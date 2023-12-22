Un prêt de 145 millions d’EUR aidera à mieux garantir la santé et la sécurité du public et des effectifs de la centrale.

Ce projet contribuera également à rendre l’utilisation des ressources plus efficace.

Première installation d’extraction de tritium en Europe, troisième dans le monde.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Societatea Nationala Nuclearelectrica SA (Nuclearelectrica) ont signé un accord de prêt de 145 millions d’EUR pour soutenir la construction de la première installation européenne d’extraction de tritium sur le site de la centrale nucléaire de Cernavodă. Cette installation permettra d’extraire le tritium du liquide de refroidissement et du modérateur du réacteur, ce qui se traduira par une protection accrue de l’environnement, ainsi que de la santé et de la sécurité du public et des effectifs de la centrale, en parfaite adéquation avec les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance de Nuclearelectrica et de l’Europe.

Ce projet permettra d’améliorer la sûreté radiologique de la centrale, de réduire encore le volume de déchets radioactifs, de donner la priorité au bien-être des travailleurs et de réutiliser le liquide de refroidissement et le modérateur après l’extraction du tritium. Une fois le projet mené à bien, il sera possible d’effectuer plus facilement, plus efficacement et dans de meilleures conditions de sécurité des travaux d’entretien et de remise en état réguliers et, finalement, de mise à l’arrêt définitif.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « La BEI finance dans le monde entier des projets relatifs aux énergies durables et nous sommes heureux de soutenir cette initiative aux retombées positives en matière de santé, de sécurité et d’économie circulaire, mise en œuvre par un promoteur chevronné. »

Cosmin Ghiță, directeur général de Nuclearelectrica : « Ce projet s’inscrit dans notre plan d’investissement qui fera en sorte que les évolutions dans le secteur nucléaire soient conformes à la politique énergétique nationale. S’appuyant sur une technologie roumaine innovante, mise au point par l’Institut national de recherche et de développement pour les technologies de séparation cryogénique et isotopique (ICSI Rm. Valcea), l’installation d’extraction de tritium de Cernavodă sera la troisième de ce type dans le monde et la première en Europe. Elle donnera à la Roumanie l’occasion de devenir un pôle européen pour la production et l’exportation de tritium, le combustible candidat pour les futurs réacteurs à fusion propre. Nous nous réjouissons de mettre en œuvre une technologie roumaine innovante, s’appuyant sur des années de recherche-développement : une véritable affirmation de la position de cheffe de file de la Roumanie dans l’industrie nucléaire. »

La politique de la BEI à l’égard des projets nucléaires a été définie dans ses critères de prêt pour le secteur de l’énergie de 2013 et est restée inchangée depuis. La Banque adopte une approche neutre sur le plan technologique, conforme à l’objectif de décarbonation de l’Union européenne et aux objectifs consistant à garantir la compétitivité et la sécurité de l’approvisionnement énergétique d’une manière durable sur le plan environnemental, efficace, sûre, socialement acceptable et permettant une maîtrise des coûts.

Informations générales

La BEI intervient en Roumanie depuis le début des années 1990. En appuyant 180 projets qui représentent à ce jour un montant de 17,78 milliards d’EUR, elle a amélioré la cohésion régionale, les infrastructures et les services de santé, et soutenu les PME.

À propos de Nuclearelectrica

Deuxième producteur d’électricité de Roumanie, Nuclearelectrica est l’unique producteur d’électricité nucléaire du pays, couvrant environ 20 % de la consommation nationale d’électricité et 35 % de l’électricité produite sans émissions de gaz à effet de serre.