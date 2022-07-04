Du 25 juin au 1er juillet, à Lisbonne, la Banque européenne d’investissement a participé à la Conférence des Nations unies sur les océans, organisée conjointement par les gouvernements du Kenya et du Portugal. La Conférence visait à déclencher une prise de mesures au niveau mondial et à s’attaquer aux dangers qui menacent les océans, de l’acidification et de la pollution à la surpêche et à la perte de biodiversité.

Conduite par le vice-président Ricardo Mourinho Félix, la délégation de la BEI s’est jointe aux chefs d’État et de gouvernement, à des dirigeants du secteur privé, à des représentants de la communauté scientifique et à d’autres partenaires, afin d’explorer des pistes concrètes pour assurer la protection et la conservation des océans et de leurs ressources.

Au cours du week-end précédant la conférence principale à Lisbonne, le vice-président Mourinho Félix s’est exprimé depuis Matosinhos, à l’occasion d’une manifestation parallèle intitulée « Mobiliser les flux financiers pour adapter les villes côtières aux changements climatiques et renforcer la résilience ». Il a souligné l’engagement de la BEI, dans le cadre de sa stratégie pour des océans durables, à protéger les côtes maritimes contre l’érosion et les inondations, à préserver les écosystèmes côtiers et à améliorer la qualité de l’eau.

Le vice-président Mourinho Félix a également prononcé le discours de clôture du panel « Engagement mondial pour une Nouvelle économie des plastiques » lors de l’événement parallèle « De Brest à Lisbonne », qui a eu lieu le dimanche 26 juin. Il a mis en exergue le rôle de la BEI dans le lancement de l’initiative Clean Oceans, dont il a rappelé le succès, à savoir le doublement de son objectif, de 2 à 4 milliards d’euros d’ici à 2025, annoncé durant la conférence « One Ocean » à Brest en février de cette année.

Le 28 juin, le vice-président a participé au dialogue interactif de haut niveau intitulé « Promouvoir et renforcer les économies océaniques durables, en particulier pour les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés ». « À la BEI et par l’intermédiaire de BEI Monde, nous sommes prêts à étendre notre financement jusqu’à 100 % du coût d’investissement pour les projets d’adaptation aux changements climatiques et de renforcement de la résilience dans les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés », a déclaré M. Mourinho Félix aux participants.

Le même jour, lors du Forum sur l’investissement dans l’économie bleue durable, à Cascais, Estoril, le vice-président Mourinho Félix a prononcé l’allocution de clôture. « Les besoins de financement de l’économie bleue doivent figurer en tête du programme en faveur du climat. Mais, les secteurs public et privé doivent travailler ensemble pour libérer l’immense potentiel de cette économie », a-t-il précisé.

Pour conclure la semaine, le vice-président a participé à « Business4Ocean – L’appel en faveur de l’ODD 14 », un événement parallèle organisé par EDP et l’ONG BCSD Portugal pour examiner les principaux défis posés par la poursuite du déploiement d’une économie bleue durable. Des représentants du monde de l’entreprise, du secteur public et d’ONG participaient aux discussions. Le vice-président Mourinho Félix a souligné l’appui apporté par la BEI à l’innovation de rupture, avant de rappeler l’importance d’une orientation claire et de normes transparentes qui favoriseront la mise au point de solutions axées sur les marchés financiers afin de soutenir l’économie bleue.

En marge de l’événement, le vice-président a représenté la BEI lors d’une cérémonie saluant le soutien de la Banque à la construction des Éoliennes flottantes du Golfe du Lion (EFGL). Situé au large des côtes méridionales françaises de Leucate, ce parc éolien flottant est dirigé par ses deux coactionnaires. Ocean Winds, coentreprise d’EDP Renewables et d’Engie, était représentée par Miguel Stilwell d’Andrade, PDG d’EDP/EDPR, José Pinheiro, responsable pays Europe du Sud, et Grzegorz Gorski, son directeur opérationnel.

La BEI est devenue le principal bailleur de fonds de l’éolien flottant en mer. Tout a commencé en 2018, avec la première opération de financement dans ce secteur : le projet Windfloat, situé au Portugal. Cet exploit d’ingénierie impressionnant a démarré sous la forme d’une coentreprise entre EDPR, Repsol, Engie et Principle Power. La BEI a accordé un financement de 60 millions d’euros à Windfloat, qui est soutenu par la Commission européenne dans le cadre du volet « Projets de démonstration liés à l’énergie », un programme d’investissement thématique au titre d’InnovFin. En juin 2022, la BEI a annoncé la conclusion de trois conventions de financement pour trois parcs éoliens en mer flottants situés en France, parmi lesquels le projet Éoliennes flottantes du Golfe du Lion (EFGL).

Une délégation a également représenté la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement dans une série de panels et d’événements intitulés :

« La coopération public-privé pour promouvoir une gestion durable des océans à l’échelle mondiale »

« Des partenariats pour des instruments financiers innovants visant à soutenir les zones marines protégées, les communautés côtières et l’élimination de la pollution plastique »

« Mobiliser les flux financiers pour adapter les villes côtières aux changements climatiques et renforcer la résilience »

« La dette thématique : accélérer l’économie bleue dans les petits États insulaires en développement »

« La coalition 1000 Ocean Startups : innovation et entrepreneuriat »

Commentant la première conférence des Nations unies sur les océans au Portugal, Miguel Morgado, responsable du bureau de la BEI à Lisbonne, a déclaré : « Nous sommes heureux d’accueillir le parc éolien flottant dans le nord du pays et de financer des jeunes entreprises innovantes dans le cadre de Portugal Blue, le programme du FEI. La Conférence des Nations unies sur les océans a réuni les principales parties prenantes de la région, qui ont ainsi pu en apprendre davantage sur nos investissements dans l’économie bleue et apporter de nouvelles pistes pour de futurs financements ».

Lors de la Conférence des Nations unies sur les océans, la BEI a annoncé de nouveaux financements destinés à des projets dans le domaine de l’économie bleue à travers le monde :

Plus d’informations sur la Conférence des Nations unies sur les océans 2022.