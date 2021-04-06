Le président Hoyer s’est joint à des ministres des finances et à des dirigeants d’institutions financières internationales, de banques centrales et d’autres parties prenantes clés lors de la réunion de niveau ministériel d’avril 2021 de la Coalition des ministres des finances pour l’action climatique, tenue en marge des réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. S’exprimant en direct lors d’une séance consacrée au rôle des ministères des finances et des banques centrales dans la coordination de la gestion des risques climatiques, le président Hoyer a passé en revue les enseignements tirés de l’expérience concernant le repérage et la gestion des risques financiers liés au climat, ainsi que les possibilités et les approches en matière de gestion efficace des risques financiers liés au climat et à la nature.

La réunion a fourni un cadre pour discuter des priorités mondiales s’agissant des politiques économiques et financières qui permettront de remédier à la crise climatique, pour réfléchir aux priorités communes pour atténuer les risques financiers liés au climat et pour envisager des options politiques en vue de la décarbonation de nos économies au moyen de divers outils, y compris la tarification du carbone.

David Malpass, président du Groupe de la Banque mondiale, et Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, ont prononcé des observations liminaires sur les principales priorités en matière d’action pour le climat. Parmi les autres orateurs figuraient Janet Yellen, secrétaire du Trésor des États-Unis, Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne, Angel Gurría, secrétaire général de l’OCDE, et des ministres des finances du monde entier.

Pleins feux sur la relance verte et l’atténuation des risques

La coalition a intensifié ses appels en faveur d’investissements promouvant une croissance verte dans le cadre d’une transition mondiale vers une reprise inclusive et résiliente après la pandémie de COVID-19. Cependant, pour atténuer les risques financiers liés au climat en facilitant une transition ordonnée vers une économie à faible intensité de carbone, il sera nécessaire de consentir des efforts coordonnés et ambitieux aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, de même que dans la sphère financière et économique.

La BEI aux réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du FMI

Les réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) réunissent des dirigeants de banques centrales, des ministres des finances et du développement, des dirigeants du secteur privé ainsi que des représentants de la société civile, des médias et des milieux universitaires autour de questions liées à l’économie mondiale, au développement international et aux marchés financiers dans le monde, sur fond de pandémie de COVID-19.

Actrice clé du développement international, la Banque européenne d’investissement (BEI) sera représentée aux assemblées annuelles 2021 par une délégation conduite par son président Werner Hoyer et ses vice-présidents Ambroise Fayolle et Ricardo Mourinho Félix.

