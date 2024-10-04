Pologne : la BEI prête 150 millions d’euros à Pekao Leasing pour soutenir les PME

Shutterstock

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 150 millions d’euros à la société polonaise Pekao Leasing pour soutenir le développement des petites et moyennes entreprises (PME) du pays. Le prêt accordé par la BEI à cette branche de Bank Pekao S.A. permettra d’améliorer l’accès au financement des PME polonaises. Les fonds iront pour l’essentiel aux régions moins développées du pays et, pour au moins un cinquième, à des projets verts.

« Les petites et moyennes entreprises constituent l’épine dorsale de l’économie et ont un rôle central à jouer dans la promotion de l’innovation ainsi que de la transition énergétique. C’est pourquoi le soutien au développement des PME représente l’une des tâches les plus importantes de la BEI », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI. « Ce nouvel accord avec Pekao Leasing est un exemple de plus de notre ferme engagement en faveur de la croissance et de la compétitivité des PME polonaises. »

Au total, quelque 420 millions d’euros d’investissements devraient être financés grâce au prêt de la BEI à Pekao Leasing. La part de 20 % au minimum des fonds qui ira à des projets respectueux du climat aidera les entreprises à remplacer des machines et équipements par des options plus économes en énergie.

Bank Pekao a organisé l’opération et les garanties fournies par le principal établissement financier polonais, le groupe PZU, ont permis de mettre en place des financements assortis de conditions favorables.

« La coopération entre le groupe Bank Pekao et la BEI a débuté en 2004. Ce partenariat est, à nos yeux, essentiel pour le soutien aux entreprises polonaises qui cherchent à se développer en se conformant aux exigences modernes en matière de protection du climat », a expliqué Robert Sochacki, vice-président du conseil d’administration de Bank Pekao. « Au fil des ans, dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie de développement de la coopération avec les PME, ainsi que de notre stratégie environnementale, sociale et de gouvernance, nous avons obtenu à plusieurs reprises des financements de la BEI pour soutenir des investissements dans la protection du climat, la durabilité environnementale et l’entrepreneuriat féminin, qui ont contribué de manière significative au développement de ces domaines. »

Le groupe PZU a indiqué que sa participation à l’accord reflète également un engagement en faveur d’un avenir plus vert.

« C’est pourquoi nous soutenons activement les initiatives qui non seulement aident les entreprises polonaises à se développer, mais ont aussi une incidence positive sur l’environnement naturel et contribuent à atténuer les effets néfastes des changements climatiques », a affirmé Bartosz Grześkowiak, membre du conseil d’administration de PZU. « Les garanties accordées par PZU sont l’un de nos instruments de soutien aux clients et aux partenaires d’affaires dans le processus de transformation écologique – un élément important de la mise en œuvre de notre politique de développement durable. Je suis convaincu que le nouvel accord de prêt de la BEI avec Pekao Leasing servira cet objectif avec succès. »

Une grande partie du financement sera consacrée à l’amélioration de l’efficacité énergétique, au développement des sources d’énergie renouvelables et à la mise en place d’offres de crédit-bail attrayantes pour les entreprises qui mettent en œuvre des transports à faibles émissions.

« Ce prêt de la BEI constitue une étape de plus renforçant notre partenariat – un partenariat qui favorise le développement des PME en Pologne depuis des années », a ajouté Maciej Kijo, membre du conseil d’administration de Pekao Leasing. « Nous nous félicitons qu’une majeure partie de ces fonds soit affectée à des projets verts, dans le droit fil de notre stratégie de soutien au développement durable et de protection de l’environnement. C’est également une excellente occasion pour les entreprises polonaises d’investir dans des solutions modernes et économes en énergie qui stimuleront leur croissance et leur compétitivité. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets, dont plus de 31 milliards d’euros pour le secteur des PME en Europe. Ces engagements devraient contribuer à soutenir environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi que 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Sur un total de 5,1 milliards d’euros accordés à l’appui de projets en Pologne l’année dernière, plus de 630 millions d’euros ont été consacrés au soutien aux PME. Le financement de projets respectueux du climat représente désormais plus de la moitié du total des financements accordés par le Groupe BEI dans le pays.

Pekao Leasing, la branche de crédit-bail du groupe Bank Pekao, est présente sur le marché polonais depuis près de 30 ans.

Bank Pekao S.A. a été fondée en 1929. Elle est l’une des plus grandes institutions financières d’Europe centrale et orientale, et la deuxième banque universelle de Pologne par la taille de son actif (316 milliards de zlotys). Grâce à son réseau d’agences, le deuxième du pays par son étendue, Bank Pekao dessert quelque 6,9 millions de clients. Première banque d’affaires en Pologne, Bank Pekao dessert une grande entreprise polonaise sur deux. Son statut de banque universelle s’appuie sur son rôle de chef de file dans le domaine de la banque privée, de la gestion d’actifs et du courtage. Bank Pekao présente un profil d’activité diversifié étayé par un bilan et un profil de risque de premier ordre, se caractérisant par un coût du risque au plus bas, des ratios de fonds propres solides et une forte résilience aux conditions macroéconomiques. Depuis 1998, Bank Pekao est cotée à la Bourse de Varsovie et fait partie de plusieurs indices tant locaux (WIG20, WIG) qu’internationaux (MSCI EM, Stoxx Europe 600, FTSE Developed). Au cours de la dernière décennie, Bank Pekao a versé des dividendes s’élevant à 20 milliards de zlotys au total. Elle compte ainsi parmi les sociétés cotées distribuant les dividendes les plus élevés en Pologne.

Le groupe PZU est le plus grand conglomérat financier d’Europe centrale et de l’Est. Il intervient dans cinq pays : en Pologne, en Lituanie, en Lettonie, en Estonie et en Ukraine. Les actifs consolidés du groupe PZU s’élèvent à plus de 400 milliards de zlotys. Le groupe a pour maison mère PZU SA, dont les traditions remontent à 1803, année où la première compagnie d’assurance a vu le jour sur le sol polonais. Rien qu’en Pologne, le groupe PZU bénéficie de la confiance de 22 millions de clients en assurances et services bancaires. Le groupe est chef de file sur le marché de l’assurance et est à l’avant-garde des marchés des services bancaires, d’investissement et de couverture santé. PZU est également l’une des enseignes les plus reconnaissables, connue de tous les citoyens polonais. L’action PZU est cotée à la Bourse de Varsovie (WSE) depuis 2010. Depuis son introduction en bourse, PZU fait partie de WIG20, un indice des plus grandes entreprises de la Bourse de Varsovie. Depuis 2019, les actions PZU font également partie de l’indice WIG-ESG (durabilité).