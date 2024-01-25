©Fre Sonneveld/ Unsplash

Une deuxième tranche de prêt d’un milliard de PLN a été approuvée pour aider ENEA à moderniser et à rénover le réseau électrique.

La première tranche, signée en décembre 2023, s’élevait également à 1 milliard de PLN, portant le financement total des investissements en faveur d’ENEA à 2 milliards de PLN.

L’opération renforce le soutien à l’objectif de REPowerEU : s’affranchir de la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé un financement de 2 milliards de PLN qui permettra de rénover et moderniser le réseau de distribution d’électricité d’ENEA S.A. dans l’ouest de la Pologne. La première tranche d’un milliard de PLN a été signée en décembre 2023 et la seconde, du même montant, a été signée ce jour.

Les investissements financés devraient renforcer la fiabilité et la sécurité de l’approvisionnement en électricité en Pologne, faciliter l’intégration de sources d’énergie renouvelables et répondre à la demande en hausse sous l’effet de la croissance démographique et de l’électrification progressive de l’économie. Le bénéficiaire direct du financement sera ENEA Operator Sp. z o.o., une société du groupe ENEA, assurant l’exploitation du réseau de distribution.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « La BEI reste fermement attachée à la réalisation de l’objectif de REPowerEU, qui consiste à réduire la dépendance à l’égard des importations d’énergie et à orienter le secteur européen de l’énergie vers la durabilité. Le soutien financier accordé à ENEA est indispensable à la transformation et à la décarbonation du tissu énergétique polonais, qui exerce une influence considérable sur le développement économique. »

Le projet comprend des travaux sur un grand nombre d’infrastructures de distribution d’électricité, principalement en moyenne et basse tension, notamment l’installation de lignes aériennes et de câbles souterrains neufs ou reconditionnés, le raccordement de nouveaux clients et de sources d’énergie renouvelables, ainsi que l’installation de compteurs intelligents.

Tous ces investissements interviendront dans des régions prioritaires au titre de l’objectif de cohésion, dans l’ouest de la Pologne, et seront répartis dans les quatre voïvodies suivantes : Grande-Pologne, Poméranie occidentale, Lubusz et Cujavie-Poméranie. La BEI soutient en priorité les investissements dans les régions de l’UE où le revenu par habitant est relativement faible, car cela permet de créer des emplois, d’aider les économies locales à se développer durablement et de favoriser la convergence des niveaux de vie.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle octroie des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement, a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ la moitié des financements de la BEI au sein de l’UE sont destinés aux régions relevant de l’objectif de cohésion, dont le revenu par habitant est faible. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

La BEI et la sécurité énergétique

Au cours de la dernière décennie, le Groupe BEI a consacré plus de 100 milliards d’EUR au secteur de l’énergie de l’UE. Ces investissements intervenus en temps utile aident maintenant l’Europe à surmonter la crise provoquée par la réduction brutale de l’approvisionnement en gaz russe. En 2022, la BEI a accordé un soutien financier représentant un total de plus de 17 milliards d’EUR à l’appui de projets dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de l’électricité et du stockage au sein de l’Union européenne, renforçant ainsi la résilience de l’économie européenne.

En juillet 2023, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter les volumes de financement du Groupe dans le domaine des énergies propres à des niveaux inédits pour soutenir l’objectif du plan REPowerEU d’éliminer progressivement la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles russes en accélérant la transition énergétique. Un montant supplémentaire de 45 milliards d’EUR sera investi au cours des cinq prochaines années, et viendra s’ajouter au soutien déjà solide de la BEI au secteur de l’énergie de l’UE. On estime que le train spécifique de mesures au titre de REPowerEU mobilisera 150 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires d’ici 2027, contribuant de manière substantielle à l’indépendance énergétique de l’Europe et à l’objectif du Groupe BEI de mobiliser 1 000 milliards d’EUR de financements pour le climat au cours de cette décennie.