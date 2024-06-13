Tchéquie : renforcement de la sécurité et des capacités ferroviaires grâce à un prêt de la BEI de 13 milliards de couronnes tchèques

EIB

La Banque européenne d’investissement a signé un accord de prêt de 13 milliards de couronnes tchèques (527 millions d’euros) avec le ministère tchèque des finances à l’appui d’une importante modernisation ferroviaire.

Ce financement s’inscrit dans le cadre d’une opération de la BEI de 48,8 milliards de couronnes tchèques (2 milliards d’euros) visant à accroître la capacité des chemins de fer tchèques pour le transport de marchandises et de voyageurs, tout en les rendant plus sûrs et plus confortables.

Les travaux réalisés moderniseront des lignes de chemin de fer dans tout le pays et renforceront le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) avec trois grands corridors traversant la Tchéquie.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le ministère tchèque des finances ont signé un accord de prêt de 13 milliards de couronnes tchèques pour moderniser le réseau ferroviaire du pays, débloquant ainsi la deuxième partie du soutien prévu de la BEI, dont le montant total s’élève à 48,8 milliards de couronnes tchèques. Ce financement améliorera les lignes ferroviaires du RTE-T en Tchéquie et permettra le déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS). Ce projet sera géré par Správa železnic, s.o., l’administrateur national de l’infrastructure ferroviaire, sous l’autorité du ministère tchèque des transports. La première partie du prêt, soit 24 milliards de couronnes tchèques, a été signée à l’automne 2023.

Správa železnic se servira des fonds dont il est question ici pour poursuivre la mise en place de l’ERTMS. Il s’agit d’un système de gestion du trafic ferroviaire obligatoire dans l’Union européenne qui réduit considérablement les risques d’erreurs humaines et d’accidents. Parmi les autres avantages de ce système, mentionnons l’augmentation de la capacité, ce qui pourrait accroître les possibilités de déplacement et réduire les coûts d’exploitation et d’entretien (notamment grâce aux économies d’électricité générées).

En ce qui concerne la sécurité, la mise en place de passages à niveau modernes en Tchéquie pourrait permettre d’éviter jusqu’à 180 accidents par an, à l’origine de 30 à 40 décès. Správa železnic prévoit d’installer des barrières aux passages à niveau ou de les remplacer par des ponts ou des tunnels, pour que les voitures, les vélos et les piétons puissent traverser les lignes de chemin de fer sans passer par les voies ferrées.

« Le rail est l’un des modes de transport les plus économes en énergie pour le fret et les voyageurs et nous avons besoin de le développer », a déclaré Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI. « Mais si nous voulons que les gens et les entreprises choisissent le rail plutôt que la route, nous devons rendre nos trains plus sûrs, plus écologiques et plus fiables. Notre financement du réseau ferroviaire tchèque présente un double avantage : il rendra les possibilités de transport dans le pays plus durables et soutiendra le développement régional dans des zones de l’UE où l’activité économique est plus faible. »

Le projet porte également sur des travaux dans les gares et les bâtiments ferroviaires afin d’améliorer leur accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et celles voyageant avec des enfants. Il comprend une quarantaine de sous-projets qui devraient être achevés d’ici à la fin de 2028. Environ un quart des améliorations seront réalisées dans l’agglomération de Prague, mais la grande majorité est prévue dans des régions relevant de la politique de cohésion de l’UE. Une fois achevé, le projet profitera à environ 90 millions de voyageurs par an et facilitera le transport de plus de 8 millions de tonnes de fret.

« La BEI a joué un rôle déterminant dans le financement des infrastructures de transport en Tchéquie. Le premier contrat entre la Banque et l’État tchèque a été signé en 2001 et, depuis lors, la BEI a participé à de nombreux projets importants. J’apprécie vivement cette coopération de longue date, car elle nous permet de financer des investissements à long terme de nature stratégique au moyen d’un prêt assorti d’un taux d’intérêt inférieur à celui dont nous pourrions bénéficier sur le marché avec une émission d’obligations standard », a affirmé Zbyněk Stanjura, ministre tchèque des finances.

« La modernisation et l’augmentation de la capacité de notre infrastructure ferroviaire figurent parmi les priorités majeures de notre gouvernement. Cependant, le besoin d’investissements est supérieur à la capacité de notre budget national. Le prêt de la BEI nous permettra de progresser plus rapidement et à bien plus grande échelle afin que notre réseau ferroviaire offre un transport de voyageurs et de marchandises de meilleure qualité. En ce qui concerne la construction prévue de chemins de fer à grande vitesse, nous aimerions coopérer avec cette institution sur une période plus longue », a déclaré Martin Kupka, ministre tchèque des transports.

Le prêt signé s’appuie sur un protocole d’accord de 2022 visant à établir un partenariat afin de moderniser le réseau ferroviaire tchèque. Dans le cadre de ce protocole d’accord, la BEI s’est engagée à fournir un financement de 7 milliards d’euros au maximum et une assistance technique à l’administrateur tchèque de l’infrastructure ferroviaire. Plusieurs des sous-projets ont été préparés avec le soutien de Jaspers, un partenariat entre la Commission européenne et la BEI visant à aider les porteurs de projets à s’aligner sur les normes de l’UE afin d’accroître leurs chances d’obtenir un financement de l’UE.

La modernisation des lignes de chemin de fer augmentera à la fois les vitesses maximales et la capacité sur les tronçons du réseau RTE-T. L’investissement appuie la politique de transport de la Tchéquie pour la période 2021-2027. Ce cadre prévoit un système de transport économe en énergie et résilient face aux changements climatiques, ayant une incidence neutre sur l’environnement. Déplacer le transport de voyageurs et de marchandises de la route vers le rail réduirait le bruit, la pollution et les émissions de CO 2 .

Informations générales

Le réseau ferroviaire tchèque s’étend sur 9 463 kilomètres de lignes principales, dont environ un tiers est électrifié. Sauf lors de la pandémie de COVID-19, le nombre d’usagers du train a régulièrement augmenté. Cela s’explique par les améliorations apportées à l’infrastructure ferroviaire et au matériel roulant, qui ont entraîné une réduction des temps de trajet sur de nombreux itinéraires. De nouvelles liaisons internationales avec l’Autriche et la Slovaquie, ainsi qu’une concurrence accrue en matière de services ferroviaires, ont également contribué à la popularité croissante des déplacements en train dans le pays.

À propos de la BEI

La BEI est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne. Elle accorde des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et travaille en étroite coopération avec les autres institutions de l’UE pour faire progresser les priorités stratégiques communes, comme une croissance équitable et une transition juste vers la neutralité climatique. Au cours de la seule année 2023, le Groupe BEI a octroyé plus de 1,88 milliard d’euros à l’appui de projets en Tchéquie.