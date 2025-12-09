La dernière enquête de la BEI sur l’investissement montre que les entreprises belges s’engagent dans la transition verte malgré l’incertitude quant à l’avenir

Si les entreprises belges sont moins nombreuses à investir activement qu’en 2024, elles affichent néanmoins des perspectives positives quant aux investissements à venir.

Les entreprises en Belgique se montrent plus optimistes à l'égard de la transition verte que leurs homologues des autres États membres de l’Union européenne.

Une forte proportion d’entreprises belges intègre les nouvelles technologies numériques – notamment l’intelligence artificielle – dans leurs processus : 51 % contre 37 % en moyenne dans l’UE.

L’incertitude quant à l’avenir demeure le principal frein à l’investissement pour les entreprises belges. Même si proportionnellement, elles sont moins nombreuses à investir activement, elles restent optimistes par rapport aux possibilités d’investissement à venir, en particulier en ce qui concerne la transition verte. Ce constat est l’un des principaux enseignements de l’enquête annuelle sur l’investissement menée par la Banque européenne d’investissement (BEI), qui couvre plus de 12 000 entreprises dans l’Union européenne et plus de 800 aux États-Unis, interrogées entre avril et juillet 2025.

L’enquête révèle également que plus de neuf entreprises sur dix dans l’UE – soit quelque 92 % – investissent directement dans des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables des changements climatiques. Les entreprises belges sont à l’avant-garde dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la transformation industrielle verte. Elles se montrent plus positives que leurs homologues européennes quant à la transition vers la neutralité carbone, et les investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer l’efficacité énergétique sont largement répandus.

Debora Revoltella, économiste en chef de la BEI : « Les entreprises belges font preuve de confiance en l’avenir, même si l’incertitude reste l’une de leurs principales préoccupations pour les investissements futurs. Environ 62 % d’entre elles se sont déjà fixé des objectifs de réduction de leurs émissions, et proportionnellement, les entreprises belges sont parmi celles qui, en Europe, investissent activement le plus dans l’efficacité énergétique. Outre l’adoption de nouvelles technologies, ces indicateurs témoignent du fort potentiel de croissance des entreprises belges. »

Les données montrent que la Belgique maintient le rythme de l’Europe lorsqu’il s’agit de l’innovation et de l’adoption des outils numériques. Les entreprises belges se distinguent particulièrement par leur engagement en faveur des actifs incorporels, auxquels elles consacrent 44 % de leurs investissements. Elles font également mieux que leurs homologues européennes en matière d’intégration numérique : six entreprises belges sur dix utilisent plusieurs technologies numériques avancées, contre un peu plus de la moitié des entreprises de l’Union européenne. L’adoption de l’intelligence artificielle (IA) est également forte en Belgique, avec environ 51 % des entreprises interrogées utilisant au moins un outil de ce type – un résultat nettement supérieur à la moyenne européenne (37 %).

Les résultats de l’enquête sont intégrés dans le rapport annuel sur l’investissement, la publication phare du département Analyses économiques du Groupe BEI, qui examine les perspectives d’investissement pour l’économie européenne. Le rapport complet concernant la Belgique est disponible ici [lien].

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

En Belgique, le Groupe BEI a accordé des financements pour un montant légèrement supérieur à 2 milliards d’euros en 2024, en mettant l’accent sur l’énergie, l’innovation, les PME et le climat.