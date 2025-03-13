En 2024, les financements du Groupe BEI en Pologne ont atteint 5,7 milliards d’euros

EIB

Le Groupe BEI est intervenu à l’appui du développement durable des villes et des régions, ainsi que de la transition énergétique.

Le soutien à l’innovation et aux PME s’est fortement intensifié, stimulant la compétitivité économique.

L’année dernière, la Pologne a signé le plus grand projet de sécurité et de défense soutenu par le Groupe.

La BEI et le ministère polonais des finances annoncent un nouvel accord visant à renforcer la protection contre les inondations.

En 2024, les financements du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) en Pologne ont augmenté de 10 % sur l’année, atteignant 5,7 milliards d’euros et contribuant à accélérer le développement moderne des villes et des régions, ainsi que la transition énergétique. Le soutien à la compétitivité des entreprises et à la sécurité nationale a complété l’engagement global de la banque de l’UE en Pologne l’an dernier, contribuant à mobiliser au total 13,5 milliards d’euros d’investissements, soit un montant correspondant à 1,6 % du PIB du pays.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, s’exprimant lors d’une conférence de presse : « L’investissement en Pologne, cinquième pays bénéficiaire des financements du Groupe BEI, est un investissement crucial dans la cohésion européenne. L’année dernière, nous avons soutenu les villes et les régions polonaises, ainsi que le financement de la transition énergétique multidimensionnelle du pays. Des réseaux électriques à l’efficacité énergétique ou aux sources renouvelables, les financements du Groupe BEI ont grandement contribué à faire progresser l’action en faveur du climat, à garantir la sécurité des approvisionnements et à stimuler la compétitivité économique. Notons également une forte augmentation du financement de l’innovation et des PME, essentielle car elle permet de renforcer l’économie et de la rendre plus dynamique. Enfin, permettez-moi de souligner que c’est en Pologne que la Banque a signé son plus grand projet de défense et de sécurité l’année dernière. En 2025, nous avons déjà apporté un soutien important à Baltica 2 et, en tant que banque européenne du climat, nous entendons jouer un rôle de premier plan dans le développement de l’éolien marin en Pologne. »

Compte tenu des résultats du Groupe BEI pour 2024, les financements qu’il a déployés en Pologne au cours des cinq dernières années se montent au total à 28 milliards d’euros.

Paweł Karbownik, vice-ministre polonais des finances : « La Pologne figure parmi les principaux clients du Groupe BEI, avec des financements de 5,7 milliards d’euros l’année dernière. Au printemps dernier, la BEI a présenté un plan ambitieux pour le renforcement des engagements en matière de défense et de sécurité, notamment en coopération avec l’OTAN. Nous espérons que l’économie polonaise pourra profiter de plusieurs milliards de ces fonds. Notre principale priorité actuellement est de soutenir l’industrie de la défense. La Pologne possède des entreprises fantastiques qui sont compétitives dans de nombreux pays européens et dans le monde entier. Notre souhait est que ces entreprises puissent bénéficier des financements accrus de la BEI. Nous entendons mettre en œuvre le plus grand nombre possible de ces projets de défense et de sécurité. Pour citer le ministre polonais des finances : nous en voulons davantage. »

Afin d’améliorer la résilience face aux changements climatiques, la BEI et le ministère ont également signé un nouvel accord d’un montant de 200 millions d’euros pour le renforcement des infrastructures polonaises de protection contre les inondations.

Villes et cohésion régionale, énergie et sécurité

Environ 2,5 milliards d’euros ont été mobilisés à l’appui de la croissance durable des villes – de grandes agglomérations comme Varsovie et Poznań ou des centres urbains de taille moyenne comme Rybnik et Kielce – et des régions relevant de la politique de cohésion. Plus d’un milliard d’euros a été consacré aux transports urbains et régionaux.

Des projets liés au climat et à l’environnement ont également été soutenus, à hauteur de 2,5 milliards d’euros en 2024, notamment des opérations liées à la transition énergétique appuyées par le programme REPowerEU. La BEI a signé des accords pour un montant total de 850 millions d’euros avec le groupe ORLEN, ENEA et PGE pour financer la modernisation et l’extension des réseaux de distribution d’électricité dans l’ensemble du pays. D’autres accords ont été conclus pour l’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelables.

En outre, la BEI a prêté 300 millions d’euros à l’appui du premier programme de satellites polonais, le plus important investissement du Groupe dans le domaine de la défense et de la sécurité en 2024.

Stimuler la compétitivité des entreprises

Le soutien du Groupe BEI au développement de l’innovation, du numérique et du capital humain en Pologne s’est fortement intensifié (+127 % en glissement annuel), pour atteindre 840 millions d’euros. L’entreprise polonaise de robotique Nomagic en a été l’un des bénéficiaires.

Le Fonds européen d’investissement (FEI), la branche du Groupe spécialisée dans le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), a doublé son engagement en Pologne pour le porter à 1,3 milliard d’euros en 2024. Ses interventions ont bénéficié à quelque 35 000 entreprises et contribué à la création de 225 000 emplois.

Pour mobiliser de nouveaux financements en faveur des PME, la BEI et le FEI ont signé des prêts intermédiés avec Pekao Leasing, SGEF Poland et Credit Agricole Poland, ainsi que deux titrisations synthétiques avec Inbank (Estonie) et Santander Bank Polska/Santander Leasing.

Une action plus pertinente que jamais en 2025

Le Groupe BEI prévoit pour 2025 un volume d’investissement de 95 milliards d’euros, contre 89 milliards d’euros déployés l’année dernière, et envisage une nouvelle augmentation des dépenses en matière de sécurité et de défense, entre autres.

Le Groupe BEI est à l’origine d’investissements cruciaux dans le domaine du climat et de l’énergie, qui visent à soutenir une transition énergétique rapide et juste, ainsi que l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’innovation verte. En Pologne, la BEI a accordé 400 millions d’euros en janvier dernier pour la construction de Baltica 2, le plus grand parc éolien marin de l’UE à ce jour.

