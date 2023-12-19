© VGP

Un prêt de la BEI à VGP Renewable Energy N.V. va soutenir l’installation par l’entreprise de panneaux solaires sur les toits d’un ensemble de bâtiments industriels en Europe.

Le projet permettra à VGP de fournir à ses locataires une énergie 100 % renouvelable, de renforcer la sécurité énergétique de l’UE et d’accélérer la transition énergétique.

Aujourd’hui, la Banque européenne d’investissement (BEI) et VGP Renewable Energy N.V. ont signé un prêt-cadre de 150 millions d’EUR à l’appui de l’installation de panneaux solaires sur les toits des centres logistiques de VGP dans toute l’Union européenne (UE).

Ce prêt sur 10 ans contribuera à accélérer la transition énergétique, à renforcer la sécurité de l’approvisionnement en électricité et à stimuler l’action en faveur du climat. Il s’inscrit dans le cadre de la contribution spécifique de la BEI à REPowerEU, le plan visant à mettre fin à la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations de combustibles fossiles. Il réduira également l’empreinte carbone de VGP et de ses clients.

VGP Renewable Energy N.V. est une filiale à 100 % de VGP, une entreprise immobilière paneuropéenne cotée, spécialisée dans l’acquisition, l’aménagement et la gestion d’entrepôts et de bâtiments semi-industriels. La société met en œuvre une initiative ambitieuse visant à renforcer sa production d’énergie renouvelable au sein de son portefeuille immobilier dans 14 pays de l’UE. L’objectif de ce programme est d’installer des systèmes solaires photovoltaïques sur les toits.

Les dispositifs photovoltaïques nouvellement mis en place produiront jusqu’à 190 GWh d’électricité renouvelable par an, soit assez pour couvrir la consommation de 110 000 Européens. Une part importante de l’électricité sera utilisée sur place, ce qui améliorera la viabilité du projet. Il est prévu que les dispositifs soient installés sur des toitures existantes. Le projet ne nécessitera donc pas de terrains supplémentaires. En outre, il rehaussera la valeur des bâtiments en leur conférant une nouvelle utilisation commerciale.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations liées à l’énergie : « Il existe un important potentiel inexploité d’énergie renouvelable sur les toits des entrepôts et autres bâtiments industriels. Avec des prêts comme celui-ci consenti à VGP Renewable Energy N.V., nous pouvons aider à sauver des terres agricoles et des espaces naturels limités tout en augmentant la production d’énergie renouvelable. Le recours accru à ce type d’énergie aidera l’Europe à se détacher des combustibles fossiles et à réduire sa dépendance à l’égard des importations. En fin de compte, cela engendrera non seulement une avancée pour le climat, mais aussi une baisse des prix de l’électricité, ce qui est dans l’intérêt de tous. »

Jan Van Geet, PDG de VGP : « Nous sommes ravis de cette collaboration avec la Banque européenne d’investissement, qui témoigne du rôle clé que jouent les bâtiments pour permettre une électrification verte et efficace dans le cadre de la transition énergétique en Europe. Il s’agit là d’une nouvelle reconnaissance importante des efforts déployés par VGP pour permettre la transition vers une société sobre en carbone. »

Informations générales

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de cohésion sociale et territoriale et de transition juste vers la neutralité climatique. La BEI, qui a été la première banque multilatérale de développement à mettre fin au soutien aux combustibles fossiles, s’est engagée à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur du climat au cours de la décennie actuelle. Plus de la moitié des prêts du Groupe BEI en 2022 ont bénéficié à des projets liés à la durabilité climatique et environnementale, tandis que près de la moitié des financements de la BEI dans l’Union européenne ont été signés pour des projets dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, c’est-à-dire là où le revenu par habitant est moins élevé, ce qui souligne l’engagement de la Banque en faveur d’une croissance équitable.

En juillet 2023, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter à 45 milliards d’EUR les fonds supplémentaires réservés à des projets répondant aux objectifs du plan REPowerEU, qui vise à mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles. Ce financement supplémentaire vient s’ajouter au soutien déjà important de la BEI aux investissements dans les énergies propres et représente une augmentation de 50 % par rapport à l’enveloppe initiale de 30 milliards d’EUR annoncée en octobre 2022.

À propos de VGP :

VGP Renewable Energy N.V. a été créée en 2020 par VGP N.V., un fournisseur européen de services de logistique et d’immobilier semi-industriel. Son objectif est de permettre la transition énergétique verte du groupe VGP et d’aider ses clients à rendre leurs activités plus durables, de manière rentable. L’objectif imminent est d’assurer le déploiement d’installations photovoltaïques sur les toits de VGP Parks – en investissant dans ces systèmes photovoltaïques et en les exploitant directement en tant que propriétaire, en coopération avec les locataires de l’entreprise. À terme, l’objectif de VGP Renewable Energy est de capitaliser non seulement sur la surface de toitures présentes sur les bâtiments de VGP Parks, mais sur les technologies énergétiques les plus modernes disponibles dans l’ensemble du spectre de la production et du stockage d’énergie renouvelable.

VGP est un propriétaire, gestionnaire et promoteur paneuropéen de pôles logistiques et de biens immobiliers semi-industriels de haute qualité ainsi qu’un fournisseur de solutions liées aux énergies renouvelables. VGP a un modèle d’entreprise pleinement intégré et dispose d’une vaste expertise et de nombreuses années d’expérience dans l’ensemble de la chaîne de valeur. L’entreprise familiale belge VGP a été fondée en 1998 en tant que promoteur immobilier en République tchèque. Elle emploie environ 371 personnes à temps plein, et intervient aujourd’hui dans 17 pays européens, soit directement, soit par le biais de coentreprises à parts égales. En juin 2023, la valeur brute de l’actif de VGP, y compris les coentreprises à 100 %, s’élevait à 6,76 milliards d’EUR et la société avait une valeur nette d’inventaire (EPRA NTA) de 2,2 milliards d’EUR. VGP est cotée sur Euronext Bruxelles (ISIN : BE0003878957).