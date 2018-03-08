On peut bien évidemment favoriser l’autonomisation des femmes en accordant plus de financements à celles qui entreprennent, en finançant des technologies qui leur permettent d’accéder aux services bancaires dans des endroits reculés, ou en investissant dans l’économie des soins, c’est-à-dire les services de prise en charge des enfants et des personnes âgées, dont elles assument généralement la plus grande part.

Ce qui est peut-être moins évident, c’est que le financement de places de stationnement, de routes et de transports publics peut avoir une incidence sexospécifique. En France, 90 % des femmes déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les transports en commun. Il est donc important que les nouveaux trains soient dotés de compartiments réservés aux femmes. Il importe aussi que les parcs de stationnement soient bien éclairés. Quand des ingénieurs en études routières privilégient des ponts piétonniers plutôt que des passages souterrains, ils contribuent à rendre la route plus sûre pour les femmes.

Spécialistes du développement social, Eleni Kyrou et Julia Chambers travaillent au sein du département Normes et gestion de la qualité de la Banque européenne d’investissement. Dans le podcast « A Dictionary of Finance » de cette semaine, elles expliquent comment la finance peut avoir une incidence sur l’égalité entre les femmes et les hommes et elles développent la stratégie de la BEI en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes et d’autres points encore.

