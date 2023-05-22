Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
La Conférence des Nations unies sur les océans, organisée conjointement par le Kenya et le Portugal, intervient à un moment critique alors que les océans, nos principaux alliés contre les changements climatiques, sont fortement menacés. Cette conférence a pour objectif d’entamer un nouveau chapitre de l’action mondiale en faveur des océans en encourageant des solutions innovantes fondées sur la science qui se révèlent grandement nécessaires.

Les solutions pour une gestion durable des océans impliquent des technologies vertes et des utilisations innovantes des ressources marines. Elles participent également à la lutte contre les menaces pour la santé, l’écologie, l’économie et la gouvernance des océans : acidification, pollution et déchets marins, pêche illégale, non déclarée et non réglementée, ainsi que perte d’habitats et de biodiversité.

La délégation de la BEI, emmenée par le vice-président Ricardo Mourinho Félix, s’est jointe aux chefs de gouvernement et d’État, aux dirigeants du secteur privé, à la communauté scientifique et à d’autres partenaires pour tracer une nouvelle voie qui assurerait la protection et la conservation des océans ainsi que de leurs ressources. Lire un résumé de notre participation à la conférence.

Pour en savoir plus sur cette conférence  

Principales manifestations avec la participation de la BEI

25 juin

  • Adapter l’action pour les océans au contexte local – Les collectivités locales et régionales, avec la participation de Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, de 10 heures à 17 h 30 (GMT+ 1)
    En savoir plus sur l’événement

28 juin

  • Promouvoir et renforcer des économies durables fondées sur les océans, en particulier pour les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés, avec la participation de Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, de 10 heures à 13 heures (GMT+ 1)
    En savoir plus sur l’événement
  • Forum sur l’investissement pour une économie bleue durable (SE4), avec la participation de Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, de 15 heures à 19 heures (GMT+ 1)
    En savoir plus sur l’événement

1er juillet

  • Business4Ocean – L’appel en faveur de l’ODD 14, avec la participation de Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, de 13 heures à 15 heures (GMT+ 1).
     Organisé, entre autres, par EDP, cet événement parallèle vise à présenter des exemples d’utilisation durable et de protection des océans et à inviter les participants à dialoguer avec les différentes parties prenantes sur les principaux défis posés par la poursuite du déploiement d’une économie bleue durable.

En savoir plus sur l’action du Groupe BEI pour le climat

 

 

Préservons nos océans

Nous investissons dans l’économie bleue durable et soutenons des initiatives visant à réduire la pollution et à préserver nos océans

 

 

Climat et durabilité environnementale

Nous faisons face à l’urgence climatique et environnementale de la décennie 2021-2030, qui sera décisive, pour ne laisser personne de côté

 

 

Portugal Blue : une initiative du FEI en faveur de l’économie bleue

Le FEI et l’IFD ont uni leurs forces pour appuyer les entreprises portugaises actives dans le domaine de l’économie bleue

22 mai 2023

Appliquer les principes de la circularité à tout ce que nous faisons

Nous devons passer d’un modèle économique linéaire (« extraire-produire-jeter ») à une approche circulaire. Au cours des cinq dernières années, la BEI a fourni plus de 3 milliards d’euros de financements à l’appui de projets d’économie circulaire.
ZsT0ICiH9I4
Océans Environnement Économie circulaire Climat et environnement
28 juin 2022

Soutenir la gestion de l’eau dans les Caraïbes

L’Union européenne et la Banque européenne d’investissement s’associent pour utiliser les ressources de la Facilité d’investissement pour les Caraïbes à l’appui de projets essentiels dans les domaines de l’eau et de la propreté des océans dans la région.
D16AbkrG6_A
Océans Environnement Partenariats Gestion de l'eau et des eaux usées Facilité d’investissement pour les Caraïbes Mandats et partenariats République dominicaine Amérique latine et Caraïbes Développement - international Climat et environnement
13 juin 2022

Soutien à la recherche et à l’innovation dans l’économie bleue

En étroite collaboration avec la direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne, l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) et le service Copernicus de surveillance du milieu marin, la BEI étudie les défaillances du marché qui pourraient être corrigées pour permettre le développement de technologies numériques bleues de surveillance et de protection des océans. Ces technologies peuvent contribuer à améliorer les services de sauvetage, à prévenir les effets des tempêtes et à produire de l’énergie propre à partir des océans.
pwnJJY9Q4QE
Océans Institutional Commission européenne Environnement Partenariats Partenaires Climat et environnement
11 février 2022

Letting our oceans breathe

The EIB is joining forces with KfW and AFD to fight against the plastic contamination of our oceans through the #CleanOceansInitiative.
o94qnPOs9Lw
Oceans Environment Climate Water, wastewater management Recycling Climate action Circular economy Climate and environment
11 février 2022

Initiative Clean Oceans : soutenir des projets qui préservent les océans

La Banque européenne d’investissement, l’Agence française de développement (AFD) et la KfW, la banque allemande de développement, ont lancé ensemble l’initiative Clean Oceans en octobre 2018 afin de lutter contre la présence de déchets plastiques dans les cours d’eau et les mers et sur terre. L’objectif consiste à financer d’ici à 2023 des projets des secteurs public et privé à hauteur de 2 milliards d’EUR.
y4K1qs_iXhc
Océans Environnement Climat et environnement
20 janvier 2021

La BAsD et la BEI lancent virtuellement le nouveau partenariat pour des océans propres et durables

La Banque asiatique de développement et la Banque européenne d’investissement ont signé un accord portant sur un nouveau partenariat destiné à soutenir des initiatives pour des océans propres et durables dans la région Asie-Pacifique et à contribuer, à terme, à la réalisation des objectifs de développement durable et des objectifs de l’accord de Paris pour le climat. Pour en savoir plus sur ce nouveau partenariat et découvrir ce que nous faisons pour protéger nos océans
zzCkJjPCSqU
Océans Institutional Environnement Le Comité de direction Climat et environnement
15 janvier 2021

La BAsD et la BEI ensemble pour des océans plus propres et plus sains

Le réchauffement, la surpêche, les marées noires ou encore l’accélération de la pollution par les plastiques en raison de la crise de COVID-19 menacent la santé de nos océans. Il importe plus que jamais de les protéger ! La Banque asiatique de développement et la Banque européenne d’investissement s’allient au sein du nouveau partenariat pour des océans propres et durables en Asie et dans le Pacifique afin d’apporter un appui aux projets visant à réduire la pollution marine et plastique, mais aussi de promouvoir une utilisation plus verte de l’économie bleue. Apprenez-en plus à ce sujet dans notre vidéo !
BtpzZMBGGTA
Océans Environnement Climat et environnement
9 octobre 2019

The Global Climate City Challenge: Cotonou, Benin

Local partners to help tackle waste and protect the oceans in the area.
fTCcMFzEBkw
Oceans Urban development Environment Water, wastewater management Benin Sub-Saharan Africa Climate and environment Social infrastructure
10 décembre 2018

Relever les défis mondiaux grâce au partage des connaissances

Partager les connaissances : voilà comment sauver nos océans. Damien Navizet, responsable de la division Climat à l’AFD, explique comment le partage des connaissances entre les plus grands bailleurs de fonds au monde en matière d’action pour le climat contribuera à réduire la pollution des océans de la planète.

g_fUhzOjN2k
Océans Biodiversité Environnement Changements climatiques Climat Action en faveur du climat Climat Climat et environnement
10 décembre 2018

L’initiative « Clean Oceans » en 30 secondes

Barbara Schnell, directrice du département Politique sectorielle à la banque de développement KfW, explique en quelques mots ce qu’est l’initiative « Clean Oceans ». En savoir plus sur cette initiative
UFiNPhwlrU4
Océans Eau Environnement Changements climatiques Climat Gestion de l'eau et des eaux usées Action en faveur du climat Pologne Union européenne Climat Climat et environnement
18 octobre 2018

Clean Oceans Initiative kick-off

In the margin of IMF/World Bank meetings taking place in Bali, the EIB, KfW and Agence française de développement announced their joint initiative for Cleaner #Oceans. Watch the official launch by president Werner Hoyer, KfW's President Günther Bräunig, and AfD President Rémy Rioux.

HtlTZHyAWi0
Oceans Water Institutional Environment Climate change Water treatment Climate Water, wastewater management Recycling Climate action Management committee Circular economy Climate Climate and environment
30 octobre 2017

Un monde d'énergies propres

Les énergies renouvelables proviennent des forces de la nature : le soleil, l’eau, l’air et la terre. Elles sont disponibles en quantités illimitées et dans le secteur énergétique, elles constituent le seul choix permettant de sauver la planète des changements climatiques. Découvrez comment des projets liés aux énergies vertes réalisés sur quatre continents et soutenus par la banque de l’UE ouvrent la voie à un avenir plus durable.
sLaKTQGqOHA
Océans Environnement Climat et environnement

