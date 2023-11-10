Le prêt de la BEI devrait permettre d’accroître la production locale de médicaments.

Cet accord de financement contribuera à promouvoir l’innovation dans une région relevant de l’objectif de cohésion, dans le droit fil de l’engagement de la BEI en faveur d’une croissance équitable.

Il s’inscrit dans le cadre du programme InvestEU, qui a pour objectif de mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires sur la période 2021-2027.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Antibiotice, premier fabricant roumain de produits pharmaceutiques, ont uni leurs forces pour stimuler la production de médicaments en Roumanie. L’accord de prêt de 25 millions d’EUR contribuera à financer la construction d’une unité de production, d’emballage et de stockage ultramoderne sur le site d’Antibiotice à Iasi. Il facilitera la mise en place de nouvelles lignes de production, la transformation numérique et l’accroissement des capacités de recherche-développement. Le prêt de la BEI représente un quart du coût d’investissement total du projet, qui se monte à 95,4 millions d’EUR.

Ce partenariat marque une étape importante pour le secteur des soins de santé en Roumanie, puisqu’il s’agit de la première opération approuvée au titre du programme InvestEU en Roumanie, à la suite de la décision du Comité d’investissement intervenue en octobre. Il vient à l’appui des objectifs de la stratégie pharmaceutique de l’UE et de la communication de la Commission intitulée « Remédier aux pénuries de médicaments dans l’UE », qui visent à combler le manque de médicaments et à renforcer la sécurité de l’approvisionnement dans l’UE.

Le projet soutient la création de capacités de pointe en matière de fabrication de produits pharmaceutiques dans une région de Roumanie relevant de l’objectif de cohésion. En réduisant la dépendance à l’égard des importations et en promouvant l’accessibilité des soins de santé dans l’ensemble de l’Union européenne, l’initiative renforce la compétitivité et la résilience de l’industrie pharmaceutique européenne et souligne le rôle central que jouent les capacités de fabrication de pointe pour promouvoir l’autonomie stratégique de l’UE, en particulier dans le domaine des soins de santé.

Soutenir l’équipe de recherche-développement de l’entreprise dans la création de nouveaux médicaments et processus de production conduira à l’embauche d’une centaine d’employés à temps plein dans les domaines de la recherche et de la fabrication, sur une période de quatre ans. Antibiotice SA travaille en étroite collaboration avec les universités et les instituts de recherche, soutenant plus avant le marché du travail pour les personnes hautement qualifiées.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Cette collaboration démontre notre engagement à promouvoir l’innovation, à favoriser la création d’emplois et à faire progresser les solutions en matière de soins de santé en Roumanie. L’appui de la BEI permet à Antibiotice SA d’accroître ses capacités de recherche et de production, ce qui contribuera au bien-être de la population européenne et renforcera la R-D dans les régions de cohésion. Je suis heureuse de saluer ce premier projet au titre d’InvestEU en Roumanie. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance de renforcer les capacités de la base industrielle de production dans le secteur médical européen. Je suis ravi qu’InvestEU joue un rôle crucial en fournissant le financement nécessaire pour que le secteur européen des soins de santé reste compétitif et innovant, tout en répondant aux besoins des patients et de nos systèmes de santé. Ce projet en Roumanie stimulera la production d’antibiotiques, bénéficiera à l’économie locale et créera des emplois de haute qualité. »

Ioan Nani, PDG d’Antibiotice SA :« Ce partenariat avec la Banque européenne d’investissement consolide notre plan d’activité pour bâtir un avenir ensemble à l’horizon 2030, et la capacité de l’entreprise à répondre aux besoins et aux exigences du marché pharmaceutique européen. Nous investissons dans la recherche, le transfert de technologies et de nouveaux sites de production afin de générer de la valeur ajoutée dans l’industrie pharmaceutique et de renforcer les indicateurs économiques et financiers de l’entreprise d’ici 2030. »

Le partenariat entre la BEI et Antibiotice SA est une étape vers l’avènement d’une industrie pharmaceutique autosuffisante et compétitive en Roumanie. En investissant dans les talents locaux, en promouvant l’innovation et en améliorant l’accessibilité aux soins de santé, cette initiative jette les bases d’un avenir meilleur sur le plan de la santé tant pour la Roumanie que pour l’ensemble de l’Union européenne.

Informations générales

Après l’apparition de la pandémie de COVID-19 en 2020, la banque de l’UE a considérablement accru son appui au secteur des soins de santé en Roumanie en fournissant 1,1 milliard d’EUR. Cet appui a contribué au financement de trois hôpitaux régionaux et à la rénovation de 26 hôpitaux et établissements médicaux de petite dimension sur l’ensemble du territoire roumain. La BEI intervient en Roumanie depuis le début des années 90, améliorant la cohésion régionale, les infrastructures et les services de santé, et soutenant les petites et moyennes entreprises. À ce jour, elle a contribué au financement de 180 projets, pour un total de 17,78 milliards d’EUR.

À propos d’INVESTEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutiendra les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmentera leur capacité de prise de risques et mobilisera ainsi au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

À propos d’Antibiotice SA

Fondée en 1955, Antibiotice SA a une tradition de près de 70 ans dans la fabrication de produits pharmaceutiques finis et de principes actifs. S’appuyant sur des partenariats commerciaux solides mis en place avec diverses entités à l’échelle internationale, l’entreprise est actuellement la cheffe de file mondiale de la fabrication de nystatine (un principe actif) et le principal fabricant roumain de médicaments génériques.

Son expansion sur les marchés internationaux est le résultat d’investissements substantiels et d’un engagement ferme à respecter les normes internationales de qualité, telles que les normes EU-GMP, les normes CoS et les normes US-FDA. La société a noué de solides partenariats commerciaux à l’échelle mondiale et reste concentrée sur sa croissance continue grâce au nouveau plan d’activité pour bâtir un avenir ensemble, conçu pour stimuler les investissements soutenus par l’accord actuel. En outre, le plan d’investissement d’Antibiotice SA est conforme à la stratégie régionale de spécialisation intelligente (RIS 3 Nord-Est) et contribue grandement au développement du nord-est de la Roumanie. L’équipe pluridisciplinaire de spécialistes vise en permanence un haut niveau de performance au moyen de divers programmes de formation menés dans le cadre d’Academia a+, en coopération avec les universités concernées, ainsi que de systèmes modernes de culture de la motivation et de l’organisation.