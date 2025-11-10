EIB

Le Groupe BEI s’apprête à lancer une série de projets visant à intensifier la lutte contre les changements climatiques et la dégradation de l’environnement.

Des initiatives en faveur de l’énergie propre, des forêts et de la biodiversité dans le monde entier seront annoncées lors de la conférence des Nations unies sur le climat au Brésil.

Un soutien aux entrepreneuses en Amazonie est également prévu.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) dévoile une série d’initiatives visant à accélérer la lutte contre le réchauffement de la planète à la 30e conférence des Nations unies sur le climat (COP 30) qui s’ouvre aujourd’hui à Belém, au Brésil, et durera jusqu’au 21 novembre. Le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), présente ces initiatives en collaboration avec des représentants des entreprises et des gouvernements de l’Union européenne et d’autres régions.

Le Groupe BEI, en tant que bras financier de l’Union européenne (UE), soutient le rôle de chef de file international de l’UE en matière de climat à l’échelle mondiale. Parmi les nouvelles initiatives présentées auxquelles il participe figurent un soutien ciblé au climat et à des projets gérés par des femmes en Amazonie, des investissements destinés à renforcer les réseaux électriques au Brésil et des financements en faveur de l’énergie propre dans l’ensemble de l’Amérique latine. Le Groupe BEI annoncera également des efforts accrus pour fournir des conseils aux banques centrales et aux institutions financières sur les investissements verts et soutenir une nouvelle initiative en faveur du reboisement et de la protection de la biodiversité dans les économies émergentes.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, qui mène la délégation à la conférence : « Nous contribuons à asseoir le rôle de chef de file de l’UE en matière de climat en faisant en sorte que sa voix soit entendue à Belém et en collaborant pour un avenir durable. La COP 30 doit envoyer un signal fort pour faire comprendre l’importance de la transition écologique mondiale et les possibilités qu’elle offre. »

Lors de la COP 30, les banques multilatérales de développement (BMD) rendront compte de leurs progrès concernant la mobilisation d’un appui financier et d’autres mesures pour aider les pays à atteindre des résultats climatiques ambitieux, comme elles l’ont indiqué dans leur déclaration conjointe dans le cadre de la COP 29 à Bakou, en Azerbaïdjan.

Il y a deux mois, les BMD ont annoncé que leurs financements mondiaux pour l’action climatique avaient augmenté de 10 % en 2024, pour atteindre un montant record de 137 milliards de dollars. En outre, le financement climatique des BMD dans les économies à revenu faible ou intermédiaire a enregistré une hausse de 14 %, atteignant plus de 85 milliards de dollars. Enfin, toujours en 2024, les BMD ont mobilisé 134 milliards de dollars de financements privés en faveur de l’action pour le climat, soit un bond de 33 % par rapport à l’année précédente.

Deuxième phase de la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat

Le 30 septembre de cette année, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé à l’unanimité la deuxième phase de la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat ainsi que l’Orientation pour le secteur de l’énergie. Cette deuxième phase repose sur trois leviers principaux :

un accent accru placé sur la compétitivité, la sécurité, le leadership technologique et la baisse des prix de l’énergie pour les entreprises et les ménages, grâce à la fourniture d’une énergie propre abordable et produite localement et à la promotion de solutions de technologies propres innovantes ;

le doublement des financements en faveur de l’adaptation aux effets des changements climatiques pour les porter à 30 milliards d’euros entre 2026 et 2030. Investir dans l’adaptation est à la fois essentiel et judicieux sur le plan économique : les événements météorologiques extrêmes en Europe ne serait-ce que cet été ont occasionné au moins 43 milliards d’euros de pertes économiques à court terme, tandis que l’on estime que chaque euro dépensé dans la prévention et l’adaptation permet d’éviter cinq à sept euros de futurs dégâts et coûts de reconstruction ;

une simplification radicale : le Groupe BEI s’attache à simplifier ses processus afin d’accélérer l’accès au financement vert et d’alléger la charge administrative, en particulier pour les PME. Il s’emploie à éliminer les lourdeurs administratives en s’appuyant sur les outils d’évaluation simplifiée et les règles et rapports existants, les valeurs de référence, les normes réglementaires et les règles des contreparties, ainsi que sur un recours accru à des mécanismes de vérification efficaces de l’admissibilité aux financements verts.

Le Groupe BEI à la COP 30

Un aperçu des activités du Groupe BEI à la COP 30 est disponible sur le site web de l’organisation. Le Groupe BEI partage un pavillon avec le groupe des banques multilatérales de développement. Le programme complet est disponible ici.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère et l’union des marchés des capitaux.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne ciblent les régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE, tandis que près de 60 % des investissements qu’effectue le Groupe BEI chaque année soutiennent l’action climatique et la durabilité environnementale.

À propos de BEI Monde

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.