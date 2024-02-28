La Bulgarie a bénéficié au total de 1,11 milliard d’EUR d’engagements financiers du Groupe BEI, soit plus du double des 494 millions d’EUR accordés en 2022.

Quelque 8 000 PME et entreprises de taille intermédiaire bulgares ont bénéficié des opérations du Groupe BEI, qui a ainsi soutenu près de 181 000 emplois.

Les financements octroyés devraient mobiliser plus de 5,4 milliards d’EUR de nouveaux investissements.

En 2023, les prêts consentis en Bulgarie par le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) – composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI) – ont plus que doublé par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 1,11 milliard d’EUR. Les nouveaux financements devraient mobiliser des investissements à hauteur de plus de 5,4 milliards d’EUR et soutenir une économie plus avancée sur le plan technologique, à la fois plus verte et plus résiliente.

La quasi-totalité du soutien en 2023 a été accordée à des projets qui favorisent l’alignement social et économique de la Bulgarie sur le reste de l’Union européenne. Environ un cinquième a été consacré à l’action climatique et à la durabilité environnementale. L’année dernière, le Groupe BEI a soutenu quelque 8 000 petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire (ETI) et environ 181 000 emplois dans le pays.

« Nous avons connu une année très solide en Bulgarie », a déclaré Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI, lors d’une conférence de presse à Sofia. « La demande de financement qui nous a été adressée a augmenté de manière exponentielle. Nous mettons à disposition notre savoir-faire et nos financements à long terme à des conditions préférentielles afin de soutenir la résilience et la compétitivité des entreprises privées et des entités publiques bulgares. »

En 2023, les financements du Groupe BEI en Bulgarie ont représenté 1,17 % de son produit intérieur brut, plaçant le pays parmi les trois premiers bénéficiaires au sein de l’Union européenne sur la base de cet indicateur. Les deux autres principaux bénéficiaires sont l’Estonie et la Roumanie.

« Nous nous félicitons de notre collaboration fructueuse avec la BEI face aux défis importants de la période récente », a déclaré Assen Vassilev, ministre bulgare des finances. « La Banque participe à la mise en œuvre d’un certain nombre de projets dans les domaines de l’énergie, des transports, du développement régional et de l’environnement. »

En 2023, le Groupe BEI a débloqué de nouvelles liquidités pour les petites entreprises, qui constituent l’épine dorsale de l’économie bulgare. Alors qu’elles apportent une contribution majeure à l’emploi, à l’innovation et à la croissance économique, ces entreprises manquent souvent des fonds nécessaires pour développer leur activité et s’agrandir.

La BEI a renforcé sa coopération avec la banque de promotion économique bulgare (BDB) et signé un accord de prêt de 175 millions d’EUR afin de faciliter de nouveaux financements pour les PME et ainsi améliorer leur productivité et stimuler leur transition écologique et numérique.

L’année dernière, le Groupe BEI a signé son premier accord de titrisation synthétique avec ProCredit Bank Bulgaria, permettant à cet établissement d’accorder aux petites entreprises de nouveaux prêts pour un montant de 416 millions d’EUR. Environ 30 % de ce montant soutiendra des projets verts.

En 2023, la Bulgarie est devenue le deuxième pays de l’UE dans lequel le FEI a introduit des contrats de garantie dans le cadre du plan national pour la reprise et la résilience. Les garanties signées avec quatre grandes banques bulgares devraient, dans le temps, mobiliser jusqu’à 2 milliards d’EUR de financements en faveur des PME et des ETI.

Afin d’améliorer les soins de santé, la BEI a signé un accord de prêt de 12,8 millions d’EUR avec la municipalité de Bourgas visant à cofinancer la construction du premier hôpital pédiatrique de Bulgarie, qui desservira plus de 220 000 enfants dans le sud-est de la Bulgarie. Bénéficiant de l’assistance des services de conseil de la BEI, ce projet illustre parfaitement la manière dont la banque de l’UE agit pour améliorer le bien-être des Bulgares et des autres citoyens de l’UE.

L’an dernier, les services de conseil de la BEI ont collaboré avec le ministère bulgare de la santé sur un autre projet phare dans le domaine sanitaire : l’hôpital national pédiatrique de Sofia. Les équipes ont réalisé une analyse complète des lacunes en matière de santé et travaillent actuellement avec ledit ministère à la préparation, à l’évaluation et à la mise en œuvre du projet.

Dans le secteur privé, la BEI a appuyé l’agriculture durable et les transports propres. Elle a accordé au groupe Buildcom un prêt de 50 millions d’EUR destiné à un nouveau terminal céréalier dans le port de Varna, sur la mer Noire, scellant ainsi sa première opération avec une entreprise au titre du programme InvestEU dans le pays. La BEI a également octroyé un prêt de 35 millions d’EUR à Agria Group Holding pour la construction d’une nouvelle usine de transformation d’huile de tournesol. L’opération aidera le groupe à améliorer sa production agricole et son accès aux marchés d’exportation, tout en créant des emplois et en renforçant des zones rurales. Dans le cadre d’un accord de prêt de 40 millions d’EUR signé avec Eldrive Holding, quelque 6,8 millions d’EUR ont été affectés à l’installation de plus de 1 000 nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques en Bulgarie.

En 2023, l’agence de l’énergie de Plovdiv est devenue la première entité bulgare à bénéficier d’une assistance technique dans le cadre du Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA), visant à améliorer l’efficacité énergétique de 46 bâtiments publics et privés de la ville.

La banque de l’UE a continué de collaborer avec les autorités bulgares sur 32 missions dans le cadre du programme d’assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes (Jaspers), apportant un soutien pratique aux projets d’investissement financés par l’UE. En 2023, l’assistance fournie par le dispositif Jaspers a principalement porté sur les secteurs de l’eau, de l’innovation et des transports, ainsi que sur les administrations publiques qui gèrent les fonds de l’UE, notamment concernant les questions liées à l’adaptation aux changements climatiques ou encore les aides d’État.

D’après l’enquête 2023 de la BEI sur l’investissement (EIBIS), l’investissement des entreprises a repris, 70 % d’entre elles ayant investi en 2022. Par rapport au taux de 61 % enregistré dans l’édition 2021 de l’enquête, ce chiffre est en hausse, mais il reste néanmoins inférieur à la moyenne de l’UE (85 %). L’investissement dans le pays n’a pas encore retrouvé ses niveaux d’avant la crise financière mondiale de 2008.

Sur le plan de la transition climatique, 56 % des entreprises bulgares interrogées ont déclaré que les phénomènes météorologiques avaient pesé sur leurs activités, contre 44 % l’année précédente. Malgré cela, les entreprises bulgares sont plus nombreuses à considérer la transition vers des normes et réglementations climatiques plus strictes comme un risque pour leurs activités (30 %) plutôt que comme une occasion à saisir (13 %).

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.