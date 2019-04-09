Pour assurer notre avenir énergétique, nous devons veiller à la sécurité de l’approvisionnement en énergie et à une utilisation efficace de celle-ci. Trois opérations réalisées en Lituanie, en République tchèque et en Roumanie illustrent comment la banque de l’UE finance des projets pour contribuer à atteindre ces objectifs.
Écoutez ce nouvel épisode de « Future Europe » si vous voulez savoir :
- comment des sources d’énergie de substitution peuvent renforcer la sécurité énergétique
- comment économiser de l’argent motive les gens à économiser l’énergie
- comment l’action en faveur du climat peut découler d’une combinaison d’incitations axées sur l’offre et la demande
- ... et si vous aimez les jeux de questions et réponses (il y a une question pour vous tout au début).
« Future Europe » vous donne un aperçu de ce que sera bientôt le monde en vous montrant ce sur quoi travaillent des entreprises, des organismes du secteur public et des organisations à but non lucratif. Tous les projets sur lesquels nous nous penchons dans « Future Europe » ont été rendus possibles par des prêts ou des aides de l’Union européenne, notamment de la Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’UE. Par conséquent, l’un des éléments que nous étudions dans chaque épisode est le lien entre un avenir durable et prospère et l’Union européenne.
Vous vous sentez flotter dans une douce atmosphère chaleureuse maintenant ? Hélas, ce podcast ne peut pas vraiment vous maintenir bien au chaud, mais les projets qu’il aborde, si. Alors écoutez cet épisode pour découvrir ce qui se passe en République tchèque, en Lituanie et en Roumanie.