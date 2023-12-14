La BEI a signé un accord de prêt d’amorçage‑investissement de 20 millions d’EUR avec The Akkermansia Company, une entreprise belge axée sur la santé et le microbiome.

Grâce à ce concours de la BEI, l’entreprise sera en mesure d’accélérer ses activités de R‑D et commerciales axées sur la bactérie Akkermansia muciniphila, qui a fait l’objet d’articles scientifiques démontrant le rôle essentiel qu’elle peut jouer dans le renforcement des fonctions de barrière intestinale.

Cet accord a été rendu possible grâce au programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires dans toute l’Union européenne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé, avec l’appui du programme InvestEU de la Commission européenne, un accord de prêt d’amorçage-investissement de 20 millions d’EUR avec The Akkermansia Company, une entreprise belge spécialisée dans la santé du microbiome.

Créée à la suite des travaux de deux universités (UCLouvain en Belgique et Wageningen University aux Pays-Bas), la société met au point Akkermansia muciniphila, une bactérie symbiotique présentant des propriétés uniques qui renforcent les fonctions de barrière intestinale. Les recherches menées en la matière visent à démontrer le rôle essentiel que Akkermansia muciniphila peut jouer dans le renforcement de ces fonctions, cruciales pour la santé du métabolisme. The Akkermansia Company utilisera ce financement pour stimuler ses activités de recherche, développement et innovation, ainsi que la commercialisation de nouveaux produits contenant de l’Akkermansia muciniphila pasteurisée.

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « La Belgique possède un écosystème des sciences de la vie et de la biotechnologie florissant et je suis fier que la BEI ait été en mesure de financer de nombreuses innovations majeures ces dernières années. La Banque se réjouit de soutenir The Akkermansia Company dans ses activités de recherche-développement, le microbiome humain étant encore mal compris et peu ciblé par la recherche, même s’il est extrêmement important pour maintenir une bonne santé générale et prévenir ou traiter des maladies affectant la vie quotidienne de tant de personnes. »

Michael Oredsson, PDG de The Akkermansia Company : « The Akkermansia Company poursuit actuellement son expansion géographique et table sur une forte croissance de ses activités commerciales, en parallèle de la mise en œuvre de son programme de recherche-développement. Nous utiliserons le prêt d’amorçage-investissement de la BEI pour accélérer nos activités commerciales et nos efforts en matière de recherche-développement, notamment en menant des essais cliniques supplémentaires pour démontrer les bienfaits de l’Akkermansia muciniphila pasteurisée pour plusieurs aspects de la santé. »

L’opération consiste en un apport direct de fonds propres au titre de l’instrument de prêt d’amorçage-investissement de la BEI. Elle contribue ainsi à la réalisation des objectifs du programme InvestEU de l’Union européenne en matière de recherche-développement et d’innovation.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme en faveur d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE en Europe (dont 2,3 milliards d’EUR en 2022 pour des projets réalisés en Belgique). La BEI est très active dans le secteur des sciences de la vie et soutient l’écosystème biotechnologique belge (à qui elle a fourni 200 millions d’EUR de financement sous forme de prêts d’amorçage-investissement au cours des cinq dernières années). Vous trouverez davantage d’informations sur le site web www.eib.org et sur sa page consacrée aux prêts d’amorçage-investissement.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires. Des informations complémentaires sur InvestEU sont disponibles ici.

Fondée en 2016 à la suite des travaux de l’UCLouvain et de la Wageningen University, The Akkermansia Company S.A. est une entreprise belge spécialisée dans le microbiome qui s’appuie sur les propriétés uniques des bactéries commensales Akkermansia muciniphila, les recherches menées dans ce domaine visant à démontrer le rôle clé que ces bactéries peuvent jouer dans le renforcement des fonctions de barrière intestinale. L’entreprise a lancé un premier produit « Weight Management with Glucose Control » dans l’UE en 2022. Plus récemment, elle a commercialisé son deuxième produit, « Gut Support with Stress Management ». Elle continuera d’étoffer sa gamme et de se concentrer sur ses activités de R-D.