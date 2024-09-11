Tchéquie : Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, à Prague pour discuter des priorités communes et des investissements sur le terrain

EIB

La présidente du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) se rend ce jour en Tchéquie pour discuter des priorités stratégiques et de futures possibilités de financement.

Cette première visite officielle de la présidente dans le pays se tient dans le cadre de sa tournée des 27 États membres de l’Union européenne. À cette occasion, Nadia Calviño rencontrera des responsables tchèques de premier rang, dont Zbyněk Stanjura, ministre des finances, Martin Kupka, ministre des transports, et Marek Mora, vice-ministre des finances. Elle se rendra également sur les sites de grands projets d’infrastructures soutenus par le Groupe BEI, notamment la gare centrale de Prague, en compagnie de Tomáš Čoček, directeur général adjoint de Správa železnic, et du ministre Kupka, pour constater la modernisation en cours de la ligne ferroviaire entre Praha-Bubny et Praha-Výstaviště.

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « La BEI continuera d’être un partenaire clé de la Tchéquie, en investissant dans des projets phares aux fins de la modernisation des infrastructures énergétiques et de transport et en contribuant également à répondre à des priorités majeures telles que le logement abordable. La BEI a investi près de 30 milliards d’euros dans le pays depuis 1992, ce qui a permis d’améliorer la vie de la population et de favoriser la croissance économique et la cohésion sociale. »

L’année 2023 a marqué un record pour le Groupe BEI en Tchéquie, avec des financements ayant atteint 1,88 milliard d’euros.

Principales priorités stratégiques de la BEI

Les priorités d’investissement définies dans la Feuille de route stratégique du Groupe BEI sont conformes aux priorités nationales de la Tchéquie : elles mettent l’accent sur des domaines tels que l’action pour le climat, le développement des infrastructures et le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME). Les projets récemment financés par le Groupe BEI dans le pays reflètent ces objectifs.

Le bras financier de l’Union européenne a joué un rôle déterminant dans le soutien à la transition de la Tchéquie vers une économie à faible intensité de carbone. Parmi les projets phares financés par le Groupe BEI, citons la modernisation du chauffage urbain à Brno et l’installation de panneaux solaires sur des bâtiments industriels, deux initiatives qui contribuent à la réalisation des objectifs du pays en matière d’efficacité énergétique et de durabilité.

À ce jour, la BEI a investi 7 milliards d’euros dans la modernisation de l’infrastructure ferroviaire tchèque, laquelle revêt une importance stratégique. Cet investissement vise à améliorer la qualité et à accroître la capacité du transport ferroviaire pour en faire une solution de remplacement du transport routier plus verte et plus efficace.

La BEI a également fourni un concours important à l’appui des PME tchèques, en particulier dans les domaines de la recherche, du développement et de l’innovation. Le prêt de 90 millions d’euros accordé récemment à Rohlik, l’une des principales entreprises tchèques de commerce électronique, dans le cadre de l’initiative « Scale-Up » illustre l’engagement de la BEI en faveur de l’innovation et de la transformation numérique.

En outre, la BEI a participé activement à l’offre de services de conseil dans le cadre du programme ELENA (Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux). Début 2023, un accord a été signé en vue de soutenir des projets d’efficacité énergétique des bâtiments publics sur tout le territoire tchèque. Cette initiative devrait déboucher sur des économies d’énergie considérables et contribuer à la réalisation des objectifs du pays dans le domaine de la durabilité.

Une coopération plus étroite et davantage d’investissements

Pour l’avenir, la BEI prévoit d’approfondir sa coopération avec la Tchéquie en alignant les investissements futurs sur les objectifs stratégiques du pays. Il s’agira notamment de continuer à soutenir les projets dans le domaine des énergies renouvelables, de poursuivre la modernisation des infrastructures de transport et de renforcer le financement des PME afin de stimuler l’innovation et la compétitivité. La BEI s’est également engagée à soutenir des initiatives en matière de logement abordable, en veillant à ce que la croissance durable et inclusive bénéficie à l’ensemble de la population.

Informations générales

À propos de la BEI et de son activité en Tchéquie

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Elle accorde des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Le Groupe BEI a mis 1,88 milliard d’euros à disposition en Tchéquie, en 2023, pour soutenir le développement régional et stimuler la résilience économique, tout en renforçant la durabilité environnementale et en améliorant la qualité de vie.