Depuis le début de ses interventions en Roumanie il y a 25 ans, la Banque européenne d’investissement (BEI) y a apporté plus de 13 milliards d’EUR sous la forme de financements et de services de conseil. Andrew McDowell, vice-président de la BEI, et Mihai Tudose, Premier ministre roumain, ont célébré, ce jour, le 25e anniversaire de l’approbation de la toute première opération de la BEI en Roumanie et le 10e anniversaire de l’ouverture du bureau du Groupe BEI à Bucarest. À cette occasion, ils ont également abordé l’avenir de la coopération entre le Groupe BEI et la Roumanie.

Le Groupe BEI joue un rôle important dans la modernisation de l’économie roumaine depuis 1992. Le développement des réseaux nationaux et transeuropéens et l’engagement pour l’action en faveur du climat sont de grands marqueurs des opérations de la banque de l’UE dans le pays. Les premières opérations réalisées au milieu des années 1990 visaient à moderniser le réseau routier national, à mener à leur terme des travaux inachevés dans le métro de Bucarest, à rénover le parc vieillissant et polluant d’usines de production d’électricité, à renouveler la flotte de la compagnie aérienne TAROM et à réduire les pertes dans les systèmes municipaux de chauffage urbain. Tous les principaux secteurs de l’économie du pays ont bénéficié d’un appui – transports, communications, énergie, santé, éducation, développement rural ou infrastructures environnementales – et une grande attention a été accordée au soutien aux petites et moyennes entreprises par l’intermédiaire d’établissements financiers locaux ainsi qu’à des projets contribuant à la mise en place d’une société de l'information et d’une économie de la connaissance, mais aussi à la création de nouvelles perspectives d’emploi qui faisaient tant défaut.

Les transports, premier secteur bénéficiaire du soutien de la BEI depuis 1992

La plus grande part des prêts que le Groupe BEI a octroyés en Roumanie (42 %, soit 5,4 milliards d’EUR) a bénéficié au secteur des transports. L’objectif était de rénover et de moderniser les réseaux ferroviaire, routier et autoroutier, ainsi que de mettre en place des transports urbains durables, notamment le métro de Bucarest. La deuxième enveloppe par ordre de grandeur est allée au financement à long terme des PME et ETI (21 %, soit 2 milliards d’EUR), suivi des projets relatifs aux énergies (8 %, soit 1 milliard d’EUR). Parmi ces projets figure la construction du parc éolien de Fantanele (200 millions d’EUR) et d’une centrale électrique au gaz près de Ploiesti (200 millions d’EUR). La BEI a également consacré 480 millions d’EUR à l’amélioration de l’efficacité énergétique de bâtiments résidentiels de Bucarest. Enfin, 143 millions d’EUR ont servi à la réhabilitation d’écoles primaires et d’établissements d’enseignement préuniversitaire.

La Roumanie est le premier bénéficiaire des financements du Groupe BEI dans le Sud-Est de l’UE, devant la Croatie et la Bulgarie, qui ont reçu quelque 5 milliards d’EUR chacune.

Nouveaux financements pour les PME au titre de l’initiative en faveur des PME en Roumanie

La manifestation de ce jour avait non seulement pour objet de célébrer des réalisations passées, mais aussi de signer de nouvelles opérations : le Fonds européen d’investissement (FEI), qui fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement, a signé trois opérations de garantie supplémentaires au titre de l’initiative en faveur des PME avec, pour partenaires, BRD-Groupe Société Générale, ING Bank (succursale de Bucharest) et Libra Internet Bank. L’objectif des accords du FEI avec ces trois banques est de faciliter l’accès aux financements pour les PME roumaines, en accordant une garantie de 60 % sur chaque prêt et en abaissant les taux d’intérêt pratiqués par les banques. Environ 300 PME et jeunes pousses ayant besoin de financements devraient bénéficier de ces opérations.

De plus, la BEI a signé un premier prêt libellé en RON (leu roumain) avec ProCredit Bank S.A., d’un montant d’environ 90 millions de RON (20 millions d’EUR), consacré principalement à des investissements en faveur des PME et des ETI, posant ainsi un jalon important pour le Groupe BEI dans le soutien qu’il apporte à l’économie roumaine par l’intermédiaire de ses partenaires du secteur bancaire local. Plus de 250 PME et ETI devraient tirer parti de ce prêt à long terme libellé en RON.

Projet de protection de l’environnement dans le cadre du plan Juncker

Parallèlement, la BEI a octroyé un prêt de 7,5 millions d’EUR à GreenFiber International SA afin de financer un projet ayant trait au recyclage et à l’économie circulaire. Cette opération bénéficie également de l’appui du FEIS. Le projet contribuera à la création de 280 emplois à plein temps et permettra d’accroître de plus de 50 000 tonnes par an le volume de déchets collectés et traités.

Andrew McDowell, vice-président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « Nous célébrons le 25e anniversaire de notre première opération en Roumanie et le fait que nous soutenons des projets qui améliorent le niveau de vie des citoyens roumains. Tout comme les 145 projets soutenus directement par la BEI en Roumanie et les 73 opérations menées à ce jour par sa filiale, le FEI, dans le pays, les nouvelles opérations sont destinées à réduire les disparités en matière de développement régional et à renforcer la compétitivité économique des entreprises du pays. Les projets actuels illustrent parfaitement le partenariat fructueux établi entre la BEI et la Roumanie : ils apportent un financement abordable à long terme à de petites et moyennes entreprises. Les PME sont l’épine dorsale de l’économie roumaine pour ce qui est de la création d’emplois et de la croissance économique. Le recours à la garantie budgétaire de l’UE dans le cadre du FEIS pour un projet qui contribue à l’objectif prioritaire qu’est l’action en faveur du climat nous permet de soutenir des investissements qui, autrement, ne seraient pas admissibles à un prêt de la BEI. »

Mihai Tudose, Premier ministre roumain, a fait la déclaration suivante : « L’État et les citoyens roumains se félicitent de la collaboration fructueuse établie depuis plus de 25 ans entre la BEI et notre pays, notamment dans le domaine du soutien aux investissements publics et de leur financement. Les nouveaux projets signés ce jour constituent de bons exemples de la coopération entre la BEI et l’économie roumaine. Ils devraient produire des effets positifs sur le plan des coûts de financement et de la disponibilité de liquidités pour le financement à long terme des PME roumaines, ce qui permettra de favoriser la croissance et l’emploi dans l’optique d’améliorer le quotidien des citoyens. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité : « L’économie circulaire répond aux grands défis de notre temps. Le passage du linéaire au circulaire pour ce qui est des modèles économiques aidera notre économie à devenir plus compétitive et plus résistante, tout en réduisant la pression sur les ressources et l’environnement. Il est très satisfaisant de constater que le Plan d’investissement pour l’Europe permet à GreenFiber d’étendre la portée de ses activités de recyclage. J’engage davantage d’entreprises roumaines à tirer parti de l’appui qu’offrent la BEI et le Plan d’investissement pour l’Europe en matière de financement et de conseil. »

Clement Hung, président de Green Group, a fait le commentaire suivant : « Les fonds de la BEI permettront à GreenFiber International SA, chef de file du recyclage en Roumanie et premier recycleur de PET en Europe, de renforcer sa collecte de matériaux recyclables et sa production de fibres de polyester. Je suis ravi que, grâce au concours de la BEI, GreenFiber International SA soit en mesure de contribuer à la transition de la Roumanie vers une économie circulaire et à la réalisation des objectifs nationaux en matière de recyclage. »

Le FEI s’est ainsi engagé à améliorer l’accès des PME aux financements en Roumanie en élargissant, dans le pays, à huit le nombre des banques qui apportent leur soutien aux entreprises locales. Ces opérations récentes permettront de mieux couvrir les bénéficiaires potentiels en vue du déploiement intégral du programme. La combinaison des ressources des Fonds structurels et d’investissement européens, du programme européen Horizon 2020 et du Groupe BEI permet au FEI de mettre des instruments de partage des risques à la disposition d’intermédiaires financiers et allège leurs exigences de fonds propres réglementaires, au bénéfice, in fine, de plus de 4 000 PME roumaines.