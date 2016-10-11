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BANK ZACHODNI ENHANCED SUPPORT FOR SMES&MID-CAPS

Signature(s)

Montant
339 510 419,23 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 339 510 419,23 €
Lignes de crédit : 339 510 419,23 €
Date(s) de signature
22/08/2019 : 48 526 786 €
10/02/2017 : 290 983 633,23 €
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Communiqués associés
Pologne : #investEU - Opérations novatrices de la BEI avec SCB et BZ WBK en faveur des petites et moyennes entreprises

Fiche récapitulative

Date de publication
11 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 10/02/2017
20160450
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BANK ZACHODNI ENHANCED SUPPORT FOR SMES & MID-CAPS
Bank Zachodni WBK SA.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 340 million
EUR 682 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

De-linked risk-sharing guarantee facility to cover up to 50% of the credit risk associated with Bank Zachodni's corporate loan portfolio

The guarantee aims to provide capital relief facilitating new lending to small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In accordance with the Bank's policy to ensure that sub-loans comply with the EU acquis, in particular in the fields of environment and public procurement, the Bank will require the intermediary to take all requisite measures to ensure that the environmental procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances comply with relevant EU legislation and applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

In accordance with the Bank's policy to ensure that sub-loans comply with the EU acquis, in particular in the fields of environment and public procurement, the Bank will require the intermediary to take all requisite measures to ensure that the procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances comply with relevant EU legislation and applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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