Pologne : la BEI double le financement pour le réseau électrique du groupe polonais ORLEN pour le porter à plus de 420 millions d’euros

La BEI et ORLEN signent un deuxième prêt de 900 millions de zlotys cette année pour la modernisation du réseau électrique de la filiale Energa.

L’accord porte le financement de la BEI en faveur du réseau d’Energa de 1,8 milliard de zlotys (environ 423 millions d’euros) en 2024, sur un total de 3,5 milliards de zlotys autorisé pour la période 2024-2025.

Energa construira de nouvelles lignes électriques, alimentera plus de foyers et intégrera davantage les sources d’énergie renouvelables.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le groupe ORLEN, la plus grande entreprise énergétique de Pologne, ont signé un deuxième accord de prêt de 900 millions de zlotys cette année pour financer des projets à l’appui de la transition énergétique dans le pays. D’un montant total de 1,8 milliard de zlotys, le financement de la BEI servira à renforcer et à étendre le réseau de distribution d’électricité d’Energa, gestionnaire détenu majoritairement par ORLEN.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « La BEI double son financement en faveur du groupe ORLEN cette année, car la modernisation et l’expansion du réseau polonais de distribution d’électricité sont des aspects essentiels de la transition énergétique en Pologne. En tant que banque européenne du climat et banque de développement, la BEI a jusqu’à présent accordé quelque 1,8 milliard de zlotys pour la réalisation de ces objectifs, sur plus de 3,5 milliards de zlotys envisagés pour Energa, la filiale d’ORLEN. Ces fonds soutiendront l’expansion du réseau afin de raccorder de nouveaux clients, ainsi que sa modernisation pour accroître la capacité d’intégration des sources d’énergie renouvelables. Les investissements prévus renforceront également la sécurité de l’approvisionnement en améliorant la résilience du réseau face aux phénomènes météorologiques extrêmes tels que les vents violents ou les fortes précipitations aggravés par les changements climatiques. Dans le cadre de ce partenariat avec le groupe ORLEN, les financements de la BEI contribueront à la réalisation de ces objectifs stratégiques pour la sécurité et le développement durable de la Pologne. »

Le financement de la BEI en faveur d’Energa permettra de poser quelque 830 kilomètres de lignes électriques supplémentaires et 320 kilomètres de nouveaux raccordements pour desservir quelque 25 000 nouveaux clients. L’entreprise prévoit également d’installer 170 000 compteurs intelligents et 1 000 stations de recharge pour véhicules électriques. Elle entend en outre accroître de 1,4 GW la capacité d’intégration des sources d’énergie renouvelables, permettant ainsi à environ 900 000 foyers supplémentaires d’être approvisionnés en énergie propre.

Magdalena Bartoś, directrice financière et vice-présidente du conseil d’administration d’ORLEN : « La transition énergétique du groupe ORLEN dépend fortement de notre capacité à obtenir des financements à des conditions avantageuses pour nos projets d’investissement. Grâce à notre partenariat avec la Banque européenne d’investissement, nous avons accès aux financements dont nous avons besoin à des conditions très favorables, nettement meilleures que celles offertes par les bailleurs de fonds commerciaux. L’optimisation des coûts de nos programmes de croissance est une priorité et soutient directement la création de valeur pour les actionnaires. »

L’accord entre la BEI et le groupe ORLEN a été conclu dans le cadre de REPowerEU, un programme de l’UE qui a pour but d’accroître l’autonomie stratégique de l’Union en diversifiant l’approvisionnement en énergie et en accélérant la transition écologique. D’ici à 2027, la BEI mettra 45 milliards d’euros à disposition afin de faire progresser les objectifs de REPowerEU. En Pologne, les financements de la BEI au titre de REPowerEU ont atteint 1,78 milliard d’euros l’année dernière, soit une augmentation de 80 % par rapport à 2022.

Le groupe ORLEN a affecté plus de 8,3 milliards de zlotys à des investissements dans la distribution d’électricité au cours des cinq dernières années. La capacité d’intégration des énergies renouvelables du réseau d’Energa s’élève actuellement à environ 9,2 GW. Cette année, au quatrième trimestre, l’entreprise avait raccordé près de 21 500 nouvelles installations de production d’énergie renouvelable (y compris de petites installations de prosommateurs), d’une puissance totale de 801 MW.

Informations générales

La BEI est l’institution de l’Union européenne (UE) qui met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des priorités de l’UE. Elle a pour actionnaires les 27 États membres de l’UE. Les financements et les services de conseil de la Banque appuient la compétitivité économique, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI a accordé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets, dont 49 milliards d’euros ont été affectés à des investissements verts. Ces fonds devraient soutenir un investissement total de 320 milliards d’euros, aider 400 000 entreprises et contribuer au maintien de 5,4 millions d’emplois. Le Groupe BEI est en bonne voie pour atteindre son objectif de mobiliser 1 000 milliards d’euros de financements en faveur du climat d’ici à la fin de cette décennie.

Plus de la moitié des 5,1 milliards d’euros octroyés à la Pologne par le Groupe BEI en 2023 ont été consacrés à des projets respectueux du climat.

Le groupe ORLEN est une entreprise intégrée de services collectifs multiples dans le domaine de l’énergie. Il fait partie de la prestigieuse liste Fortune Global 500. ORLEN a été la première entreprise dans la région à déclarer viser la neutralité totale en matière d’émissions en 2050. Grâce à ses récentes fusions et acquisitions, il est devenu l’une des 150 plus grandes entreprises au monde. Il est actif sur 10 marchés nationaux : la Pologne, la Tchéquie, l’Allemagne, la Lituanie, la Slovaquie, la Hongrie, l’Autriche, le Canada, la Norvège et le Pakistan. Les ventes au détail s’appuient sur le plus grand réseau de la région, qui compte 3 500 stations-service. L’offre du groupe ORLEN couvre plus de 100 pays répartis sur 6 continents.

D’ici à la fin de cette décennie, ORLEN aura investi plus de 320 milliards de zlotys pour mettre en œuvre des projets stratégiques, dont environ 40 % seront affectés à des investissements verts, notamment l’énergie éolienne en mer et sur terre, le photovoltaïque, le biogaz et le biométhane, les biocarburants, l’électromobilité, l’hydrogène vert et les carburants de synthèse.