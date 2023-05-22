La Conférence des Nations unies sur les océans, organisée conjointement par le Kenya et le Portugal, intervient à un moment critique alors que les océans, nos principaux alliés contre les changements climatiques, sont fortement menacés. Cette conférence a pour objectif d’entamer un nouveau chapitre de l’action mondiale en faveur des océans en encourageant des solutions innovantes fondées sur la science qui se révèlent grandement nécessaires.

Les solutions pour une gestion durable des océans impliquent des technologies vertes et des utilisations innovantes des ressources marines. Elles participent également à la lutte contre les menaces pour la santé, l’écologie, l’économie et la gouvernance des océans : acidification, pollution et déchets marins, pêche illégale, non déclarée et non réglementée, ainsi que perte d’habitats et de biodiversité.

La délégation de la BEI, emmenée par le vice-président Ricardo Mourinho Félix, s’est jointe aux chefs de gouvernement et d’État, aux dirigeants du secteur privé, à la communauté scientifique et à d’autres partenaires pour tracer une nouvelle voie qui assurerait la protection et la conservation des océans ainsi que de leurs ressources. Lire un résumé de notre participation à la conférence.

