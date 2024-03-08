La Roumanie a été l’un des principaux bénéficiaires des prêts de la BEI en 2023, le total de ses engagements financiers dans le pays ayant atteint un niveau record de 4,1 milliards d’EUR.

Nadia Calviño, la présidente de la BEI, a rencontré le président Klaus Iohannis, le Premier ministre Ion-Marcel Ciolacu et le ministre des finances Marcel-Ioan Boloş pour discuter d’un soutien supplémentaire aux investissements stratégiques en Roumanie et dans l’Union européenne.

La présidente du groupe de la Banque européenne d’investissement (BEI), Nadia Calviño, s’est entretenue aujourd’hui avec les dirigeants roumains ; au menu, les priorités de financement futures et les objectifs en matière d’investissements porteurs de croissance. En 2023, la Roumanie a été l’un des principaux bénéficiaires du soutien du Groupe BEI compte tenu de la taille de son économie. Les nouveaux financements engagés l’année dernière ont atteint un niveau record de 4,1 milliards d’EUR, ce qui correspond à environ 1,3 % du produit intérieur brut du pays.

Les réunions tenues à Bucarest font suite à deux mois de dialogue intensif entre la présidente du Groupe BEI et les actionnaires et parties prenantes de ce dernier, dialogue qui a amené la présidente à se rendre dans plusieurs capitales pour s’entretenir avec les chefs de gouvernement et les ministres. Les discussions s’articulent autour des huit priorités stratégiques définies par la présidente lors de sa rencontre avec les ministres des finances de l’UE à Gand, en Belgique, et lors d’une session plénière du Parlement européen à Strasbourg.

« Nous restons pleinement déterminés à déployer nos ressources là où elles sont les plus attendues, pour soutenir le développement du pays et répondre aux priorités clés », a déclaré la présidente Calviño. « Bucarest est une étape importante de ma tournée des capitales européennes, qui a pour but de me permettre de rencontrer nos actionnaires, les États membres de l’Union européenne, et de dialoguer avec eux. Je suis très heureuse de pouvoir m’entretenir avec le président, le Premier ministre et le ministre des finances, nos partenaires roumains. 2023 a été une année record sur le plan des financements du Groupe BEI en Roumanie pour des projets qui apportent des avantages tangibles aux entreprises et aux ménages, et nous avons convenu d’approfondir encore notre coopération ».

La présidente Calviño a rencontré le président roumain Klaus Iohannis, le Premier ministre Ion-Marcel Ciolacu, et le ministre des Finances, Marcel-Ioan Boloş ; l’entrevue a porté sur un soutien supplémentaire au pays au travers d’investissements stratégiques. Le Premier ministre et le ministre roumains ont convenu que le Groupe BEI et leur pays pouvaient encore resserrer leur collaboration, en particulier en ce qui concerne les priorités telles que les infrastructures, l’emploi et les compétences, la santé et la transition écologique, qui garantiront la compétitivité et la résilience économique de l’Europe. Le président Iohannis et la présidente Calviño ont également abordé la question du soutien du Groupe BEI à l’économie roumaine, ainsi que des priorités politiques plus larges de l’UE, notamment les financements pour l’Ukraine.

Marcel-Ioan Boloș, ministre roumain des finances : « La Roumanie continuera à renforcer son partenariat avec le Groupe Banque européenne d’investissement en vue de la réalisation de réformes et de grands investissements, au travers d’un soutien aux projets stratégiques dans les secteurs de l’agriculture, des infrastructures, de l’éducation et de la santé. Nous comptons sur la BEI pour offrir une gamme variée de produits financiers et participer au financement du secteur privé. Grâce à une collaboration continue, nous visons à promouvoir l’innovation et à contribuer à la sécurité énergétique et à la transition vers une économie durable et résiliente. Nous saluons vivement le rôle majeur que joue la BEI dans les domaines de la sécurité énergétique et de l’autonomie stratégique de l’UE, en particulier dans le contexte géopolitique actuel ».

Activités de la BEI en Roumanie

Au total, depuis le début de ses opérations dans le pays en 1991, la BEI a mis à disposition plus de 19 milliards d’EUR de financements à l’appui de 193 projets en Roumanie. S’agissant des chiffres de 2023, on retiendra en particulier que la BEI a consacré plus de 2 milliards d’EUR à des accords visant à faciliter l’accès au financement pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire roumaines, y compris dans le domaine de l’agriculture, plus d’1 milliard d’EUR à l’appui d’une énergie durable et des ressources naturelles, et plus d’1 milliard d’EUR aux villes et régions durables.

Comme partout en Europe et dans le monde, la BEI soutient une transition rapide et juste permettant l’abandon progressif des combustibles fossiles. Il s’agit d’une étape indispensable pour garantir l’indépendance énergétique de l’Europe. Qu’il s’agisse du financement de panneaux solaires sur les toits de bâtiments industriels, du déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques ou encore de nouvelles installations éoliennes et solaires, le Groupe BEI s’emploie à ce que la Roumanie soit un chef de file de la transition écologique.

La production d’énergie nucléaire sûre et propre est un élément essentiel de la stratégie définie par l’UE pour atteindre ses objectifs climatiques et se libérer de sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles. C’est pourquoi la BEI a récemment annoncé un financement de 145 millions d’EUR pour la construction de la première installation de traitement du tritium d’Europe, qui sera située en Roumanie. Le projet contribuera à la protection de l’environnement ainsi que de la santé et de la sécurité du personnel travaillant dans les installations nucléaires.

En 2023, 800 millions d’EUR de financements ont été signés pour des transports routiers plus sûrs, dont 200 millions d’EUR pour l’autoroute A3 et une première tranche de 600 millions d’EUR pour le projet relatif à l’A7, ce qui reflète les priorités du pays et l’importance de la connectivité entre les régions relevant de l’objectif de cohésion en Europe. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre d’une demande de co-financement de 4 milliards d’EUR reçue par la Banque en 2022 portant sur des projets dans les secteurs des transports et de la santé, qui bénéficient par ailleurs d’un financement de l’UE (facilité pour la reprise et la résilience et cadre financier pluriannuel).

En Roumanie, le secteur de la santé revêt une importance particulière et la BEI aide les innovateurs et les industries locales à prospérer et à devenir des acteurs compétitifs à l’échelle mondiale : ainsi, la Banque finance et, ce qui est décisif, conseille Antibiotice, le premier fabricant roumain de produits pharmaceutiques, dans le but de dynamiser sa capacité de production.

La liste détaillée des activités de prêt de la BEI en Roumanie, et notamment des exemples de projets et de leur impact, est disponible sur la page du site web de la Banque consacrée au pays.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.