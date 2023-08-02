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AKKERMANSIA (IEU LS)

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 20 000 000 €
Services : 2 000 000 €
Industrie : 18 000 000 €
Date(s) de signature
4/12/2023 : 2 000 000 €
4/12/2023 : 18 000 000 €
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21/02/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AKKERMANSIA (IEU LS)
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Projet apparenté
TECHEU LIFE SCIENCE&BIOTECH ACT (INVESTEU VD) PL

Fiche récapitulative

Date de publication
19 février 2024
Statut
Référence
Signé | 04/12/2023
20220917
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AKKERMANSIA (IEU LS)
THE AKKERMANSIA COMPANY SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 42 million
Lieu
Secteur(s)
  • Industrie - Industrie manufacturière
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The project covers research, development and innovation activities (RDI), including clinical trials), RDI management as well as the early commercialisation expenses of the borrower, aiming at exploiting the unique properties of Akkermansia muciniphila, a bacteria that prevents and reverses leaky gut, a root cause of many health conditions.

The project objectives are to generate data on the efficacy of Akkermansia muciniphila, optimise manufacturing processes and support early commercialisation activities.

Additionnalité et impact

The Operation contributes to the InvestEU objective of research, development and innovation. The purpose of the loan is to provide direct, equity-type financing under EIB's Venture Debt Instrument to support research, development and innovation activities of the innovative company "The Akkermansia Company", a microbiome based company based in Belgium. 

 

The Akkermansia Company is a spin out from Wageningen University (NL) and UCLouvain (BE), developing and commercializing food supplements to address various health issues, such as metabolic syndrome, irritable bowel syndrome or overweight, based on the unique properties of the intestinal symbiont Akkermansia muciniphila. This bacterium and its unique properties has been discovered and studied by the Company's co-founders and their teams since 2004.

 

The research and development project is expected to generate additional clinical evidence, help the Company to further improve its manufacturing process, and help it succeed its upcoming commercial launches. 

 

Thanks to the support of InvestEU, the EIB may provide long term financing in the form of venture debt to an innovative but high-risk early commercial-stage company with no access to commercial debt. By providing additional financing and therefore de-risking the development plan of the company, the innovative EIB financing is expected to allow the company to accelerate its development and potentially form strategic alliances. The project would not have been carried out to the same extent by the EIB without the InvestEU support.


Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investment in research and development which are not listed in Annex I nor Annex II of the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU amended by Directive 2014/52/EU. The promoter's RDI activities are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is subject to the EU public procurement legislation then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the promoter to apply those rules.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
2 août 2023
4 décembre 2023
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AKKERMANSIA (IEU LS)
Date de publication
21 Feb 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
167923123
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220917
Secteur(s)
Industrie
Services
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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