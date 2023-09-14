Un nouvel hôpital apportera des soins de qualité à plus de 220 000 enfants dans le sud-est de la Bulgarie.

Ce sera le premier projet d’hôpital pédiatrique en Bulgarie à bénéficier de services de conseils et d’un soutien financier de la BEI.

L’hôpital mettra en place un nouveau modèle de prise en charge des patients et renforcera la recherche universitaire.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 12,8 millions d’EUR avec la municipalité de Bourgas pour cofinancer la construction d’un hôpital pédiatrique dans cette ville de la mer Noire. Doté de locaux modernes et neutres en carbone, cet établissement hospitalier apportera des soins de grande qualité à plus de 220 000 enfants dans le sud-est de la Bulgarie.

Ce nouvel hôpital introduira dans le pays le modèle de prise en charge caractéristique du XXIe siècle, qui permet aux parents d’accompagner leurs enfants à chaque étape de la prise en charge et favorise un environnement amical et détendu, améliorant ainsi les bienfaits du traitement médical et l’adaptation des jeunes patients.

Afin d’appuyer davantage le premier hôpital universitaire pédiatrique de Bulgarie, le prêt sera assorti d’un différé de remboursement de sept ans. Il s’agit également du premier projet hospitalier à bénéficier d’un vaste dispositif de services de conseil et d’assistance technique fournis par la BEI dans le cadre de la Plateforme européenne de conseil en investissement.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « Ce projet est l’un des meilleurs exemples de la manière dont la Banque européenne d’investissement œuvre au profit de la population et contribue directement à l’amélioration du niveau de vie. Je me réjouis qu’avec notre soutien, la ville de Bourgas soit en mesure d’apporter aux enfants des soins de grande qualité dans des locaux hospitaliers respectueux de l’environnement. »

Le bâtiment de huit étages disposera de 123 lits, avec dix lits supplémentaires dans son unité de soins intensifs pédiatriques. L’hôpital devrait employer entre 500 et 700 personnes, membres du personnel médical et non médical. Les nouvelles installations aideront à attirer et à retenir dans la région des professionnels de santé qualifiés. En outre, l’établissement hospitalier sera associé à la faculté de médecine de l’université de Bourgas, facilitant ainsi la recherche universitaire et la formation du personnel médical.

Dimitar Nikolov, maire de Bourgas : « La construction d’un hôpital pédiatrique est importante non seulement pour la ville de Bourgas, mais aussi pour toute la région du sud-est. Cet établissement permettra de proposer des traitements complexes et de qualité aux enfants atteints de diverses maladies, leur évitant ainsi de se rendre à Sofia ou à l’étranger. »

Une équipe multinationale composée de spécialistes internes et externes à la BEI a fourni à la municipalité de Bourgas une étude de faisabilité complète qui comprenait la planification fonctionnelle et la conception préliminaire de l’hôpital, conformément aux meilleures pratiques et normes internationales, et l’a aidée à préparer le dossier d’appel d’offres pour la construction et l’équipement, ainsi qu’à soutenir ses plans visant à débloquer l’accès aux subventions de l’UE.

Économe en énergie et respectueuse de l’environnement, l’infrastructure du bâtiment prévoit l’utilisation de sources d’énergie renouvelables. Le toit sera adapté à l’installation d’un dispositif fournissant de l’énergie solaire. Le bâtiment disposera d’un système d’éclairage économe en énergie ainsi que d’une installation de drainage afin de collecter et filtrer l’eau de pluie, qui pourrait être réutilisée de manière durable pour les espaces verts de l’hôpital.

« Grâce à l’expérience des spécialistes étrangers qu’elle a mis à notre disposition, la Banque nous a apporté son soutien dans la mise en œuvre de ce projet extrêmement important. Et grâce aux ressources financières de la BEI, auxquelles nous aurons accès après la signature du contrat aujourd’hui, nous aurons également l’occasion de travailler ensemble sur la construction », a déclaré Dimitar Nikolov.

Informations générales

La BEI intervient en Bulgarie depuis 1992. Elle y a soutenu des projets d’investissement à hauteur de plus de 6 milliards d’EUR afin de réduire les disparités en matière de développement régional et de renforcer la compétitivité sur le plan économique. En outre, ses services de conseil soutiennent des projets mis en œuvre dans l’ensemble de la Bulgarie, par exemple dans les secteurs des transports, de l’eau, de la santé et de l’environnement.

Bourgas est la quatrième ville de Bulgarie et la plus grande du sud-est du pays. Entourée de trois lacs et de la mer Noire, cette ville à l’essor rapide constitue pour le pays un pôle pour les échanges commerciaux et les transports. Bourgas est une destination touristique majeure, avec de nombreuses installations et liaisons de transport vers les stations balnéaires de la côte sud de la mer Noire.