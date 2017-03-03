©Alicja Chytla/ BZ WBK

La Banque européenne d’investissement (BEI) a conclu avec Santander Consumer Bank Poland (SCB) et Bank Zachodni WBK S.A. (BZ WBK) des accords d’un nouveau genre pour le marché polonais de la titrisation et du partage des risques. Ces deux opérations de financement de la BEI représentent une façon innovante de soutenir davantage les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Pologne. Elles bénéficient de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier du Plan d'investissement pour l'Europe de la Commission européenne.

L’opération avec Santander Consumer Bank Poland est la première du genre signée par la BEI en tant qu’investisseur dans des tranches mezzanine de titres adossés à des actifs en Europe. Dans le cadre de cette opération, la BEI accorde à SCB un prêt de 225 millions de PLN (environ 52 millions d’EUR). L’admissibilité au titre du FEIS était synonyme d’une prise de risque accrue pour la BEI, ce qui s’est traduit par des volumes de financement plus élevés accordés par SCB aux PME et ETI en Pologne.

L’opération avec BZ WBK est novatrice, car c’est la première avec partage des risques signée par la BEI en Pologne et l’une des premières avec partage des risques de la Banque en Europe au titre du FEIS. La BEI a accordé à BZ WBK une garantie de 300 millions d’EUR. En contrepartie, BZ WBK va créer un nouveau portefeuille de prêts pour les PME et les ETI. Le financement avec partage des risques représente une solution de substitution aux prêts globaux traditionnels et encourage efficacement l’octroi de nouveaux prêts aux petites entreprises.

Vazil Hudák, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque en Pologne, a commenté l’opération en ces termes : « Nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui deux opérations majeures avec Santander Consumer Bank Poland et Bank Zachodni WBK, car grâce au financement innovant par titrisation et avec partage des risques, la BEI va nettement renforcer son appui aux petites entreprises polonaises. Ce nouveau financement accordé aux PME et aux ETI soutiendra l’emploi et la croissance économique en Pologne, objectif principal du Plan d'investissement pour l'Europe. »

Elżbieta Bieńkowska, commissaire chargée du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME, s’est exprimée en ces termes : « Le Fonds européen pour les investissements stratégiques cherche à faciliter l’accès des petites entreprises aux financements dans toute l’Europe. Je me félicite que grâce aux opérations de ce jour, un nombre croissant de petites entreprises polonaises auront accès aux solutions de financement nécessaires à leur développement, à l’innovation et à la création d’emplois. »

Arkadiusz Przybył, directeur général de Santander Consumer Bank Poland, a déclaré : « L’opération réalisée avec la Banque européenne d’investissement nous procure une base de liquidités et une assise financière solides, qui serviront à accompagner le secteur des PME, permettant ainsi à Santander Consumer Multirent, banque et société de crédit-bail, de proposer aux entrepreneurs polonais une offre de financement attrayante. »

Maciej Reluga, membre du comité de direction chargé de la division gestion financière, a ajouté : « La Banque européenne d’investissement est pour nous un partenaire majeur. En six ans, nous avons signé dix accords d’une valeur totale de 820 millions d’EUR. Grâce à ces fonds, nous avons mené à bien plusieurs projets favorisant le développement des PME, secteur déterminant pour la santé de l’ensemble de l’économie. Notre excellente coopération nous permet également de mettre en œuvre des idées innovantes, comme le montre le présent accord de garantie. Le fait que nous sommes la première banque de Pologne et l’une des premières banques d’Europe à signer un tel accord est un nouveau témoignage de l'exemplarité de notre coopération avec la Banque européenne d'investissement. »