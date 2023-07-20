Les fonds soutiendront des entreprises bulgares touchées par la perturbation des chaînes d’approvisionnement, la hausse des prix et la guerre en Ukraine.

Au moins 20 % du financement bénéficiera à la transition écologique, en mettant l’accent sur des projets relatifs aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique.

Outre le prêt, des garanties d’un montant maximal de 45,5 millions d’EUR, fournies par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement au titre d’InvestEU, aideront BDB à réduire les risques associés aux investissements dans la durabilité, l’innovation et la transformation numérique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque bulgare de développement (BDB) s’associent dans le cadre d’un prêt de 175 millions d’EUR destiné à améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) de toute la Bulgarie.

BDB fera appel à des banques commerciales en qualité d’intermédiaires ou transférera directement les conditions avantageuses du prêt de la BEI à des PME et ETI, l’épine dorsale de l’économie bulgare. Les PME représentent 98 % des entreprises bulgares, environ 60 % de la valeur ajoutée économique et 75 % de l’emploi, chiffres bien supérieurs à la moyenne de l’Union européenne. L’État bulgare a approuvé des garanties publiques pour le prêt.

La BDB utilisera le financement de la BEI pour soutenir des entreprises pénalisées par la perturbation des chaînes d’approvisionnement, les coûts élevés de l’énergie et la guerre en Ukraine.

Afin de soutenir la transition écologique de l’économie bulgare, conformément aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, le prêt de la BEI à la BDB comprend un volet spécifique prévoyant l’octroi d’au moins 20 % des fonds à des projets bénéficiant à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale, sachant que l’accent sera mis en particulier sur les investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. La BEI fournira également un soutien consultatif au titre de son dispositif Green Gateway : recommandations opérationnelles, élaboration d’outils et de manuels, et formations visant à renforcer encore les capacités de la BDB en matière de financement vert.

Par ailleurs, au titre de garanties d’InvestEU d’un montant maximal de 45,5 millions d’EUR fournies par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement (FEI), la BDB et BDB Leasing seront en mesure d’améliorer la compétitivité du secteur privé en facilitant l’accès au financement de PME présentant un profil de risque plus élevé et ne disposant pas de garanties suffisantes. L’accord devrait générer de nouveaux prêts à taux préférentiels de l’ordre de 77 millions d’EUR sur une période de deux ans. Il stimulera les investissements contribuant à la transformation écologique et durable de l’économie bulgare. Le soutien apporté sera également axé sur l’innovation et la transformation numérique des entreprises.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « Le Groupe BEI est ravi de renforcer encore sa coopération avec la Banque bulgare de développement, un partenaire de longue date, en vue de soutenir la croissance économique et d’accélérer la transition écologique et numérique de l’économie bulgare. Ensemble, nous élargirons l’accès des entreprises au financement, dynamisant ainsi l’emploi, la compétitivité de l’économie et le développement régional. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « Les PME sont un pilier essentiel de l’économie européenne. Elles jouent un rôle crucial en apportant des solutions innovantes à des défis tels que les changements climatiques. Cet accord fournira aux entreprises les ressources nécessaires pour les aider à croître et à créer des emplois, tout en continuant à contribuer à l’économie bulgare. »

Assen Vassilev, ministre bulgare des finances : « Je suis heureux que, comme pour le programme Jeremie en 2013, ces fonds puissent atteindre les petites et moyennes entreprises sous la forme de prêts à l’investissement assortis de taux d’intérêt peu élevés. »

« La signature de l’accord, en cette période, témoigne de la confiance croissante que les institutions européennes accordent à la Bulgarie pour renforcer nos relations de partenariat. L’avantage direct découlant des conditions financières préférentielles accordées agira comme un appui anti-crise pour les entreprises aux prises avec les tendances mondiales du resserrement des liquidités et de la hausse des coûts financiers », a déclaré Milena Stoycheva, ministre bulgare de l’innovation et de la croissance.

Iliya Karanikolov, président du conseil d’administration de la BDB : « Il s’agit du prêt le plus important que nous ayons reçu de la BEI à ce jour – une nouvelle preuve que les institutions européennes considèrent la BDB comme un partenaire fiable et prévisible. Ce formidable prêt permettra à la BDB de continuer à remplir sa mission de soutien aux petites et moyennes entreprises bulgares. »

Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI : « Le FEI est heureux de renouveler son partenariat avec un partenaire de confiance et ainsi d’accompagner les entreprises bulgares au moment où elles négocient la double transition écologique et numérique. Relevant du programme InvestEU, cette opération viendra s’ajouter au soutien financier et non financier de la BEI et mobilisera in fine des ressources importantes au profit des petites entreprises qui en ont le plus besoin. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle accorde des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI intervient en Bulgarie depuis 1992. Elle y a soutenu des projets d’investissement à hauteur de plus de 6 milliards d’EUR afin de réduire les disparités en matière de développement régional et de renforcer la compétitivité sur le plan économique. En outre, ses services de conseil soutiennent des projets mis en œuvre dans l’ensemble de la Bulgarie, par exemple dans les secteurs des transports, de l’eau, de la santé et de l’environnement.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe BEI. Il soutient les PME européennes en améliorant leur accès aux financements via un large éventail d’intermédiaires financiers sélectionnés, comme des banques, des institutions garantes et des sociétés de crédit-bail, des fournisseurs de microfinance et des fonds de capital-investissement. Le FEI conçoit et propose des instruments de financement (fonds propres et dette) appuyant la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’esprit d’entreprise, de la croissance, de l’innovation, de la recherche-développement, de la transition écologique et numérique, et de l’emploi. En Bulgarie, le FEI a contribué à mobiliser plus de 9,1 milliards d’EUR de financement bancaire en faveur des PME et des ETI en mettant à disposition de l’ordre de 2,7 milliards d’EUR, qui ont bénéficié à quelque 29 000 entreprises et soutenu plus de 450 000 emplois.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Les trois composantes du programme sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

La Banque bulgare de développement (BDB) est un établissement de crédit détenu intégralement par l’État bulgare. Elle a été créée en 1999 sous le nom de la Banque d’encouragement, avec pour mission principale de soutenir les petites et moyennes entreprises. La BDB figure parmi les quatre premières banques bulgares du point de vue de la note de crédit. Elle est notée BBB avec perspectives stables par Fitch Ratings. C’est la seule banque bulgare à fournir à la fois des financements directs et des financements par l’intermédiaire d’autres établissements de crédit. Elle a soutenu plus de 24 350 entreprises sur une période de 24 ans à l’aide d’environ 7,3 milliards de BGN au titre de différents instruments financiers.