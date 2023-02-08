Le Groupe BEI a investi 1,85 milliard d’EUR en 2022 en Tchéquie pour stimuler le développement régional, soutenir les PME et les ETI, aider le pays à faire face aux conséquences du conflit en Ukraine et fournir un approvisionnement énergétique fiable et efficace.

La BEI a consacré près de 1 milliard d’EUR à la promotion de l’indépendance énergétique, par l’octroi d’un prêt d’un montant record à ČEZ pour le raccordement de nouvelles capacités de production d’électricité à partir de sources renouvelables d’une puissance d’environ 2,2 GW, ainsi que par l’apport d’un soutien à ČEPS et à INVEN, un fonds d’investissement de capital-risque axé sur les technologies propres.

Au cours de ses trois décennies d’activité en Tchéquie, la Banque a investi 26 milliards d’EUR à l’appui des secteurs public, privé et bancaire.

Le Groupe Banque européenne d’investissement, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a investi 1,85 milliard d’EUR en Tchéquie en 2022. Ces investissements ont favorisé le développement régional, accéléré le développement durable et la capacité d’innovation des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et soutenu la stabilité et l’efficacité de l’approvisionnement énergétique ainsi que l’action pour le climat. La BEI a prêté 1,78 milliard d’EUR dans le cadre de 12 opérations en faveur des secteurs public, privé et bancaire, tandis que le FEI a mis à disposition un montant supplémentaire de 70 millions d’EUR par l’intermédiaire de quatre opérations d’apport de fonds propres, de garanties et de finance inclusive.

Pour aider l’Union européenne (UE) et les pays partenaires à faire face aux conséquences économiques de l’attaque russe contre l’Ukraine, le Groupe BEI a déployé 1,7 milliard d’EUR depuis le début de la guerre et fait don de 3,6 millions d’EUR pour apporter une aide humanitaire en dehors de l’UE.

La Banque s’est associée aux pouvoirs publics tchèques pour la mise à disposition de 200 millions d’EUR destinés à financer l’accueil par la Tchéquie de réfugiés ukrainiens et principalement les dépenses liées à son secteur national de la santé. Afin d’accélérer la préparation des projets visant à soutenir le redressement de l’Ukraine, la Tchéquie est devenue le neuvième donateur du Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO), par le versement d’une contribution de 10 millions d’EUR.

En 2022, le Groupe BEI a consacré un montant record de 19,4 milliards d’EUR à l’appui des énergies propres à l’échelle mondiale. Avec le dispositif de soutien du Groupe à l’appui du plan REPowerEU, la Banque va encore plus loin : l’an dernier, elle a ainsi investi plus de 17 milliards d’EUR dans des projets qui contribuent tous à l’objectif du plan de mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard de la Russie.

Dans un contexte d’insécurité énergétique extrême, la BEI a signé plusieurs opérations importantes avec des entreprises tchèques, dont un prêt d’un montant record de 790 millions d’EUR avec l’entreprise de services collectifs ČEZ, qui s’inscrit dans le cadre d’un programme d’investissement de cette dernière portant sur la période 2023-2024. Cette opération doit permettre à ČEZ de raccorder de nouvelles capacités de production d’électricité à partir de sources renouvelables d’une puissance d’environ 2,2 GW, avec, à la clé, la modernisation et l’extension du réseau tchèque de distribution d’électricité ainsi que la promotion de l’indépendance énergétique du pays.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Tchéquie : « Nous sommes fiers d’avoir joué un rôle à part entière dans la belle réussite de la Tchéquie et dans sa transformation en une économie moderne et compétitive à l’échelle mondiale au cours des 30 dernières années. En 2022, nous avons signé 12 opérations, dont un prêt d’un montant record dans le secteur de l’énergie, qui est l’un de nos investissements phares pour aider l’UE à sortir du carcan de la dépendance aux combustibles fossiles, à atteindre ses objectifs climatiques et à contribuer à la décarbonation de l’économie mondiale. À l’avenir, nous continuerons d’accorder une grande attention au soutien de l’économie tchèque afin d’assurer une transition juste, la décarbonation de l’industrie, le déploiement des énergies renouvelables ainsi que la mise en place de solutions économes en énergie et de transports écologiques. Nous nous engageons à apporter un nouvel élan aux entreprises, aux ménages et aux infrastructures tchèques en appliquant le protocole d’accord sur la modernisation du secteur ferroviaire tchèque que nous avons signé en novembre avec les ministres des transports et des finances. Je tiens à remercier nos partenaires, en particulier les autorités tchèques, pour cette possibilité de contribuer à une économie forte en Tchéquie. »

Jiří Valenta, vice-ministre tchèque des finances : « Je suis reconnaissant à la Banque européenne d’investissement de ses activités à l’appui de l’économie tchèque et je suis convaincu qu’elle restera pour nous un partenaire financier solide et fiable pendant les 30 prochaines années, et plus encore. Depuis 1992, le Groupe BEI a investi un montant total de 27,6 milliards d’EUR en Tchéquie. Face aux risques géopolitiques actuels, nous devons continuer à réduire notre dépendance vis-à-vis des importations de combustibles fossiles russes. Les investissements dans le développement du nucléaire et des énergies renouvelables demeurent notre priorité, dans le respect des objectifs climatiques. Dans le même ordre d’importance, nous devrons également renforcer les investissements dans la défense de notre pays. »

Soutien continu aux entreprises, à l’action pour le climat et à un approvisionnement énergétique efficace et fiable

Depuis le début de son activité en Tchéquie en 1992, la BEI a accordé près de 27 milliards d’EUR à l’appui de l’ensemble des secteurs clés de l’économie tchèque. En tenant compte de la contribution de 1,69 milliard d’EUR du FEI, les investissements à l’échelle du Groupe se montent à plus de 27,57 milliards d’EUR (environ 661 milliards de CZK).

L’année dernière, la BEI a financé trois opérations dans le secteur public, six avec des banques et trois avec des entreprises tchèques. Outre le prêt d’un montant record accordé à ČEZ, 91,6 millions d’EUR ont été alloués au gestionnaire de réseau ČEPS, afin de renforcer le réseau tchèque de transport d’électricité sur la période 2023-2025.

La banque de l’UE a mis 36,7 millions d’EUR à disposition de l’opérateur ferroviaire České dráhy pour lui permettre de moderniser ses services de fourniture de matériel roulant principalement dans des régions moins développées du pays, et faciliter ainsi le développement régional.

Dans le domaine de l’innovation, 9,9 millions d’EUR ont été alloués à Codasip, une société basée à Brno qui vend des logiciels de conception électronique automatisée, et 5,5 millions d’EUR ont été accordés à l’équipementier Kostal à l’appui de ses investissements de RDI dans les domaines de l’électronique de puissance, de l’électronique de confort et des commandes d’entraînement et de confort pour des applications automobiles.

Avec sa participation de 50 millions d’EUR dans Inven Capital, la BEI a renforcé le partenariat stratégique mis en place avec ce fonds de capital-risque tchèque il y a six ans.

La BEI a également apporté un soutien substantiel au secteur bancaire tchèque pour aider les PME et les ETI à obtenir des prêts plus accessibles, en mettant un total de 646 millions d’EUR à disposition dans le cadre de partenariats avec Česká spořitelna, ČSOB, SGEF et UniCredit Leasing.

Le FEI investit dans les technologies numériques et la compétitivité de l’économie tchèque fondée sur l’innovation

Les financements du FEI se sont montés à 67,2 millions d’EUR en 2022. Ils ont pris la forme d’apports de fonds propres, de financements inclusifs et de garanties en faveur des PME et des ETI, dans le cadre de trois opérations menées avec des institutions financières, à savoir Česká spořitelna et Komerční banka. Par effet de levier, ces financements devraient permettre de mobiliser 127 millions d’EUR.

Un nouveau programme axé sur les technologies numériques, négocié l’an dernier avec le ministère de l’industrie et du commerce et financé par une dotation de 55 millions d’EUR au titre de la Facilité pour la reprise et la résilience, prévoit des engagements en faveur d’un fonds de co-investissement ciblant les phases de préamorçage, un fonds basé sur les technologies financières et les chaînes de bloc et un fonds universitaire de transfert de technologies dans le domaine de l’intelligence artificielle. Ce programme est en cours de lancement.

Les services de conseil de la BEI contribuent à renforcer l’efficacité énergétique du pays et à mobiliser des financements supplémentaires de la part de l’UE

En 2022, les services de conseil de la BEI ont à nouveau procuré de précieux conseils, ainsi qu’une aide au renforcement des capacités, aux autorités tchèques et aux secteurs public et privé du pays. Ils ont pris en charge 15 nouvelles missions et en ont clôturé deux, pour un total de 34 missions en cours durant l’année. Les services de conseil de la BEI aident les promoteurs tchèques à élaborer et à mettre en œuvre des projets dans des domaines tels que le climat et l’environnement, l’efficacité énergétique, les infrastructures et le développement urbain durable.

La plupart des missions en cours en Tchéquie au titre du dispositif Jaspers (Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes) visent à soutenir la constitution d’une réserve de projets, principalement dans les secteurs ferroviaire et routier, ainsi que la mise en place d’une stratégie de mise en œuvre des concepts et des normes techniques RTE-T applicables au réseau ferroviaire à grande vitesse du pays et au développement du nœud ferroviaire de Prague. Les experts de Jaspers fournissent également des conseils pour le développement des infrastructures cyclables de la ville de Brno, dans le cadre du plan d’aménagement urbain de la ville.

L’équipe ELENA (Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux) travaille sur trois projets visant à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics et privés dans le pays. Plus de 10 millions d’EUR de subventions ont été alloués à l’appui de ces projets, dans le but de mobiliser 267 millions d’EUR en faveur de la mise en place de mesures d’efficacité énergétique. L’an dernier, la Plateforme de conseil de la BEI s’est également fortement mobilisée pour soutenir ses contreparties tchèques dans le secteur du logement social et abordable. Les travaux dans ce domaine devraient se poursuivre à un rythme encore plus rapide en 2023.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La Banque finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). Depuis le début de ses opérations de prêt en Tchéquie en 1992, la BEI a investi 9,7 milliards d’EUR dans des secteurs économiques clés, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), les transports, les infrastructures et l’énergie. L’une des principales activités de la BEI en Tchéquie consiste à soutenir les PME et à améliorer leur accès aux financements à long terme en mettant en place des lignes de crédit avec des institutions financières locales.

BEI Monde finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de transition juste et de neutralité climatique à l’échelle mondiale. Filiale de la BEI, le Fonds européen d’investissement (FEI) est le plus grand pourvoyeur européen de capital-risque et de capital-investissement.

Lors de sa conférence de presse tenue à Bruxelles le 2 février 2023, le Groupe BEI a également dévoilé son nouveau logo, qui harmonise son image de marque et son identité visuelle avec celles des autres institutions et organes de l’UE. Ce nouveau logo comporte deux éléments principaux : le drapeau européen et une représentation graphique du siège du Groupe BEI à Luxembourg.

À propos de REPowerEU – Cette nouvelle initiative de co-investissement permettra à Inven Capital de poursuivre sa mission qui consiste à soutenir et à financer la croissance des jeunes entreprises actives dans les technologies propres qui proposent des innovations susceptibles de donner une ampleur nouvelle à des changements positifs et d’éliminer les incidences négatives pour la planète, en se concentrant principalement sur la décarbonation et la durabilité. Cette coopération appuie également les objectifs du plan REPowerEU de la Commission européenne, qui vise à réduire la consommation énergétique et à produire des énergies propres, ainsi qu’à diversifier l’approvisionnement énergétique ; il est soutenu par des instruments financiers et juridiques pour construire les nouvelles infrastructures énergétiques dont l’Europe a besoin. REPowerEU définit une série de mesures visant à réduire rapidement la dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes et à accélérer la transition verte, tout en renforçant la résilience du système énergétique à l’échelle de l’UE. Le plan repose sur la recherche d’autres sources d’énergie, des changements comportementaux visant à économiser l’énergie et une stimulation des investissements dans les énergies renouvelables.