions locales et d’autres banques multilatérales de développement à l’échelle mondiale.

Pour en savoir plus, consultez la page BEI Monde.