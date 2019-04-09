« Future Europe » vous donne un aperçu de ce que sera bientôt le monde en vous montrant ce sur quoi travaillent des entreprises, des organismes du secteur public et des organisations à but non lucratif. Tous les projets sur lesquels nous nous penchons dans « Future Europe » ont été rendus possibles par des prêts ou des aides de l’Union européenne, notamment de la Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’UE. Par conséquent, l’un des éléments que nous étudions dans chaque épisode est le lien entre un avenir durable et prospère et l’Union européenne.

Vous vous sentez flotter dans une douce atmosphère chaleureuse maintenant ? Hélas, ce podcast ne peut pas vraiment vous maintenir bien au chaud, mais les projets qu’il aborde, si. Alors écoutez cet épisode pour découvrir ce qui se passe en République tchèque, en Lituanie et en Roumanie.