Fonds d’investissement

Nous procédons à des investissements en fonds propres et dans une gamme innovante de fonds de dette, dans le monde entier. Nos investissements sont axés sur des projets liés aux infrastructures et (ou) à l’action pour le climat. Nous soutenons également le développement du secteur privé et la poursuite d’objectifs sociaux, sur toute la planète.

Nos fonds d’investissement  

Six avantages clés

Sizeable investments

Nos investissements représentent de 10 % à 20 % de la taille du fonds, avec un plafond de 25 %.

Durées flexibles

Des durées qui reflètent la durée de vie du fonds – normalement de 10 à 12 ans.

Approche passive

Les décisions d’investissement sont déléguées à l’entité gestionnaire du fonds.

Accès à des projets d’envergure

Les co-investissements dans des projets ou des sociétés en portefeuille permettent à des fonds de petite taille de participer à des projets plus importants.

Effet de signal

Le soutien de la BEI est souvent perçu par les investisseurs privés comme un sceau d’approbation, qui mobilise des financements supplémentaires et renforce l’impact exercé par la Banque.

Capital accessible

Disponible pour les équipes d’investissement débutantes ou expérimentées, dans tous les domaines d’activité de la BEI.

Domaines admissibles

Infrastructure PME et ETI

Investissements dans les fonds de participation ou les fonds de dette qui ciblent des projets liés à l’action climatique et (ou) aux infrastructures. Nous nous engageons aussi dans des co-investissements sous forme d’apports de fonds propres et de dette hybride avec des partenaires d’investissement et des fonds de premier rang.

Admissibilité

Qui peut en bénéficier ?

  • Fonds privés
  • Fonds captifs ou plateformes d’investissement promus par des entités du secteur public
Quels sont les investissements admissibles ?

Les stratégies d’investissement qui correspondent à une ou plusieurs priorités de la BEI. L’entité gestionnaire du fonds veille à ce que les entreprises en portefeuille effectuent des investissements en rapport avec des projets bien définis et viables économiquement dans les domaines de l’action en faveur du climat et des infrastructures.

Le montant de notre investissement se situe généralement entre 25 et 60 millions d’euros, mais il peut aller jusqu’à 200 millions d’euros sous certaines conditions. La BEI ne détient pas l’engagement le plus important dans un fonds et n’investit pas dans des fonds à capital variable (fonds permanents), à moins qu’une solution de désengagement soit définie au préalable pour son investissement. La BEI peut également co-investir dans des entreprises bénéficiaires à condition que celles-ci soient financées et gérées par le fonds dans lequel la BEI a investi. Sont admissibles des équipes d’investissement débutantes comme expérimentées.

La Banque vise des rendements conformes aux normes du marché, sous la forme d’intérêts versés ou capitalisés, d’une participation aux bénéfices, de droits de participation au capital ou d’autres dispositifs de participation.

Obtenez des informations sur la tarification, la disponibilité géographique et d’autres conditions.

Fonds dans lesquels nous avons investi  

Investissements dans des fonds de dette et de participation axés sur le développement du secteur privé et (ou) la poursuite d’objectifs sociaux, principalement en dehors de l’UE. Nous nous engageons aussi dans des co-investissements sous forme d’apports de fonds propres et de dette hybride avec des partenaires d’investissement et des fonds de premier rang.

Le Fonds européen d’investissement, qui fait partie du Groupe BEI, investit dans des fonds de capital-risque et de capital-investissement qui appuient les petites entreprises innovantes et à forte croissance en Europe.

Admissibilité

Qui peut en bénéficier ?

Fonds privés et fonds captifs ou plateformes d’investissement promues par des banques ou institutions nationales de promotion économique :

  • Fonds de capital de croissance
  • Fonds de capital-risque
  • Fonds de microfinance
  • Fonds d’impact social
  • Fonds de dette sélectifs ou granulaires
Quels sont les investissements admissibles ?

Le montant de notre investissement se situe entre 5 et 100 millions d’euros. La BEI ne détient pas l’engagement le plus important dans un fonds et n’investit pas dans des fonds à capital variable (fonds permanents). La BEI peut également co-investir dans des entreprises bénéficiaires à condition que celles-ci soient financées et gérées par le fonds dans lequel la BEI a investi. La Banque vise des rendements conformes aux normes du marché, sous la forme d’intérêts versés ou capitalisés, d’une participation aux bénéfices, de droits de participation au capital ou d’autres dispositifs de participation.

Obtenez des informations sur la tarification, la disponibilité géographique et d’autres conditions

  • Fonds de participation ou de dette (fonds mezzanine compris) soutenant des PME et des ETI
  • Fonds captifs ou plateformes d’investissement promus par des institutions ou banques nationales de promotion économique
  • Cofinancement
  • Microfinance
  • Co-investissements
Fonds dans lesquels nous avons investi  

Édifier un avenir vert

La BEI a aligné toutes ses activités de financement sur les principes et objectifs de l’accord de Paris ; cet engagement la place sur une trajectoire conduisant à un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

Comment obtenir un appui

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.

Pour en savoir plus

Découvrez comment nos produits soutiennent l’économie, créent des emplois et promeuvent l’égalité.
  • 29 mai 2025

    Chypre, nouveau pôle technologique

    33East fournit du capital-risque aux jeunes pousses technologiques chypriotes, aidant à inverser la fuite des cerveaux et à rapatrier de jeunes talents

    Capital-risque et capital-investissement Capital-risque Institutional PME Numérique et télécoms FEI Intelligence artificielle Chypre Union européenne Transformation numérique et innovation technologique
  • 16 décembre 2024

    Une technologie sans date d’expiration

    Swappie reconditionne des smartphones et réduit les émissions de carbone, les déchets électroniques et l’utilisation de matières premières critiques

    Capital-risque et capital-investissement Capital-risque Venture debt Technologies InvestEU Économie circulaire Allemagne Finlande Estonie Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement
  • 3 décembre 2024

    Un produit délicieux

    Avec son approche de l’aquaculture durable fondée sur la haute technologie, Oceanloop, basée à Munich, fait entrer l’élevage de crevettes dans le XXIe siècle.

    Capital-risque et capital-investissement Océans Capital-risque Foresterie PME Bioéconomie Environnement Climat Industrie alimentaire Venture debt Action en faveur du climat Espagne Allemagne Union européenne Agriculture et bioéconomie Climat et environnement
  • 28 novembre 2024

    Du hachis de champignons

    Matr Foods exploite la fermentation fongique pour créer un substitut de viande qui reproduit la texture juteuse du bœuf, sans additif ni graisse végétale

    Capital-risque et capital-investissement Capital-risque Foresterie PME Bioéconomie Environnement Industrie alimentaire Venture debt Danemark Union européenne Agriculture et bioéconomie Climat et environnement
  • 26 novembre 2024

    Des apports en fonds propres pour des résultats concrets

    La Banque européenne d’investissement soutient des projets qui changent la donne au moyen d’investissements en fonds propres dans des fonds d’impact.

    Capital-risque et capital-investissement Fonds propres Capital-risque Transports Actions et fonds d'investissement Taiwan Mozambique Afrique du Sud Afrique subsaharienne Transformation numérique et innovation technologique Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales
  • 18 novembre 2024

    Des anticorps qui s’adaptent

    Fabentech met au point des anticorps s’adaptant aux virus mutants à l’origine des pandémies. Ces anticorps pourraient empêcher la propagation des virus.

    Capital-risque et capital-investissement Capital-risque PME Santé et sciences de la vie Venture debt France Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Infrastructures sociales

Co-investissements

Nous aidons à valoriser tout le potentiel de croissance des meilleures entreprises européennes en phase de démarrage ou d’expansion, en nous engageant dans des co-investissements sous forme d’apports de fonds propres et de dette hybride avec des partenaires d’investissement et des fonds de premier rang.

Comment nous co-investissons  

Le Fonds européen d’investissement

Le Fonds européen d’investissement (FEI), qui fait partie du Groupe BEI, investit également dans des fonds de capital-risque et de capital de croissance au profit des petites et moyennes entreprises dans toute l’Europe.

