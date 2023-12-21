La Banque européenne d’investissement va fournir 475 millions d’EUR à la Région de Bruxelles-Capitale pour convertir la ligne de prémétro Nord-Sud existante en une ligne de métro lourd.

Le prêt soutiendra cette transformation, qui porte sur un tronçon de 5 km entre les stations « Albert » et « Gare du Nord/Noordstation ».

Par l’amélioration de la disponibilité, de la fiabilité et de la qualité des services, le projet fait partie des plans de la Ville de Bruxelles qui visent à réduire les déplacements individuels en véhicule à moteur en proposant des solutions de substitution valables.

Le financement du projet de ligne de métro Nord-Sud de Bruxelles se concrétise. La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Région de Bruxelles-Capitale ont conclu un accord de financement de 475 millions d’EUR pour transformer la liaison souterraine du tramway entre les stations « Albert » et « Gare du Nord/Noordstation » en une ligne souterraine de métro lourd (la nouvelle ligne de métro 3 de la ville).

Bruxelles a longtemps subi des pertes économiques dues aux embouteillages, ainsi que les répercussions sanitaires de la pollution atmosphérique. Aujourd’hui, les autorités régionales tentent de résoudre ces problèmes avec la mise en œuvre du plan de mobilité Good Move, dont l’une des pierres angulaires est l’augmentation de l’offre de transport en commun. Une fois que la nouvelle ligne M3 sera opérationnelle, les services de transport public seront plus fiables, plus fréquents et plus confortables. L’objectif ultime est de rendre les transports en commun plus attrayants que la voiture.

Rudi Vervoort, ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale : « La réalisation de la ligne 3 du métro est et restera une priorité pour la Région de Bruxelles-Capitale. Elle permettra de réduire considérablement les temps de trajet pour les habitants, les navetteurs et les visiteurs de notre capitale. C’est pourquoi je suis absolument ravi de l’accord que nous avons pu conclure avec la BEI. L’octroi de ces fonds témoigne de la confiance que les deux partenaires ont placée dans cet important projet de transport en commun. »

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Le transport durable est un domaine de soutien essentiel de la Banque européenne d’investissement, également à Bruxelles. L’an dernier, nous avons déjà convenu de mettre à la disposition de la Région de Bruxelles-Capitale les ressources nécessaires pour financer les nouvelles voitures de métro et la rénovation des voies ferrées. Avec ce nouveau projet, nous sommes heureux d’aider la Région à poursuivre la mise en œuvre de son plan de mobilité. On constate une réelle augmentation de la demande de mobilité douce à Bruxelles et, en tant que banque européenne du climat, nous sommes bien sûr heureux de contribuer à répondre à cette demande.”

Elke van den Brandt, ministre bruxelloise de la mobilité : « À Bruxelles, nous considérons la mobilité comme un puissant levier pour améliorer la ville et la qualité de vie de ses habitants. C’est pourquoi nous investissons un sixième de notre budget annuel dans les transports publics, les infrastructures cyclables et piétonnes et la sécurité routière afin d’offrir davantage d’alternatives à la voiture et, par là, d’offrir un espace public plus calme et plus vert. Je suis ravie que la Banque européenne d’investissement croie et investisse dans notre projet de métro visant à faire de Bruxelles une ville plus fluide, attractive pour ses visiteurs et agréable à vivre pour ses habitants. »

Sven Gatz, ministre bruxellois des finances et du budget : « Le financement de 475 millions d’EUR de la BEI confirme que le projet de la ligne 3 du métro, le plus important investissement dans les transports publics depuis la création de la Région de Bruxelles-Capitale, est en bonne voie. C’est la deuxième fois au cours de cette législature que la BEI et la Région de Bruxelles-Capitale signent un accord, et j’en suis fier. »

Brieuc de Meeûs, PDG de la STIB-MIVB : « Le métro est un moyen de transport essentiel dans la capitale de l’Europe. C’est pourquoi je suis particulièrement heureux que la BEI accorde à la Région de Bruxelles-Capitale un prêt pour financer la construction de ce maillon nécessaire qui manque actuellement au réseau de métro pour relier le nord et le sud de la région. Ces investissements sont absolument indispensables pour l’économie bruxelloise, les nombreuses personnes qui vivent ici et l’avenir de la mobilité dans une partie densément peuplée de la ville. »

Le projet comprend la construction d’un tunnel entre les stations « Gare du Midi/Zuidstation» et «Anneessens», la création d’une nouvelle station de métro qui sera nommée en l’honneur de Toots Thielemans (et qui s’appelle actuellement « Constitution ») ainsi que l’optimisation des lignes de tramway souterraines entre les stations « Bodeghem » et « Avenue du Roi/Koningslaan ».

Informations générales



La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Ses actionnaires sont les 27 États membres de l’UE, la Belgique détenant 5,2 % de son capital. La BEI met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs stratégiques de l’UE. En 2022, elle a accordé près de 2,3 milliards d’EUR à l’appui de projets en Belgique.

La Région de Bruxelles-Capitale est l’une des trois régions de la Belgique, aux côtés de la Région wallonne et de la Région flamande. Elle comprend 19 communes, dont la Ville de Bruxelles – la partie la plus densément peuplée du pays. Sa superficie s’élève à 162 km², pour plus de 1,2 million d’habitants.

La Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (STIB-MIVB) est la plus grande société de transport public urbain de Belgique. Elle dessert les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale et 11 communes périphériques. Sa zone d’exploitation couvre 241,5 km². Le réseau de la STIB compte 4 lignes de métro, 18 lignes de tramway, 55 lignes de bus et 11 lignes de bus de nuit.