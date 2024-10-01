Les Conseils d’administration de la BEI et du FEI se réunissent à Varsovie pour discuter de nouvelles initiatives de financement et exprimer leur solidarité à la suite des inondations

©Krysztof Dubiel/ EIB

Les hauts dirigeants du Groupe BEI mènent des discussions dans la capitale de la Pologne pendant deux jours et rencontrent des représentants du gouvernement dans la perspective de la présidence polonaise du Conseil de l’UE.

Les discussions des Conseils d’administration portent sur la contribution du Groupe BEI à l’approfondissement de l’union des marchés des capitaux, conformément au mandat de l’Eurogroupe.

La banque polonaise de promotion économique BGK et le Groupe BEI unissent leurs forces pour soutenir les investissements en capital-risque et en capital-investissement dans des entreprises innovantes en Europe centrale et orientale.

Les Conseils d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI) se sont réunis à Varsovie les 30 septembre et 1er octobre pour rencontrer les autorités locales et discuter de nouveaux instruments de financement et initiatives de nature à canaliser l’épargne vers des investissements productifs au profit des économies européennes. Lors de réunions avec des responsables polonais, Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, a réaffirmé que le bras financier de l’UE était prêt à appuyer des travaux de reconstruction à la suite des récentes inondations dévastatrices et à accroître encore le financement des projets contribuant à la résilience face aux changements climatiques en Pologne et en Europe centrale.

Dans la perspective de la présidence polonaise du Conseil de l’Union européenne au premier semestre de 2025, des représentants de la direction du Groupe BEI ont échangé des points de vue avec le ministre polonais des finances, Andrzej Domański, et le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski. Le principal thème abordé était la réalisation d’investissements essentiels visant à renforcer la croissance et à améliorer l’adaptation des infrastructures aux changements climatiques. La délégation du Groupe BEI a également visité le métro de Varsovie, un projet qui a bénéficié d’un soutien financier de la Banque et permis d’améliorer la qualité de vie des habitants et des touristes dans la capitale polonaise. Le FEI, filiale du Groupe BEI spécialisée dans le capital-risque, a signé à Varsovie un nouvel accord avec les banques nationales de promotion économique de la Pologne (BGK) et de la Tchéquie (NRB/NRI) en vue de soutenir les innovateurs via un fonds de capital-risque spécifique.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Au nom du Groupe BEI, j’ai exprimé notre solidarité avec la population polonaise touchée par les récentes inondations et notre volonté de continuer à soutenir des projets contribuant à la résilience et à l’adaptation, aujourd’hui et demain. Les Conseils d’administration de la BEI et du FEI ont également mené des entretiens fructueux au sujet de nouvelles initiatives qui réuniraient les éléments constitutifs d’une union des marchés des capitaux approfondie afin de mieux canaliser l’épargne vers des investissements productifs et de servir les économies européennes. L’accord-cadre que nous avons signé à Varsovie pour le Fonds pour l’innovation de l’Initiative des trois mers peut nous montrer la voie à suivre. »

Union des marchés des capitaux

Dans le droit fil du mandat donné, en mars dernier, par les ministres des finances de l’UE au Groupe BEI d’étudier de nouveaux instruments visant à faciliter encore l’accès au financement des petites et moyennes entreprises et des innovateurs, les administrateurs réunis à Varsovie ont examiné la manière dont il peut soutenir le développement de marchés des capitaux transfrontaliers qui fonctionnent bien. Instaurer une union des marchés des capitaux approfondie et canaliser l’épargne vers des investissements productifs en attirant des financements privés figurent parmi les huit priorités fondamentales énoncées dans la feuille de route stratégique du Groupe BEI, qui a été approuvée par les actionnaires de la Banque en juin dernier.

Montrant l’exemple de la manière dont ces instruments innovants peuvent fonctionner, les institutions polonaise et tchèque de promotion économique, BGK et NRI, sont devenues cette semaine les investisseurs de référence d’un fonds relevant d’une initiative gérée par le FEI à l’appui des entreprises en phase de croissance en Europe centrale et orientale. Ce Fonds pour l’innovation de l’Initiative des trois mers investira dans des fonds de capital-investissement, de capital-risque et de crédit privé afin de mobiliser quelque 1 milliard d’euros de nouveaux financements et de stimuler la croissance des entreprises dans la région.

En avril 2024, les dirigeants de l’UE se sont engagés à faire avancer sans retard les travaux en vue de l’intégration des marchés européens des capitaux. Les ministres des finances de l’UE prévoient de se réunir la semaine prochaine au Luxembourg pour faire le point sur les initiatives recensées, en particulier sur les mesures visant à renforcer les financements pour les entreprises de taille moyenne.

Soutien à Varsovie

La ville de Varsovie, qui a bénéficié d’environ 2 milliards d’euros d’investissements du Groupe BEI, met en lumière l’impact porteur de transformations des financements préférentiels mis à disposition par le bras financier de l’UE sur l’aménagement urbain. La BEI y a financé des trains et des tramways ainsi que le métro, avec à la clé des transports publics plus verts. Varsovie a bénéficié en outre du soutien de la Banque pour des projets d’approvisionnement en eau, des logements sociaux et d’autres initiatives de croissance durable.

Rafał Trzaskowski, maire de Varsovie : « Je suis heureux que nos invités de la BEI et du FEI aient pu voir de leurs propres yeux le développement rapide et multidimensionnel de la ville de Varsovie. Nous procédons à d’importants travaux pour développer des infrastructures de transport durables de premier ordre, mettre en place des solutions bénéfiques pour le climat et intensifier les investissements en faveur du logement et de l’éducation dans notre ville. Les financements directs accordés aux collectivités locales par les institutions de l’UE sont importants pour soutenir les investissements stratégiques, surtout quand les temps sont difficiles. C’était le cas pendant la pandémie de COVID-19, et c’est toujours le cas en raison de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. »

Les projets financés à Varsovie témoignent également de la contribution du Groupe BEI à la croissance et au développement de la Pologne. Le montant des financements du Groupe BEI à l’appui des investissements avoisine 100 milliards d’euros en cumulé dans le pays depuis 1990. L’année dernière, la Pologne était le cinquième pays bénéficiaire des financements du Groupe BEI. Parmi les projets phares qu’il a soutenus, citons le premier parc éolien en mer du pays, la vaste modernisation du réseau électrique par l’entreprise de services collectifs Enea et la mise au point de technologies de dépistage du cancer par SDS Optic, une entreprise hautement innovante en phase de démarrage.

En début d’année, la BEI a remanié son cadre pour les prêts à l’industrie européenne de sécurité et de défense afin d’intensifier les investissements qui consolident la sécurité et la paix. Un accord de prêt de 300 millions d’euros a été signé en mai dernier pour soutenir le programme de satellites polonais. Il s’agit de la première opération au titre du nouveau plan d’action du Groupe BEI. Le 18 septembre, le ministère polonais des finances a également accueilli le tout premier atelier de la BEI visant à présenter aux PME la nouvelle offre de financements étoffée pour les technologies à double usage.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements en faveur de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à appuyer 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie sur l’ensemble du territoire de l’UE.