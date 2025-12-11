Belgique : Wallonie Entreprendre va stimuler des projets locaux liés à l’énergie avec le soutien de la BEI

EIB

Wallonie Entreprendre obtient un prêt de 100 millions d’euros de la BEI à l’appui de projets de petite et moyenne dimension liés aux énergies renouvelables, menés principalement par des entreprises privées en Wallonie.

Ce financement bénéficiera à la transition écologique et contribuera à réduire les factures énergétiques en Wallonie.

Les prêts porteront principalement sur les panneaux solaires, l’énergie éolienne et les systèmes de stockage d’énergie, mais serviront également à financer des projets liés à la recharge des véhicules électriques et à l’efficacité énergétique dans les bâtiments.

La Banque européenne d’investissement entend proposer son concours à Wallonie Entreprendre dans ses efforts pour soutenir la transition écologique des entreprises en Région wallonne. La disponibilité et le coût de l’énergie jouent un rôle crucial afin d'assurer une transition écologique accessible et abordable pour les entreprises et la population. Par conséquent, le soutien financier à l’installation de systèmes d’énergie renouvelable et de stockage peut stimuler l’adoption de ces technologies. L’opération s’aligne pleinement sur le plan REPowerEU de la Commission européenne.

La BEI et Wallonie Entreprendre ont signé un accord qui permettra de mobiliser un portefeuille total de quelque 134 millions d’euros de prêts aux entreprises locales, les aidant ainsi à participer à la transition écologique. Outre le financement de projets solaires photovoltaïques, de parcs éoliens terrestres et de systèmes de stockage d’électricité connexes, les prêts acheminés par Wallonie Entreprendre pourront également servir à financer l’installation de stations de recharge pour véhicules électriques et des investissements dans la fabrication de panneaux photovoltaïques. Des investissements dans l’efficacité énergétique des bâtiments et des industries destinés à décarboner les processus industriels, tels que l’électrification, la récupération de la chaleur résiduelle et la modernisation des équipements à haut rendement énergétique dans les environnements de fabrication, sont également prévus.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « S'agissant de la transition énergétique, les infrastructures énergétiques et de stockage durables seront des facteurs clés pour atteindre les objectifs climatiques tout en soutenant l’économie et la compétitivité. La transition devant être équitable pour toutes et tous, les petites entreprises qui sont déjà confrontées à une conjoncture économique difficile méritent un peu de soutien afin de pouvoir elles aussi en bénéficier. La réduction de la pollution et des factures énergétiques devrait être un objectif commun – et une responsabilité partagée ! La BEI se réjouit d’œuvrer avec Wallonie Entreprendre au renforcement de cette stratégie dans la région. »

Olivier Bouchat, membre du comité de direction de Wallonie Entreprendre : « Ce partenariat avec la BEI marque une étape clé pour l'activité Environnement de Wallonie Entreprendre et la transition écologique au sens large en Wallonie. Grâce à ce financement, nous serons en mesure de renforcer notre soutien à un large éventail de projets concrets et générant un impact, liés à la production et au stockage d’énergies renouvelables, ainsi qu’à l’efficacité énergétique et à la décarbonation des processus industriels. Il s’agit là d’un puissant levier pour favoriser une économie plus compétitive, résiliente et respectueuse du climat. »

Pierre-Yves Jeholet, Ministre de l’Économie : « Très heureux de ce financement européen, qui représente un levier majeur pour l’économie wallonne. Il permettra de lancer des milliers de chantiers de rénovation énergétique, soutenant l’emploi local et l’activité de nos entreprises, tout en améliorant les conditions de vie des ménages. Cette collaboration illustre notre ambition : faire de la transition énergétique un moteur de croissance et d’emplois de qualité en Wallonie. »

Le Groupe BEI a déjà soutenu Wallonie Entreprendre par l’intermédiaire de la Banque elle-même et de sa filiale, le Fonds européen d’investissement, qui avait également collaboré avec le prédécesseur de Wallonie Entreprendre, Sowalfin. Toutes les décisions finales d’octroi de prêt incombent à WE.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.

Wallonie Entreprendre contribue au développement économique de la Wallonie par l’intermédiaire de programmes de sensibilisation et en soutenant et en finançant des entreprises wallonnes actives dans un large éventail de secteurs, notamment l’énergie, les sciences de la vie, les technologies de rupture (« deep tech ») et l’aérospatiale. Elle fournit, aux côtés d’investisseurs privés, des financements sous forme d’apport de fonds propres et de dette à des entreprises de toutes les tailles et à différents stades de leur développement. Ce faisant, Wallonie Entreprendre contribue au développement des écosystèmes afin de créer des emplois, de produire de la valeur et d’attirer davantage d’investissements.