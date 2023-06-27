Ce nouveau terminal constituera une installation moderne de stockage et de transport de céréales.

Ce projet permettra d’optimiser les opérations portuaires liées aux céréales et aux produits en vrac dans le nord de la Bulgarie.

Cet accord a été rendu possible grâce au programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires sur la période 2021-2027.

L’accord de prêt confirme l’engagement de la BEI à soutenir la sécurité alimentaire et le développement régional durable.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord avec Logistic Centre Varna EAD, qui fait partie du groupe Buildcom, portant sur un prêt de 50 millions d’EUR destiné à cofinancer un nouveau terminal céréalier dans le port de Varna sur la mer Noire. Le financement de la BEI est appuyé par le programme InvestEU. Le projet contribuera à assurer la sécurité alimentaire, encouragera le transport maritime à moindre intensité de carbone et stimulera la croissance économique dans la région en améliorant l’accès au marché d’exportation pour les producteurs agricoles locaux.

Grâce au soutien de la BEI, Buildcom Group, qui est le plus grand producteur privé d’huile de tournesol et le principal négociant céréalier de Bulgarie, intégrera le volet logistique de ses activités et optimisera les opérations portuaires liées aux céréales et aux produits en vrac dans la région de Varna. Le nouveau terminal céréalier devrait devenir opérationnel au deuxième trimestre de 2026 et se composer d’un nouveau quai, d’un silo et d’autres installations de stockage ainsi que d’un nouvel accès ferroviaire et routier.

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé du portefeuille « Une économie au service des personnes », s’est exprimé ainsi : « Cofinancer un nouveau terminal céréalier dans le port de Varna, en Bulgarie, dopera la capacité d’échanges commerciaux et d’exportation de l’une des régions moins développées d’Europe. Cette opération permettra aux producteurs locaux d’accéder aux marchés d’exportation, facilitera les échanges, l’investissement et la création d’emplois, tout en contribuant à des objectifs de l’UE d’ordre plus général visant à renforcer et à diversifier les chaînes d’approvisionnement à l’appui de la sécurité alimentaire à long terme. Elle illustre la valeur ajoutée qu’apportent les projets de la BEI et InvestEU en soutien au développement du secteur privé régional et à une croissance économique durable. »

« La BEI est fière de renforcer son partenariat avec Buildcom Group. Ce financement confirme notre détermination à soutenir les entreprises bulgares dans la modernisation et l’expansion de leurs opérations de manière durable, en contribuant au développement régional et économique du pays et en augmentant sa compétitivité », a déclaré Lilyana Pavlova, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement.

Julian Stefanov, directeur général du Logistic Centre Varna EAD, a ajouté : « Grâce à ses installations modernes, le nouveau terminal offrira aux producteurs céréaliers locaux un accès efficace et compétitif aux marchés internationaux liquides. Il constituera un point d’accès important pour les exportations de céréales bulgares et renforcera la compétitivité du pays dans le domaine du transport maritime. »

Il s’agit de la première opération de la BEI en Bulgarie dans laquelle une entreprise privée est soutenue par la garantie InvestEU. Ce programme mobilise des investissements à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que la transition écologique, notamment en soutenant les infrastructures durables.

Le projet en question visera à permettre à une région moins développée de l’UE – en termes de PIB par habitant – de disposer d’un terminal portuaire céréalier efficace et moderne, soulignant ainsi l’engagement de la BEI en faveur d’une croissance équitable.

Le projet aura un impact positif sur l’environnement, en encourageant un transfert modal de la route vers un transport maritime et ferroviaire à moindre intensité de carbone, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre lors de l’acheminement de produits agricoles vers les régions et les destinations qui en ont le plus besoin, en vue d’atténuer l’insécurité alimentaire.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de cohésion sociale et territoriale et de transition juste vers la neutralité climatique. Le Groupe BEI soutient des projets dans les domaines des infrastructures, de l’innovation, du climat et de l’environnement ainsi qu’à l’appui des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Buildcom Group est un groupe d’entreprises privées bulgares de premier plan opérant dans le secteur agricole. C’est l’un des principaux négociants de céréales et d’engrais de Bulgarie, qui achète plus de 2 millions de tonnes de céréales et d’oléagineux par an et détient une part de marché de 20 % sur les exportations de céréales bulgares. Buildcom Group exploite trois usines de production d’huile de tournesol et est le premier producteur d’huile et de farine de tournesol en Bulgarie ; il détient plus de 50 % des parts de marché de la production bulgare d’huile de tournesol. Sa filiale Logistic Centre Varna EAD concevra et exploitera le nouveau terminal portuaire céréalier.