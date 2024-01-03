© Unsplash

La nouvelle usine permettra d’optimiser la production d’oléagineux du groupe Agria et de créer des emplois.

S’appuyant sur une technologie verte et sans déchets, l’installation contribuera à protéger l’environnement.

L’accord de prêt confirme l’engagement de la BEI à soutenir la sécurité alimentaire et le développement régional durable.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 35 millions d’EUR avec Kristera AD, qui fait partie d’Agria Group Holding. Ce concours est destiné à cofinancer la construction d’une nouvelle usine de production d’huile de tournesol dans le nord de la Bulgarie et l’acquisition de wagons pour transporter des huiles comestibles.

Cet accord s’appuie sur le programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires sur la période 2021-2027. Les investissements soutenus à ce titre relèvent des priorités stratégiques de l’UE, telles que la transition écologique, la compétitivité, l’innovation et les infrastructures durables.

Grâce au soutien d’InvestEU et de la BEI, Agria Group Holding, l’un des principaux producteurs et négociants céréaliers bulgares, optimisera sa propre production de graines de tournesol et améliorera son accès aux marchés d’exportation. D’un coût total estimé à environ 75 millions d’EUR, le projet créera également des emplois et favorisera la durabilité et la résilience dans les zones rurales.

La nouvelle usine de production d’huile de tournesol brute sera construite dans la ville de Popovo, dans le nord de la Bulgarie. S’appuyant sur une technologie verte et sans déchets, elle apportera des bénéfices pour le climat en produisant de l’énergie renouvelable à partir de coques de graines de tournesol mises au rebut. Elle devrait être opérationnelle au second semestre de 2027. Le projet prévoit également l’achat de wagons pour transporter les produits vers le port bulgare de Varna sur la mer Noire, ce qui réduira les émissions de gaz à effet de serre imputables au transport routier de marchandises.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Nous nous félicitons de soutenir le secteur agricole bulgare grâce à ce nouvel accord avec Agria Holding Group, qui vise à moderniser et à développer ses activités. L’opération stimulera le développement régional et économique du pays de manière durable et financera des investissements dans une région moins développée de l’UE. Elle favorisera ainsi la cohésion sociale et la croissance équitable ».

Emil Raykov, directeur général d’Agria Group Holding : « Ce projet revêt la plus haute importance pour le groupe car il lui permet de diversifier considérablement le chiffre d’affaires, de réduire les dépendances commerciales et d’accéder à de nouveaux marchés finals et destinations. De plus, ce projet a une grande importance régionale et économique, car il créera un grand nombre d’emplois, améliorera et optimisera la logistique des matières premières en les remplaçant par des produits finis manufacturés, et générera des économies d’échelle substantielles du point de vue de la gestion financière et opérationnelle. »

Informations générales

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Agria Group Holding AD est un holding bulgare qui, par l’intermédiaire de ses filiales, opère dans les domaines de la production agricole ainsi que du stockage et du commerce de céréales et d’oléagineux. Il intervient également dans l’industrie de transformation, y compris la production de bioéthanol. La société dispose de trois grands centres logistiques dans le nord-est de la Bulgarie. Le holding stocke et commercialise dans ses installations entre 750 000 et 800 000 tonnes de céréales et d’oléagineux par an.