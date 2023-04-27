© Aquafin

Aquafin et la BEI ont signé un prêt de 200 millions d’EUR, le douzième que la Banque octroie à l’entreprise depuis 1994.

Les fonds serviront à financer des investissements qui augmenteront encore la proportion d’eaux usées traitées en Flandre dans les années à venir.

Ce concours devrait également permettre de renforcer davantage l’efficacité énergétique des infrastructures d’Aquafin.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et l’entreprise de traitement des eaux Aquafin poursuivent leur coopération de longue date avec la signature d’un contrat de financement d’un montant de 200 millions d’EUR. Il s’agit du douzième accord de prêt entre les deux parties depuis le début de leur collaboration en 1994. Depuis lors, la BEI a mis plus de 2 milliards d’EUR de financements à disposition pour l’expansion et l’amélioration de l’épuration des eaux résiduaires en Flandre.

Grâce à ce concours, Aquafin mènera 150 projets d’optimisation qui contribuent à lutter contre les changements climatiques, tant d’un point de vue de l’atténuation (à savoir la réduction des effets du réchauffement) que de l’adaptation (démarche qui vise à adapter les infrastructures aux conséquences d’un climat déjà modifié). Par exemple, 41 projets, représentant un investissement de 81,7 millions d’EUR, porteront sur la séparation des eaux pluviales pour faire face aux conséquences de l’augmentation des fortes averses et des périodes de sécheresse prolongées. Les travaux consistent ainsi à retenir l’eau de pluie sur place autant que possible pour qu’elle s’infiltre dans le sol ou à la stocker pour une utilisation ultérieure. En outre, une grande partie du financement sera consacrée à des projets favorisant les économies d’énergie et l’installation de centrales photovoltaïques pour l’approvisionnement énergétique.

« La BEI a été le premier bailleur de fonds d’Aquafin en 1994. Depuis lors, nous avons pu compter sur elle pour près de la moitié de nos prêts à long terme, soit environ 2 milliards d’EUR », a déclaré Jan Goossens, directeur général d’Aquafin. « Ce financement montre que même après la mise en œuvre du nouvel accord de coopération avec la Région flamande, nous pouvons encore compter sur elle. Pour Aquafin, la BEI n’est donc pas seulement un investisseur, mais un véritable partenaire qui nous aide à garantir la propreté des cours d’eau flamands, aujourd’hui et dans l’avenir. »

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « La BEI investit depuis des dizaines d’années dans l’amélioration de la gestion de l’eau en Belgique, ce qui a un impact majeur sur le quotidien de l’ensemble de la population. En Flandre, Aquafin reste un partenaire très important pour la BEI depuis des décennies. Dans les années à venir, l’eau, en particulier l’eau propre, revêtira une importance croissante pour notre société et pour l’économie dans le contexte des changements climatiques. Je suis donc très fier que la Banque européenne d’investissement puisse jouer un rôle aussi essentiel ici. »

Comme par le passé, ce financement a des incidences positives sur la qualité des eaux de surface flamandes, qui s’est considérablement améliorée depuis le premier prêt accordé par la BEI à Aquafin en 1994. En Flandre, le pourcentage de l’ensemble des eaux usées traitées est passé de seulement 26 % au début des années 90 à 86 % en 2022. Cette amélioration est en grande partie due aux financements de la BEI. Au fil des ans, les ressources de la Banque ont soutenu la construction de 311 stations d’épuration des eaux usées et de 113 stations de pompage, ainsi que la mise en place de 1 565 canalisations d’une longueur totale de plus de 10 000 km. Plus de 130 projets prévoyaient en outre la séparation des eaux de pluie et des eaux usées.

Par ailleurs, en permettant de réduire considérablement la quantité d’eaux pluviales et d’eaux usées non traitées qui finissent en mer du Nord, le prêt de la BEI contribue à l’initiative Clean Oceans. Cette initiative vise à nettoyer les mers et les océans afin qu’ils puissent jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) collabore étroitement avec les autres institutions européennes pour mettre en œuvre les politiques de l’UE. En 2020, la Banque a mis à disposition près de 1,3 milliard d’EUR sous forme de prêts pour des projets belges réalisés dans divers secteurs, notamment les soins de santé, la gestion de l’eau, l’éducation et les PME. Depuis 2012, la BEI a accordé près de 2 milliards d’EUR en faveur de projets liés à l’eau en Belgique, notamment à la SWDE, à la TMVW, à HydroBru, à la SPGE et à Aquafin.

Aquafin construit et gère, pour le compte de la Région flamande, l’infrastructure de traitement des eaux usées domestiques d’environ cinq millions de Flamands. Il s’agit notamment de projets pour lesquels la Région assume une partie des investissements des communes afin d’alléger la pression financière sur ces dernières. Dans le cadre des projets qu’elle réalise, l’entreprise se consacre également autant que possible au réaménagement d’espaces pour l’eau, ainsi qu’à l’infiltration et au stockage des eaux de pluie. Aquafin a déjà effectué des travaux d’une valeur de 4,5 milliards d’EUR pour la Région flamande et son portefeuille de projets s’élève encore à 1,9 milliard d’EUR.