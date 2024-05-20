La présidente du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), Nadia Calviño, a rencontré ce jour plusieurs dirigeants polonais pour discuter des priorités stratégiques ciblées par les futurs financements et annoncer le premier programme de satellites polonais. Elle s’est entretenue avec Donald Tusk, le Premier ministre polonais, et a également parlé avec les ministres des affaires étrangères et des finances, Radosław Sikorski et Andrzej Domański, de la manière dont le Groupe BEI peut soutenir les objectifs de politique nationale de la Pologne au moyen d’investissements stratégiques. Les discussions ont porté sur les investissements propices à la croissance en Pologne, les mesures récemment approuvées pour renforcer l’industrie européenne de sécurité et de défense et le déploiement de nouveaux financements importants pour soutenir la sécurité énergétique et la transition écologique du pays.

La présidente Calviño et le Premier ministre Tusk ont annoncé le lancement du premier programme de satellites polonais financé au moyen d’un prêt de 300 millions d’euros accordé par la BEI à Bank Gospodarstwa Karjowego (BGK). Le projet est financé au titre de l’Initiative stratégique pour la sécurité européenne de la BEI et renforcera l’industrie spatiale européenne grâce au déploiement des dernières technologies du domaine des satellites en orbite terrestre basse, à des fins à la fois civiles et de défense. L’annonce du projet fait suite à l’approbation officielle, la semaine dernière, par les représentants des États membres de l’UE, du Plan d’action du Groupe BEI qui vise le renforcement des investissements à l’appui de l’industrie européenne de sécurité et de défense.

Le soutien accru du Groupe BEI à la préservation de la paix et de la sécurité de l’Europe fait partie des grandes priorités stratégiques énoncées dans la Feuille de route stratégique de la BEI.

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « Je viens d’avoir une excellente réunion avec le Premier ministre Tusk, au cours de laquelle nous avons confirmé que nos priorités étaient pleinement alignées. Nous célébrons le vingtième anniversaire de l’adhésion de la Pologne à l’UE et je tiens à vous féliciter, et le Premier ministre Tusk en particulier, pour ce parcours exceptionnel. Je suis impressionnée par la façon dont la Pologne a changé et s’est développée au cours de ces deux décennies. La Pologne incarne une grande réussite. Un bel exemple des avantages de l’appartenance à l’UE. Et je suis fière que le Groupe Banque européenne d’investissement ait été un acteur clé ayant contribué à ce grand succès. Le Groupe a mis près de 100 milliards d’euros à disposition en Pologne. »

Et d’ajouter : « Aujourd’hui, nous annonçons également un autre projet d’investissement emblématique en Pologne. Je suis très heureuse d’annoncer, avec le Premier ministre Tusk et nos partenaires de la banque BGK, que le Groupe BEI va investir 300 millions d’euros dans le premier programme polonais de satellites d’observation terrestre, qui soutiendra plusieurs initiatives à double usage, civil et de sécurité.

Cette opération fait suite au lancement du nouveau Plan d’action du Groupe BEI visant à renforcer notre soutien à l’industrie européenne de sécurité et de défense. Je me félicite que la première opération depuis le lancement de ce Plan d’action soit signée ici, en Pologne. »

Donald Tusk, Premier ministre polonais : « Je ne saurais trop insister sur l’importance du rôle de la Banque européenne d’investissement. Aujourd’hui, nous avons signé un accord à l’appui du programme de satellites polonais. Nous parlons ici de 300 millions d’euros, un montant très élevé, grâce auquel notre projet de mise en place d’un système de surveillance par satellite au-dessus de la Pologne et de l’Europe a franchi une nouvelle étape de plus. Les systèmes de satellites et de reconnaissance seront un élément essentiel de ce projet, que j’aimerais présenter avec d’autres Premiers ministres européens dans quelques jours. Nous le présenterons à l’actuelle et à la future Commission européenne, à l’actuel et au futur Conseil européen, afin que l’idée de défense aérienne paneuropéenne devienne de moins en moins un rêve et de plus en plus un véritable plan bien concret. »

Informations générales

La Pologne figure de longue date parmi les principaux bénéficiaires des financements du Groupe BEI, lequel a renouvelé son ferme engagement en 2023, en mettant au total près de 5,1 milliards d’euros à disposition pour le pays. L’activité de la BEI en Pologne en 2023 : La Pologne a reçu 5,1 milliards d’euros du Groupe BEI en 2023 à l’appui de son économie.

Annonce, ce jour, du lancement du premier programme de satellites polonais financé au moyen d’un prêt de 300 millions d’euros accordé par la BEI à Bank Gospodarstwa Karjowego (BGK)