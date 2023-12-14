La BEI signe un prêt d’amorçage-investissement de 18 millions d’EUR avec la société belge Novadip spécialisée dans les biotechnologies, afin d’appuyer ses innovations relatives aux thérapies pour les maladies osseuses rares d’origine génétique.

Novadip consolidera la technologie de sa plateforme de régénération des tissus osseux en vue de mettre au point de nouvelles solutions pour les patients ayant un nombre limité ou inexistant d'options thérapeutiques.

L’accord de prêt s’appuie sur le programme InvestEU qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires sur la période 2021-2027.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Novadip ont signé un prêt d’amorçage-investissement de 18 millions d’EUR, qui bénéficie du soutien de l’initiative InvestEU de l’Union européenne. L’entreprise belge de biotechnologies utilisera ces fonds pour ses essais cliniques relatifs à son produit osseux autologue NVD-003 qui apporte un traitement curatif définitif pour obtenir une consolidation et une stabilité à long terme des défauts osseux de taille critique. Cette technologie vise à guérir les tissus endommagés en rétablissant leur physiologie naturelle; elle est le fruit de plus de 15 ans de recherche académique et clinique.

En effet, des données cliniques proviennent de 50 patients adultes présentant des défauts osseux de taille critique et des enfants atteints d’une non-consolidation osseuse chronique et rare (pseudarthrose osseuse congénitale du tibia) qui peut engendrer l’amputation du membre inférieur. Ces données permettent de mesurer le profil d’innocuité favorable et le potentiel clinique du NVD-003 afin de favoriser une formation osseuse durable. Les cellules actives du NVD-003 ont permis d’obtenir une restoration durable de la structure osseuse, permettant d’éviter l’amputation et d’un retour à une vie normale, comme en témoignent les données de suivi allant jusqu’à cinq ans.

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « La recherche-développement dans le domaine de l’ingénierie tissulaire osseuse joue un rôle crucial pour obtenir de meilleurs résultats et améliorer la régénération osseuse, en particulier pour les patients sans option de traitement. Nous estimons que les recherches et les essais cliniques qui sont menés et planifiés par l’équipe de Novadip amélioreront significativement et irréversiblement la vie des patients. Ces dernières années, la BEI s’est montrée très active en matière de financement d’entreprises innovantes dans le secteur des biotechnologies et des technologies médicales en Belgique. Et nous sommes reconnaissants du soutien d’InvestEU pour ce type de prêt d’amorçage-investissement, car il nous permet d’aider les entreprises technologiques locales à rester en Europe, à se développer, à se renforcer et à exploiter pleinement leur potentiel. »

Denis Dufrane, président-directeur général et fondateur de Novadip Biosciences : « Nous sommes ravis de bénéficier du soutien de la BEI afin d’améliorer les méthodes de fabrication et le développement des études cliniques. En effet, ce prêt d’amorçage-investissement de 18 millions d’EUR est nécessaire pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché et pour fournir rapidement un nouveau traitement aux patients sans autre option thérapeutique. »

D’un point de vue technologique, la plateforme 3M3 repose sur une matrice extracellulaire tridimensionnelle (issue des cellules souches dérivées de tissus adipeux) qui va imiter la physiologie naturelle de la guérison. L’objectif initial de Novadip est la reconstruction osseuse de taille critique. L’entreprise recourt également à sa plateforme 3M3 pour développer de nouvelles approches afin de traiter les fractures osseuses conventionnelles et pour la conception d’un nouvel éventail de produits destinés à traiter les tumeurs solides.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) met à disposition des financements à long terme en faveur d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Elle a ainsi accordé 2,3 milliards d’EUR à l’appui de projets menés en Belgique en 2022. La BEI est très active notamment dans le secteur des sciences de la vie et a financé l’écosystème des biotechnologies en Belgique à hauteur de 200 millions d’EUR ces cinq dernières années, en lui accordant des prêts d’amorçage-investissement. Pour plus d’informations, consultez le site web de la BEI et la page Prêts d’amorçage-investissement.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires. Pour plus d’informations, consultez la page web InvestEU.

Novadip est une société biopharmaceutique de stade clinique, dont le siège se situe en Belgique. Fondée à la suite des découvertes scientifiques du professeur Denis Dufrane, Novadip est une entreprise issue de l’Université catholique de Louvain (UCLouvain) et des Cliniques universitaires Saint-Luc. Novadip Biosciences tire parti de sa plateforme technologique exclusive 3M³ pour développer des approches uniques en vue de la régénération tissulaire et du traitement des cancers. Pour plus d’informations, consultez le site web de Novadip.