Le supermarché en ligne tchèque Rohlik obtient un prêt de la BEI de 90 millions d’euros pour se développer

Rohlik

Rohlik est en voie d’accélérer son expansion géographique dans les pays germanophones et en Europe centrale et orientale.

L’entreprise se servira du prêt de la BEI pour renforcer son infrastructure numérique et accélérer son automatisation.

Ce financement représente la première opération de l’initiative Scale-up de la BEI visant à aider les entreprises en pleine croissance à trouver les financements dont elles ont besoin entre le stade initial de leur développement où elles bénéficient de prêts d’amorçage-investissement et celui où elles accèdent aux prêts bancaires classiques.

Ce prêt s’aligne sur le programme pour une Europe numérique de la BEI.

Cette opération bénéficiera d’une garantie dans le cadre du programme InvestEU de la Commission européenne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 90 millions d’euros à Rohlik, un supermarché en ligne tchèque de premier plan présent en Europe centrale et orientale, afin d’appuyer ses avancées numériques et ses perspectives de croissance.

Rohlik prévoit de se servir du prêt de la BEI pour déployer des technologies numériques de pointe et conquérir de nouveaux marchés en Europe. L’entreprise bénéficiera d’une garantie au titre du programme InvestEU, qui soutient la recherche-développement, l’innovation et l’expansion des technologies et services numériques, en particulier grâce à l’intelligence artificielle, à la robotique et à l’automatisation. Ce financement constitue la première opération dans le cadre de l’initiative Scale-up de la BEI, qui vise à soutenir des entreprises en pleine croissance plus avancées, comme Rohlik.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Ce financement marque la première opération au titre de l’initiative Scale-up de la BEI, qui cherche à soutenir les entreprises en pleine croissance qui sont plus matures que celles au stade initial qui obtiennent des prêts d’amorçage-investissement, mais qui ne sont pas encore éligibles à des produits de dette classiques. Il souligne notre volonté de favoriser l’innovation et la transformation numérique dans toute l’Europe, en particulier dans des secteurs déterminants pour la compétitivité de notre économie. »

Rohlik figure parmi les premières plateformes de vente en ligne de produits de consommation courante de l’Union européenne. C’est en outre l’une des trois jeunes pousses tchèques ayant le statut de licorne, sa valorisation étant supérieure à 1 milliard de dollars. L’entreprise, dont le siège est à Prague, contribue à dynamiser le secteur tchèque des technologies.

Jean-Christophe Laloux, directeur général et chef des opérations de prêt et de conseil : « Rohlik est un parfait exemple du type de société en pleine croissance que la BEI entend soutenir dans le cadre de son initiative Scale-up. Les entreprises européennes en pleine croissance ont moins de possibilités de financement que leurs homologues internationales vers la fin de leur phase de croissance, lorsqu’elles ont besoin de financements importants, mais ne sont pas encore éligibles à de la dette bancaire classique. L’initiative Scale-up de la BEI a été conçue de façon à combler cette lacune du marché. »

Tomáš Čupr, fondateur et PDG du groupe Rohlik : « Il y a une très forte demande dans toute l’Europe pour des supermarchés en ligne qui livrent rapidement et efficacement sans aucun compromis sur la qualité. Nous ne voyons pas cela comme un phénomène de courte durée, mais comme une possibilité à long terme autour de laquelle construire une proposition forte sur le marché. Chez Rohlik, nous avons mis en place la technologie permettant de tenir cette promesse de manière durable et rentable, en tirant parti de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage machine et de la robotique et en nous appuyant sur notre obsession du service à la clientèle pour générer une efficacité maximale et une productivité élevée. Ce financement nous permettra d’accélérer notre croissance, de mettre en service des installations dans plus de 10 nouvelles villes et d’établir la norme à l’échelle européenne de la livraison de produits de consommation courante vendus en ligne. »

Rohlik s’adresse aux ménages qui cherchent à acheter un large assortiment de produits spécifiques et à gagner du temps. Grâce à un degré élevé d’automatisation, les opérations de l’entreprise sont rentables et ses réseaux de livraison sont rapides.

Le soutien de la BEI accélérera les investissements de Rohlik dans la recherche-développement et l’innovation, y compris les technologies avancées d’automatisation de l’exécution et la gestion des stocks reposant sur l’intelligence artificielle. Ces initiatives visent à renforcer la position de Rohlik sur le marché face à la concurrence mondiale et à assurer une croissance durable sur le marché en évolution des supermarchés en ligne.

L’initiative Scale-up de la BEI entend aider les entreprises en pleine croissance à trouver les financements dont elles ont besoin entre la phase initiale de leur développement où elles ont accès aux prêts d’amorçage-investissement et celle où elles peuvent obtenir des prêts bancaires classiques. Elle s’inscrit dans le droit fil de l’objectif de la BEI de renforcer l’innovation et la croissance durable en Europe, ainsi que du programme InvestEU.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle apporte des financements et un savoir-faire à l’appui de projets qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’UE. Le Groupe BEI travaille en étroite collaboration avec des partenaires des secteurs public et privé pour soutenir les investissements durables, la création d’emplois, la croissance économique et l’innovation dans toute l’Europe.

À propos de l’initiative Scale-up de la BEI

Lancée sous l’impulsion d’Emmanuel Macron, président de la France, avec le soutien des États membres de l’UE, l’initiative Scale-up de la BEI vise à fournir un financement vital aux entreprises européennes de haute technologie qui sont à un stade de développement avancé. Elle entend remédier à la difficulté d’accéder à suffisamment de capital en Europe que rencontrent les entreprises qui cherchent à se développer et à concurrencer les grandes entreprises technologiques à l’échelle mondiale. L’initiative Champions technologiques européens (ICTE), un fonds de fonds géré par le FEI, doté de 3,75 milliards d’euros provenant des États membres et de la BEI, est au cœur de cette initiative.

Elle reconnaît qu’à mesure que les entreprises grandissent, elles ont besoin de solutions d’emprunt de plus grande envergure adaptées à l’augmentation de leurs besoins de financement et à l’amélioration de leur profil de risque, qui permettent d’éviter une dilution excessive de leur capital. Alors que le financement bancaire classique requiert généralement une rentabilité et des actifs substantiels, l’initiative Scale-up de la BEI offre une structure de financement flexible qui soutient la croissance sans nécessiter une participation en fonds propres. Cette approche est déterminante pour des entreprises comme Rohlik, qui, malgré leur taille et leur position sur le marché, sont toujours en phase de croissance, sans flux de trésorerie stables ou une base d’actifs solide, caractéristiques nécessaires pour l’octroi de prêts bancaires classiques.

À propos d’InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

À propos de Rohlik

Fondé en 2014 en République tchèque, le groupe Rohlik a bâti un modèle qui fait référence pour le secteur des supermarchés en ligne et il devient rapidement le chef de file technologique de la vente au détail alimentaire en Europe. Avec un assortiment de premier choix, des livraisons rapides et fiables, une technologie de pointe et des étapes automatisées, Rohlik redéfinit l’expérience client et offre une qualité, une efficacité et une durabilité supérieures par rapport aux modèles du commerce ultrarapide et du supermarché traditionnel.

Rohlik est l’une des enseignes en ligne qui propose l’assortiment le plus vaste et varié (17 000 références), allant d’aliments frais issus de l’agriculture et de l’artisanat locaux à des produits de marque distributeur et à marque propre. En outre, le groupe propose des créneaux de livraison de 15 minutes et des livraisons le jour même, dès 1 heure après que la commande a été passée. Rohlik assure une livraison ponctuelle de 97 % des commandes.

Présent en Tchéquie (Rohlik.cz), en Hongrie (Kifli.hu), en Autriche (Gurkerl.at), en Allemagne (Knuspr.de) et en Roumanie (Sezamo.ro), Rohlik connaît une croissance rapide.