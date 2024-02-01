Le Groupe BEI a signé des financements pour près de 2,4 milliards d’EUR à l’appui de 26 projets en Belgique en 2023, sur un total de 88 milliards d’EUR octroyés en faveur de 900 projets à fort impact à l’échelle mondiale.

Le Groupe a consacré un montant record de 49 milliards d’EUR (55,8 % de ses financements) à des investissements verts en 2023. En Belgique, le volume de financement consacré à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale a même atteint 79 %.

Les secteurs de l’eau et de l’énergie dans les trois régions de Belgique, ainsi que les PME belges et la construction de la liaison de métro nord-sud à Bruxelles ont bénéficié d’un soutien majeur.

En 2023, le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a signé de nouveaux contrats de financement pour près de 2,4 milliards d’EUR à l’appui de projets en Belgique. Il a financé 26 projets l’an dernier, soit un chiffre en forte hausse par rapport à 2022, mettant en évidence l’importance des financements sur mesure pour soutenir les projets à fort impact.

Dans les trois régions belges, le Groupe BEI a continué de financer des projets qui contribuent à améliorer les conditions de vie. Il a accompli sa mission de soutien aux promoteurs de projets sur l’ensemble du territoire belge en contribuant à assurer l’accès à une eau potable saine et le traitement efficace des eaux usées, en soutenant les PME ou encore en promouvant la mobilité durable grâce à la nouvelle ligne de métro nord-sud bruxelloise. Le montant total des financements octroyés dans le pays a atteint quelque 2,375 milliards d’EUR, dont 230,5 millions d’EUR par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement (FEI).

« Ces dernières années, le Groupe BEI a vu son importance grandir considérablement, non seulement par le volume de ses financements, mais également par le rôle de premier plan qu’il joue dans de nombreux secteurs, et tout particulièrement dans le domaine de l’action en faveur du climat. En 2023, près de 80 % de l’ensemble des investissements du Groupe BEI en Belgique étaient liés au climat, soit un record absolu. Cela montre que la finance verte est la voie à suivre, non seulement parce que nous devons limiter les effets du changement climatique, mais aussi parce que ce type d’investissement est maintenant pertinent sur le plan économique » a déclaré le vice-président BEI sortant Kris Peeters, avant de passer le relais à son successeur, le néerlandais Robert de Groot.

Les résultats de l’enquête de la BEI sur l’investissement publiée ce jour indiquent également que les entreprises belges accordent de l’importance au climat. Elles sont 64 % à avoir déclaré que les événements météorologiques avaient eu des incidences sur leur activité (la moyenne de l’UE étant elle aussi de 64 %). Une majorité des entreprises belges – 54 %, soit la proportion la plus élevée observée parmi l’ensemble des États membres de l’UE –, ont pris des mesures pour renforcer la résilience face à ces risques.

Les projets relatifs à l’eau ont bénéficié de près d’un tiers des financements accordés par le Groupe BEI en 2023. Ceux liés aux transports ont reçu un soutien correspondant à 24 %, dont un prêt de 475 millions d’EUR à la Région de Bruxelles-Capitale pour la construction d’une partie de la nouvelle liaison de métro nord-sud. À côté du soutien apporté aux PME comme les années précédentes, le financement d’entreprises belges innovantes dans le domaine des sciences de la vie s’est également poursuivi. Des opérations de prêt d’amorçage-investissement ont notamment été réalisées avec Novadip et The Akkermansia Company. Des gestionnaires de réseau de distribution d’énergie du pays ont également obtenu un coup de pouce financier : un prêt de 190 millions d’EUR a été accordé à RESA et un autre de 150 millions d’EUR à Fluvius pour leurs projets soutenant la transition énergétique.

Le FEI, qui a pour mission de faciliter l’accès au financement pour les PME, a joué un rôle essentiel en mettant à disposition 608,5 millions d’EUR sous la forme de nouveaux prêts en faveur des petites et moyennes entreprises par l’intermédiaire des trois institutions régionales de promotion économique belges, avec l’appui d’InvestEU. Le FEI a également accordé un appui financier au quatrième fonds de CD3. Cette plateforme de transfert de technologie opère en partenariat avec l’université KU Leuven et est axée sur la découverte et la mise au point de médicaments. En août 2023, le FEI a soutenu Fin’Common, une petite coopérative belge dirigée par des femmes, active dans le domaine du financement des entreprises sociales.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.



En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois. - documents et données complémentaires.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.