Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ROMANIA RECYCLING AND CIRCULAR ECONOMY PROJECT

Signature(s)

Montant
7 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 7 500 000 €
Déchets solides : 7 500 000 €
Date(s) de signature
20/10/2017 : 7 500 000 €
Autres liens
Related public register
24/08/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROMANIA RECYCLING AND CIRCULAR ECONOMY PROJECT
Communiqués associés
Roumanie : le Groupe BEI fête ses 25 ans d’activité - 13 milliards d’EUR de soutien économique et financier
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN CENTRAL SOUTH EAST EUROPE

Fiche récapitulative

Date de publication
5 juillet 2017
Statut
Référence
Signé | 20/10/2017
20160908
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ROMANIA RECYCLING AND CIRCULAR ECONOMY PROJECT
GREENFIBER INTERNATIONAL SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 8 million
EUR 23 million
Lieu
Secteur(s)
  • Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project comprises investments to increase the promoter's capacity for: i) collection of recyclable materials; ii) production of polyester staple fibre (PSF) from polyethylene terephthalate (PET) flakes; and iii) recycling of waste electric and electronic equipment (WEEE) in Romania in support of the transition to a circular economy and attainment of national recycling targets.

The objectives of the project are to enable the promoter to meet increasing demand for PSF and for WEEE treatment, and to increase their own supply of feedstock to the group's recycling operations through expanding the recyclable material collection system.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The WEEE and PSF components will both be carried out within existing buildings without any expected additional environmental impact.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. The promoter is thus allowed to follow established commercial procurement practices that satisfy the objectives of economy and efficiency.

Documents liés
24/08/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROMANIA RECYCLING AND CIRCULAR ECONOMY PROJECT
Projets associés
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN CENTRAL SOUTH EAST EUROPE
Autres liens
Communiqués associés
Roumanie : le Groupe BEI fête ses 25 ans d’activité - 13 milliards d’EUR de soutien économique et financier

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROMANIA RECYCLING AND CIRCULAR ECONOMY PROJECT
Date de publication
24 Aug 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75988547
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160908
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
24/08/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROMANIA RECYCLING AND CIRCULAR ECONOMY PROJECT
Autres liens
Fiche récapitulative
ROMANIA RECYCLING AND CIRCULAR ECONOMY PROJECT
Fiche technique
ROMANIA RECYCLING AND CIRCULAR ECONOMY PROJECT
Communiqués associés
Roumanie : le Groupe BEI fête ses 25 ans d’activité - 13 milliards d’EUR de soutien économique et financier
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN CENTRAL SOUTH EAST EUROPE

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Roumanie : le Groupe BEI fête ses 25 ans d’activité - 13 milliards d’EUR de soutien économique et financier
Autres liens
Related public register
24/08/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROMANIA RECYCLING AND CIRCULAR ECONOMY PROJECT
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN CENTRAL SOUTH EAST EUROPE

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes