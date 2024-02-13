Des liaisons ferroviaires plus sûres et plus rapides, davantage d’énergie verte pour les ménages et les entrepreneurs et l’appui aux petites et moyennes entreprises, tels sont quelques-uns des principaux résultats attendus des investissements du Groupe BEI en République tchèque en 2023.

Le plus gros prêt jamais accordé par la banque de l’UE dans le pays, près d’un milliard d’EUR (24 milliards de CZK), appuie la modernisation d’infrastructures ferroviaires d’importance stratégique dans plusieurs régions.

Au niveau international, 75 % du financement total engagé en 2023 seront mobilisés en faveur de la durabilité climatique et environnementale, avec 77 % bénéficiant à des régions moins développées.

En 2023, le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), constitué de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a investi 1,88 milliard d’EUR en République tchèque. Ce financement soutiendra le développement de la région et stimulera la résilience économique tout en rendant le pays plus vert et en améliorant la qualité de vie de sa population.

La BEI a prêté 1,69 milliard d’EUR dans le cadre de 11 opérations dans les secteurs public, privé et bancaire. En outre, le FEI a fourni 188 millions d’euros dans le cadre de huit opérations visant à soutenir les petites et moyennes entreprises. Cela porte le soutien total du Groupe sur plus de trois décennies à environ 29,4 milliards d’EUR.

Le plus gros prêt de la BEI en Tchéquie en 2023 (et à ce jour) contribuera à améliorer la qualité et la capacité des infrastructures ferroviaires, en particulier sur le réseau transeuropéen de transport (RTE‑T) de l’Union européenne. Un financement à long terme de 985 millions d’EUR permettra à Správa železnic, státní organizace (SZ), l’administration tchèque des chemins de fer, de moderniser une quarantaine de tronçons ferroviaires dans tout le pays. Ces travaux auront pour effet d’augmenter la vitesse maximale sur certains tronçons, avec à la clé une réduction des temps de trajet. Ils rendront également les passages à niveau plus sûrs et contribueront à renforcer la cybersécurité des systèmes informatiques de SZ. Dans l’ensemble, cette modernisation devrait favoriser un recours accru au rail pour le transport de voyageurs et de marchandises, plutôt qu’à la voiture ou au camion, réduisant ainsi les encombrements routiers et la pollution.

L’énergie est un autre domaine dans lequel la République tchèque a massivement bénéficié du soutien de la BEI l’année dernière. Ce soutien reflète les efforts tous azimuts que le Groupe BEI déploie à l’appui de la sécurité et de la durabilité énergétiques, notamment en contribuant au plan REPowerEU de la Commission européenne. REPowerEU vise à mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles. En 2023, le Groupe BEI y a contribué à hauteur de 21,4 milliards d’EUR, un montant record, dans le cadre de projets réalisés dans l’ensemble de l’Union européenne. En Tchéquie, quatre des projets que la BEI a financés l’an dernier sont liés à l’énergie. De la modernisation du chauffage urbain dans la ville de Brno à la construction d’une usine de production de chaleur et d’électricité à partir de copeaux de bois, en passant par l’installation de panneaux solaires sur des bâtiments industriels, ces projets aident le pays à produire et à utiliser son énergie de manière plus efficace et flexible.

L’année 2023 a également été marquée par la poursuite du soutien de la Banque au secteur bancaire tchèque, avec des prêts accordés à Česká spořitelna et à SG Equipment Finance Czech Republic. Ces prêts visent à soutenir les petites entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, employant 3 000 personnes au maximum. Ces entités contribuent de manière non négligeable à l’emploi, à l’innovation et à la croissance économique générale du pays. Cependant, elles éprouvent souvent des difficultés à accéder à un financement suffisant pour le développement et l’expansion de leurs activités, en particulier dans les régions à faible activité économique. Une grande partie des ressources dégagées par la BEI devrait bénéficier à ces régions, relevant de l’objectif de cohésion. L’objectif est de renforcer les perspectives économiques et de contribuer à une économie plus inclusive et plus équitable. Ces deux institutions étant résolument déterminées à soutenir des projets verts, le financement de la BEI profitera également au climat et à l’environnement.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI, responsable des opérations de la Banque en République tchèque : « L’Union européenne ne peut pas faire disparaître les difficultés économiques d’un coup de baguette magique, mais elle a certainement les moyens de soutenir ses États membres, ses régions et ses populations. En finançant des lignes ferroviaires et des réseaux de chauffage modernes ou des milliers de petites entreprises, le Groupe BEI aide la Tchéquie à réaliser son potentiel. Depuis plus de 30 ans, nous appuyons le pays dans sa transition vers une économie axée sur l’avenir et compétitive, et nos résultats pour 2023 montrent que nous sommes plus engagés que jamais. Nous ne ménageons pas nos efforts pour soutenir la Tchéquie sur sa trajectoire verte et sociale, non seulement dans l’intérêt du peuple tchèque, mais aussi parce que chaque projet qui s’attaque aux déséquilibres économiques et sociaux dans une partie de l’UE renforcera l’Union dans son ensemble. »

Le FEI investit 188 millions d’EUR dans les technologies numériques et la compétitivité fondée sur l’innovation

En 2023, le Fonds européen d’investissement a fourni au total 188 millions d’EUR en fonds propres, en financement inclusif et en garanties à l’appui d’opérations intermédiées. Ce financement devrait mobiliser 484 millions d’EUR pour des bénéficiaires en République tchèque.

Une opération de garantie avec Komerční banka permettra de mettre en œuvre de nouveaux financements à hauteur de 280 millions d’EUR au maximum en faveur de petites et moyennes entreprises en Tchéquie et en Slovaquie. Ce concours couvre un large éventail de secteurs, reflétant l’engagement du FEI dans divers domaines d’activité sociale. Les garanties accordées soutiendront environ 6 500 entreprises, en leur facilitant l’accès à des prêts abordables, ce qui est essentiel pour stimuler l’innovation, la transition numérique, la durabilité, l’entrepreneuriat social, et l’acquisition de compétences. Cette intervention bénéficiera également aux secteurs de la culture et de la création.

À l’automne 2023, le FEI a soutenu le premier investissement d’impact en Tchéquie. Ces types d’investissements sont mis en œuvre dans l’intention de générer un impact social et environnemental positif et tangible, parallèlement à un rendement financier. Soutenu par le programme InvestEU de la Commission européenne, le FEI est intervenu en tant qu’investisseur principal dans Tilia Impact II, un fonds d’amorçage tchèque visant à financer des solutions liées à l’action climatique, à l’éducation et aux soins de santé. Ce fonds entend soutenir environ 25 entreprises visionnaires, dont environ la moitié se trouvent en République tchèque (les autres étant situées dans d’autres pays d’Europe de l’Est).

En outre, la Tchéquie a confié au FEI la gestion d’un fonds de 55 millions d’EUR qui bénéficie de l’appui de la facilité pour la reprise et la résilience. Ce fonds vise à soutenir les start-up en phase de démarrage et les entreprises issues de l’essaimage universitaire qui se consacrent à l’élaboration de technologies numériques. Il investira dans trois fonds de capital-risque, chacun poursuivant un objectif spécifique allant des chaînes de blocs à l’intelligence artificielle. Cette initiative devrait contribuer à la transformation numérique de l’économie nationale et à la croissance du marché tchèque du capital-risque.

Les services de conseil de la BEI contribuent à renforcer l’efficacité énergétique du pays et à mobiliser des financements supplémentaires de la part de l’UE

En 2023, les services de conseil de la BEI ont à nouveau procuré de précieux conseils, ainsi qu’une aide au renforcement des capacités, aux autorités tchèques et aux secteurs public et privé du pays. L’année dernière, ils ont accepté 44 nouvelles missions à l’appui du pays et en ont achevé cinq. Il y a actuellement 63 missions en cours. Les services de conseil de la BEI soutiennent les entités publiques ou privées en Tchéquie qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets dans des domaines tels que le climat et l’environnement, l’efficacité énergétique, les infrastructures, le développement urbain durable et la transition juste des régions charbonnières.

Enquête 2023 du Groupe BEI sur l’investissement

Les activités de prêt et de conseil de la BEI dans le secteur de l’énergie sont particulièrement importantes, 96 % des entreprises tchèques déclarant s’inquiéter de l’évolution récente du marché de l’énergie dans l’enquête 2023 du Groupe BEI sur l’investissement. Cette enquête, publiée au début de ce mois, a également révélé que presque toutes les entreprises tchèques ont adopté une ou plusieurs stratégies en réponse au choc énergétique. Plus de deux tiers des entreprises ont essayé d’économiser l’énergie. Dans le même temps, 59 % d’entre elles ont répercuté l’augmentation des coûts énergétiques sur leur clientèle et plus de la moitié ont tenté de renégocier leur contrat d’énergie. Globalement, l’enquête montre que les entreprises tchèques sont pessimistes quant à l’environnement d’investissement au sens large, mais optimistes quant aux perspectives commerciales dans leur secteur.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne. Elle accorde des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Elle travaille en étroite coopération avec les autres institutions de l’UE pour faire progresser les priorités stratégiques communes, notamment en matière de compétitivité, d’innovation, de croissance équitable, ainsi que de transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est d’aider les très petites, petites et moyennes entreprises européennes à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché.