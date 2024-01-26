© Eldrive

Plus de 8 400 nouvelles bornes de recharge seront installées dans trois pays d’Europe de l’Est.

Le projet devrait contribuer à accroître le taux de pénétration des véhicules électriques sur le marché et à lutter contre la pollution de l’air.

Cet accord confirme le soutien de la BEI aux transports durables et aux objectifs du pacte vert pour l’Europe.

Le financement est couvert par la garantie d’InvestEU, qui soutient les investissements favorisant la transition écologique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt de 40 millions d’EUR avec l’entreprise autrichienne Eldrive Holding GmbH pour l’installation de 8 472 bornes de recharge pour véhicules électriques en Bulgarie, en Lituanie et en Roumanie au cours des trois prochaines années. Le projet soutient la mobilité propre et les objectifs du pacte vert pour l’Europe en matière de transports durables et de décarbonation.

Cet accord s’appuie sur le programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires sur la période 2021-2027. Les investissements soutenus à ce titre relèvent des priorités stratégiques de l’UE, telles que la transition écologique, la compétitivité, l’innovation et les infrastructures durables.

Avec le concours d’InvestEU et de la BEI, Eldrive Holding prévoit d’investir environ 146 millions d’EUR en vue d’installer 4 376 nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques en Roumanie, 2 575 en Lituanie et 1 530 en Bulgarie, ce qui contribuera à accélérer le déploiement des infrastructures nécessaires au développement des transports propres dans ces trois pays et à soutenir la transition vers la neutralité climatique.

Le projet permettra d’améliorer les faibles taux de pénétration des véhicules électriques et des points de recharge sur le marché dans les trois pays et les aidera à atteindre l’objectif du pacte vert pour l’Europe consistant à installer d’ici 2025 un million d’infrastructures publiques de recharge pour véhicules électriques et pour carburants de substitution dans les 27 États membres. Ces réseaux de recharge favoriseront le passage aux véhicules électriques et permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que la pollution atmosphérique dans les zones urbaines de Bulgarie, de Lituanie et de Roumanie.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Ce projet revêt une grande importance. Le secteur des transports compte parmi les principales sources d’émissions de gaz à effet de serre. La transition vers l’électromobilité peut contribuer à réduire ces émissions, ainsi que la pollution de l’air. Toutefois, l’usage des véhicules électriques ne pourra véritablement décoller sans l’infrastructure nécessaire. En tant que banque européenne du climat, la BEI soutient de nouveaux réseaux de recharge pour véhicules électriques, et je suis très heureux que nous participions à la modernisation des transports en Bulgarie, en Lituanie et en Roumanie. »

Eldrive Holding, contrôlée par des investisseurs bulgares, exploite déjà plus de 1 200 points de recharge dans les trois pays. La recharge des véhicules électriques est l’un des secteurs pouvant bénéficier d’un soutien supplémentaire dans le cadre de l’initiative spéciale de la BEI visant à soutenir REPowerEU, le plan de l’UE visant à mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles. La banque de l’UE s’est engagée à mettre à disposition, en plus de ses volumes de prêt habituels, 45 milliards d’EUR de financements supplémentaires en faveur de projets répondant aux objectifs du plan REPowerEU.

Stefan Spassov, PDG d’Eldrive : « Obtenir la confiance de la BEI marque une étape majeure pour Eldrive. Il s’agit d’une reconnaissance importante de la stratégie de notre entreprise sur le plan de la résilience, de la mise en œuvre et de la croissance enregistrée ces dernières années. Le fait d’avoir la BEI en tant que partenaire sur ce projet nous aidera à développer rapidement et efficacement notre réseau et à devenir l’un des principaux exploitants de points de recharge en Europe. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE), a pour actionnaires les États membres de l’UE. Elle octroie des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Eldrive Holding est l’un des principaux exploitants de bornes de recharge électrique – rapide et ultrarapide essentiellement – en Bulgarie, en Roumanie et en Lituanie. L’entreprise exploite plus de 1 200 points de recharge et s’appuie sur une stratégie ambitieuse de croissance et de développement à l’international.