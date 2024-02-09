Deutsche Leasing accordera de nouveaux crédits-bails à des conditions favorables à de petites et moyennes entreprises (PME) et à des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Allemagne, en Bulgarie, en Hongrie et dans d’autres pays de l’UE.

Une première tranche de l’opération a été signée pour un montant de 50 millions d’EUR.

Le prêt a un double objectif : promouvoir la cohésion (50 % des projets financés) et soutenir les investissements verts (30 % de crédits-bails verts).

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Deutsche Leasing ont annoncé un programme visant à soutenir l’octroi de crédits-bails en faveur de petites entreprises et d’ETI pour un montant total de 560 millions d’EUR, dont un financement approuvé de 200 millions d’EUR de la BEI.

Dans le cadre de ce programme, Deutsche Leasing met l’accent sur le financement de machines et de technologies conduisant à des économies d’énergie, à une mobilité bas carbone et à d’autres solutions environnementales, ce qui permettra de soutenir la transformation verte des petites entreprises et des ETI.

Deutsche Leasing utilisera le prêt de la BEI pour financer des PME (moins de 250 salariés) et des ETI (3 000 employés au maximum) dans les États membres de l’UE susmentionnés.

Les bénéficiaires pourront se servir des ressources mises à disposition pour financer des projets d’investissement à long terme. La BEI présentant la qualité de crédit la plus élevée possible (note AAA), elle peut lever des fonds sur les marchés des capitaux à des conditions favorables.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Notre projet avec Deutsche Leasing permettra de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne et contribuera à remédier aux défaillances existantes du marché. En soutenant les PME et les ETI, la BEI adresse un signal positif aux investisseurs privés et encourage ainsi l’apport de financements complémentaires. »

Jörn van Rossum, directeur de la trésorerie Groupe de Deutsche Leasing : « Nous sommes ravis de renforcer notre bonne coopération avec la BEI, en particulier pour financer la croissance de notre réseau européen. Grâce au refinancement de la BEI, Deutsche Leasing assure à ses clients des retombées positives en matière de création d’emplois, de produits ou de services innovants, de développement des compétences et de mise à niveau numérique. »

Cette opération s’inscrit dans le prolongement de la coopération fructueuse de la BEI avec Deutsche Leasing. Elle est également en phase avec les titrisations synthétiques signées en 2020 et 2023 avec Deutsche Leasing Romania (faisant partie du même groupe), lesquelles ont consisté en des garanties pour le financement de petites entreprises et d’ETI.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union européenne en accordant des financements à long terme à l’appui d’investissements viables. Ses activités concernent principalement les domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 160 pays du monde entier.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. À ce titre, le FEI contribue à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l’UE, tels que la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transition numérique, l’impact social, les compétences et le capital humain, l’action pour le climat et la durabilité environnementale, et d’autres encore.

Le groupe Deutsche Leasing est le principal partenaire de financement d’actifs pour les petites entreprises allemandes et l’un des principaux fournisseurs de crédit-bail en Europe. Il propose un large éventail de solutions de financement liées à l’investissement (financement d’actifs) ainsi que des services complémentaires (services d’actifs). Au sein de Sparkassen-Finanzgruppe, Deutsche Leasing est le centre d’excellence pour le crédit-bail, l’affacturage et d’autres solutions de financement d’actifs et services complémentaires destinés aux PME en Allemagne et dans d’autres pays. En tant que partenaire à l’international, Deutsche Leasing soutient les activités de ses clients dans plus d’une vingtaine de pays, notamment sur les principaux marchés d’exportation européens, ainsi qu’en Chine, aux États-Unis, au Canada et au Brésil.